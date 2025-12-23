Bị hỏi “Chồng chị có bồ thì sao?” và đây là câu trả lời "chất lừ" đúng đẳng cấp phú bà!

Nhắc đến phú bà Ngô Thùy Linh - Á hậu Doanh nhân Thế giới người Việt, nhiều người không chỉ ấn tượng bởi cuộc sống đủ đầy, công việc kinh doanh thành công mà còn bởi hình ảnh một người phụ nữ của gia đình đúng nghĩa. Ở cô, người ta thấy được sự dung hòa hiếm có giữa bản lĩnh của một nữ doanh nhân hiện đại và sự khéo léo, tinh tế của một người vợ, người mẹ luôn đặt gia đình lên hàng đầu.

Công việc kinh doanh bận rộn, vẫn hết lòng chăm chút gia đình nhỏ

Trên mạng xã hội, những khoảnh khắc đời thường của gia đình phú bà Ngô Thùy Linh luôn nhận được sự quan tâm lớn. Không phô trương giàu sang quá đà, cô chọn cách chia sẻ những điều rất đời: bữa cơm nhà, tiếng cười con trẻ và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Một trong những điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt ngưỡng mộ ở phú bà Ngô Thùy Linh chính là sự cầu kỳ, chỉn chu trong từng bữa ăn gia đình. Dù có điều kiện kinh tế để sử dụng dịch vụ bên ngoài, cô vẫn thích tự tay vào bếp, chuẩn bị những mâm cơm đầy đủ dinh dưỡng, trình bày đẹp mắt không thua kém nhà hàng.

Với cô, nấu ăn không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách thể hiện tình yêu. Những món ăn được cô chia sẻ đều cho thấy sự đầu tư cả về thời gian lẫn tâm huyết. Không ít người thừa nhận, nhìn mâm cơm của gia đình phú bà mà "chỉ biết thốt lên hai chữ: ngưỡng mộ".

Khéo nịnh chồng, chiều con: Hôn nhân luôn tràn ngập tiếng cười

Không chỉ giỏi việc nhà, Ngô Thùy Linh còn được nhận xét là người phụ nữ rất tinh tế trong cách giữ lửa hôn nhân. Trên các clip gia đình, cô thường xuyên "nịnh chồng" một cách duyên dáng, hài hước, mang lại tiếng cười tự nhiên cho người xem.

Nếu nói về "nịnh chồng", phú bà xinh đẹp có cách "nịnh" cực kỳ tinh tế. Cô từng rất khó khăn khi phải vượt qua nỗi đau mất bố. Và cô cũng từng chia sẻ: "May mắn lớn nhất của anh Thắng là giống bố Linh nên lần phát điên nhìn anh ấy ngủ mình lại thấy rõ đẹp trai, hôn cho một phát tới ngu cả người". Phú bà hài hước nói với chồng: "Ai cũng bảo anh giống bố em, nên mỗi lần điên lên với anh em lại nghĩ tới việc có hiếu với anh. Anh thật là may mắn khi giống bố em". Hay như khi nhắc đến chồng khi nói chuyện với người khác, cô đều: "Chồng mình thật sự là chất lượng nhé".

Cách cô trò chuyện với chồng không phải kiểu ngọt ngào sáo rỗng mà rất đời, rất thật, đủ để thấy sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Chính sự vui vẻ, tích cực ấy đã giúp cuộc sống hôn nhân của cô luôn nhẹ nhàng, không áp lực.

"Nếu chồng chị có bồ thì chị thấy sao?" - Đây là cách phú bà đáp trả

"Đây là câu hỏi mà Linh nhận được nhiều nhất luôn. Linh trả lời luôn là hiện tại chồng Linh chưa có bồ, còn tương lai thì chưa tính.

Từ khi yêu đến khi cưới, nói đúng hơn là chỉ mới gần 5 năm nay là vợ chồng Linh sống cùng nhau, còn trước đó là mỗi người một nước. Mỗi lần anh đi là 4 tuần, anh ấy lại sống ở những nước như Dubai, Ả Rập... là những nơi đàn ông có quyền lấy 4 vợ một lúc. Nghĩ đến cảnh anh ấy ở bên kia có vợ nọ con kia thì thật sự tóc Linh rụng hết mất thôi.

Chính ra tư duy của Linh là: Cái gì của mình thì sẽ là của mình, vạn sự tùy duyên. Hai tay còn không nắm được từ sáng đến tối huống gì bắt người khác yêu mình cả cuộc đời. Cuộc sống vốn đã rất áp lực rồi, mỗi ngày còn phải nghĩ xem chồng có bồ không thì thiệt thân mình lắm.

Thay vào đó, Linh chọn yêu bản thân mình, chăm sóc cho mình trước. Khi mình yêu bản thân đủ nhiều thì thế giới tự khắc sẽ yêu mình" - phú bà khẳng định.

Tư duy của phụ nữ hiện đại: "Yêu mình cho chính chắn, rồi hãy yêu người"

Câu trả lời của Ngô Thùy Linh nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng tình. Không ghen tuông mù quáng, không kiểm soát hay sống trong lo lắng, cô chọn cách đặt trọng tâm vào chính mình - một tư duy rất hiện đại.

Ở Ngô Thùy Linh, người ta thấy rõ hình ảnh người phụ nữ biết mình là ai, cần gì và xứng đáng với điều gì. Cô tin rằng khi bản thân đủ hạnh phúc, đủ giá trị thì mối quan hệ tự khắc bền vững, không cần phải níu kéo hay kiểm soát đối phương.

Cô chọn cách làm đẹp, chăm chút cho bản thân, tô son điểm phấn... làm những việc mình thích, khiến mình đẹp hơn, hạnh phúc hơn, thay vì kiểm soát hay chạy theo người đã không còn muốn ở bên cạnh mình.

Có lẽ chính sự điềm tĩnh, tích cực và cách yêu rất văn minh ấy đã giúp phú bà Ngô Thùy Linh trở thành hình mẫu phụ nữ được nhiều người ngưỡng mộ: Thành công ngoài xã hội, trọn vẹn trong gia đình và luôn biết yêu thương chính mình trước tiên.