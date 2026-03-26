Tôi chủ động đưa tiền cho chồng nuôi bồ, 3 tháng sau anh ta mới biết thế nào là dại dột

Có lẽ ai cũng nghĩ tôi là kiểu phụ nữ nhu nhược, biết chồng ngoại tình mà vẫn chấp nhận. Thậm chí còn đưa tiền cho anh ta qua lại với người khác. Nhưng nếu không đi đến bước đó, có lẽ tôi đã mất nhiều hơn thứ mọi người nghĩ.

Tôi và chồng cưới nhau được 5 năm, có một đứa con trai. Những năm đầu hôn nhân khá bình lặng, không quá hạnh phúc nhưng cũng không có sóng gió lớn. Tôi là người lo toan, quản lý tiền bạc, còn chồng tôi làm kinh doanh tự do, thu nhập thất thường.

Khoảng một năm trở lại đây, tôi bắt đầu nhận ra sự thay đổi. Anh về nhà muộn hơn, hay cáu gắt, điện thoại lúc nào cũng kè kè bên người. Trực giác của một người vợ khiến tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là chưa muốn đối diện.

Rồi một lần, tôi vô tình đọc được tin nhắn, không phải kiểu mập mờ, mà là một mối quan hệ rõ ràng. Người phụ nữ đó trẻ hơn tôi, nói chuyện ngọt ngào, luôn tỏ ra cần được chồng tôi che chở. Điều khiến tôi lạnh người không phải là chuyện tình cảm, mà là những đoạn tin nhắn nhắc đến tiền.

Chồng tôi đang chu cấp cho cô ta.

Tôi không làm ầm lên. Tôi bắt đầu quan sát kỹ hơn.

Hóa ra, ngoài việc qua lại, chồng tôi còn lấy tiền chung trong gia đình để chi cho mối quan hệ đó. Số tiền không nhỏ và nếu kéo dài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tài chính của cả nhà.

Tôi hiểu rằng nếu tôi đánh ghen hay làm lớn chuyện, kết quả có thể chỉ là cãi vã và đổ vỡ. Nhưng tiền thì vẫn mất, thậm chí còn mất nhiều hơn.

Tôi chọn một cách khác.

Một tối, tôi chủ động nói chuyện với chồng. Tôi không trách móc, chỉ nói rằng tôi biết chuyện và không muốn làm căng. Tôi đưa ra một đề nghị khiến chính anh cũng bất ngờ: nếu anh muốn tiếp tục mối quan hệ đó, tôi sẽ không cấm, nhưng mọi khoản chi tiêu phải rõ ràng.

Tôi nói tôi sẽ đưa tiền cho anh, coi như “chi phí riêng”, nhưng đổi lại, anh không được đụng vào tiền chung của gia đình.

Anh đồng ý ngay.

Có lẽ trong mắt anh lúc đó, tôi là người vợ dễ dãi và ngu ngốc. Nhưng chính điều đó lại khiến anh chủ quan.

Ba tháng sau, mọi thứ bắt đầu lộ rõ.

Khi tiền được đưa ra công khai, tôi kiểm soát được dòng tiền. Tôi biết chính xác anh đang chi bao nhiêu, vào thời điểm nào, cho ai. Đồng thời, tôi âm thầm tách toàn bộ tài sản lớn của gia đình sang tên mình và con, dưới dạng tiết kiệm và đầu tư riêng.

Chồng tôi không để ý, vì anh nghĩ tôi đã chấp nhận.

Trong thời gian đó, tôi cũng tìm hiểu kỹ hơn về người phụ nữ kia. Cô ta không đơn giản như vẻ ngoài. Cô ta qua lại với nhiều người đàn ông và chồng tôi chỉ là một trong số đó.

Đến tháng thứ ba, tôi đưa cho anh những bằng chứng tôi có không phải để níu kéo, mà để chấm dứt.

Lúc đó, anh mới hiểu rằng suốt thời gian qua, người bị “dẫn dắt” không phải là tôi.

Tôi đề nghị ly hôn.

Mọi tài sản lớn đều đã được tôi đảm bảo hợp pháp. Số tiền anh tiêu cho mối quan hệ kia, xét về mặt giấy tờ, là tiền cá nhân mà tôi đã đưa. Anh không thể quay lại tranh chấp.

Cuộc ly hôn diễn ra nhanh hơn tôi nghĩ.

Nhiều người nói tôi lạnh lùng, tính toán. Nhưng chỉ tôi biết, nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ là người mất trắng.

Ba tháng tôi “đưa tiền cho chồng nuôi bồ” thực chất là ba tháng tôi lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình.

Tôi không thắng trong hôn nhân nhưng tôi không thua trong cuộc đời.