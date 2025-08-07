Tôi chọn tầng hai để tiết kiệm 100 triệu – và đó là quyết định sai lầm nhất khi mua nhà

Tôi mua nhà khi vừa mới cưới được vài tháng. Tài chính chưa mạnh, tôi phải chọn thật kỹ từng mét vuông để tối ưu ngân sách. Khi tìm đến một tòa chung cư cũ ở khu vực nội thành, môi giới gợi ý: “Tầng hai nhé chị, sáng, mát, lại tiết kiệm được kha khá so với các tầng cao”.

Nghe hợp lý. Tầng một thì hay bị soi là ồn, bụi, dễ mất an ninh. Còn tầng hai – cao hơn một chút, tiện đi lại, không cần đợi thang máy, lại rẻ hơn tầng 3, 4. Tôi quyết định mua. Tính ra đã tiết kiệm được gần 100 triệu.

Chỉ sau 6 tháng sống, tôi mới nhận ra: Tôi đã sai. Sai hoàn toàn.

1. Ánh sáng kém, ẩm ướt và nấm mốc quanh năm

Cửa sổ nhà tôi nhìn ra một hàng cây to xanh mướt – nghe thì tưởng mơ mộng, nhưng thực tế là… rất tối.

Cây che kín nắng, đến mức giữa trưa cũng phải bật đèn. Quần áo phơi trong nhà thì cả buổi chưa khô, đụng vào còn thấy hơi ẩm. Mùa mưa, tường bắt đầu loang lổ, góc tường xuất hiện mảng nấm mốc nhỏ. Lau đi thì vài ngày sau lại mọc lại.

Tầng một tuy cũng tối, nhưng ít nhất có thể trồng cây hoặc cải tạo sân để lấy sáng. Tầng hai thì bất lực – cây xanh của người khác che hết, nhưng mình không thể cắt bỏ.

2. Tiếng ồn mọi nơi – từ sân, từ đường, từ cả… tầng dưới

Tôi từng nghĩ tầng hai sẽ yên tĩnh hơn tầng một. Nhưng không – đó là một cái loa phóng thanh đặt giữa chốn ồn ào.

Buổi sáng: tiếng xe máy, còi xe, giao hàng gọi cửa tầng dưới vang rõ mồn một.

Buổi chiều: trẻ con sân chung chạy nhảy, la hét như đang dưới hiên nhà tôi.

Tối: nhà hàng xóm kéo ghế, đóng cửa mạnh, dội lên tường.

Một lần, dưới lầu có mở quầy hàng đêm. Tiếng trò chơi, cười nói, tiếng va chạm cốc chén… vọng vào suốt đêm. Tôi thức trắng.

3. Hệ thống cống rãnh: Thoát nước kém và mùi hôi khủng khiếp

Một sáng chủ nhật đang nấu ăn, tôi nghe tiếng ọc ọc từ phòng tắm. Sau đó là nước nâu đục trào lên từ bồn rửa. Rau thừa, lá rau, mùi hôi lan khắp nhà.

Gọi ban quản lý đến kiểm tra, họ bảo do tầng trên xả rác vào bồn rửa. Tôi đã cố nhịn. Nhưng sau 2 tháng, lại tắc. Cứ thế lặp lại. Tầng hai là nơi “chịu trận” vì ở ngay đầu hệ thống thoát nước từ các tầng trên – và không có đường thoát riêng như tầng một.

4. Không gian riêng tư gần như… bằng 0

Tôi treo quần áo ở ban công nhưng phải tính hướng gió, hướng nhìn. Cửa sổ tầng hai đối diện tòa nhà khác – chỉ cần kiễng chân là người ta có thể nhìn thẳng vào phòng tôi.

Kéo rèm thì tối, không kéo thì… lộ hết. Tôi thậm chí phải nghĩ cách che đồ lót, vì luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình qua cửa kính.

5. Lưới bảo vệ trở thành “thang leo trộm”

Tôi từng nghĩ tầng hai đủ cao để không lo trộm cắp. Nhưng không. Lưới bảo vệ tầng một là… bàn đạp để kẻ gian trèo lên tầng hai.

Một hôm tôi về muộn, phát hiện lưới ban công bị cắt một đoạn. Hàng xóm cũng báo mất đồ vài ngày trước đó. Tầng một thì ít nhất còn có tường rào, sân riêng. Còn tầng hai thì… phơi phơi giữa chốn đô thị.

6. Muỗi và côn trùng: Tấn công “chính xác” nhờ tán cây sát cửa sổ

Mùa hè, cửa sổ nhà tôi trở thành đường cao tốc cho muỗi bay vào. Những tán cây sát cửa là nơi trú ngụ lý tưởng. Dù có lưới chống muỗi, tôi vẫn phải dùng nhang muỗi, đèn bắt muỗi – và vẫn “nghe nhạc sống” từ muỗi mỗi đêm.

Tầng một còn có thể phun thuốc diệt muỗi sân vườn, tầng ba trở lên thì gió đẩy muỗi đi. Nhưng tầng hai nằm ngang tầm cây – chính giữa đường bay của côn trùng.

7. Tưởng tiết kiệm nhưng hóa ra “thiệt đơn, thiệt kép”

Tôi đã nghĩ: tầng hai rẻ hơn, tiện hơn, tốt hơn. Nhưng sau nửa năm, tôi thấy mình trả giá bằng sự bất tiện mỗi ngày. Tầng một còn có thể trồng cây, mở sân, tạo không gian sống. Tầng hai thì bị kẹp giữa – mọi nhược điểm của tầng một đều có, mà chẳng hưởng được ưu điểm nào.

Thậm chí, tôi còn phải bỏ thêm tiền sửa thoát nước, chống ẩm, mua thêm đèn, quạt, chống muỗi. Và quan trọng nhất: tôi đánh đổi sự riêng tư và yên tĩnh – thứ không thể đo bằng tiền.

Nếu được chọn lại, tôi sẽ không mua tầng hai chỉ vì rẻ hơn

Nhà không phải rau – đừng vì thấy “giảm giá” là mua. Một chút rẻ hôm nay có thể khiến bạn sống trong bất tiện suốt nhiều năm.

Nếu bạn đang cân nhắc mua căn hộ tầng thấp chỉ vì ngân sách hạn chế, hãy dành thêm thời gian suy nghĩ. Có thể chờ thêm vài tháng để tăng tích lũy, hoặc chọn khu xa hơn nhưng tầng cao, nhiều gió, nhiều sáng.

Một căn nhà tốt không phải là nơi rẻ nhất, mà là nơi bạn có thể sống dễ chịu nhất – mỗi ngày.

So sánh tầng 1 – tầng 2 – tầng 3+ khi chọn mua chung cư

Tiêu chí Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 trở lên Giá bán/m² Thường thấp nhất Thấp hơn tầng 3+, nhưng cao hơn tầng 1 từ 3–5% Cao hơn, phụ thuộc vị trí và view Ánh sáng & thoáng khí Hạn chế, dễ bị che bởi tường – sân Bị che bởi cây hoặc ban công tầng dưới, thường tối hơn cả tầng 1 Tốt hơn, đón nắng – gió ổn định hơn Tiếng ồn Sát mặt đất, nhưng tường sân chắn được phần nào Rất gần vỉa hè, tiếng vọng mạnh, nghe rõ mọi thứ từ sân – tầng dưới Xa hơn, đỡ ồn hơn, đặc biệt từ tầng 5 trở lên Côn trùng, muỗi Có, do gần đất – cây Nhiều nhất, do tán cây ngang tầm cửa sổ Ít hơn, tùy độ cao và hướng gió Riêng tư & an ninh Thường có rào, sân, dễ kiểm soát Rất dễ bị nhìn vào, lưới tầng dưới trở thành “thang” cho trộm Riêng tư hơn, khó tiếp cận từ bên ngoài Thoát nước – mùi Có đường thoát riêng, dễ xử lý Dễ bị ảnh hưởng bởi tầng trên, thường bị tắc, bốc mùi Tùy thiết kế hệ thống, ít bị ảnh hưởng Không gian sử dụng Có thể cải tạo sân, trồng cây, để xe Không có sân, ban công hẹp, bị hạn chế sử dụng Ban công rộng hơn, nhiều không gian hơn tùy thiết kế Đi lại & thang máy Không cần, tiện cho người già – trẻ nhỏ Có cũng như không, vẫn phải đợi thang máy nhưng hiếm dùng Phải dùng thang máy, đôi khi chờ đợi, phụ thuộc số tầng và mật độ Khả năng cải tạo Tùy khuôn viên sân – có thể mở rộng Gần như không khả thi Không cần cải tạo nhiều nếu căn hộ thiết kế tốt Phù hợp với ai? Người già, gia đình có trẻ nhỏ, người muốn mở hàng Người ít kinh nghiệm, ham “giá mềm” Gia đình trẻ, người ưu tiên ánh sáng – tiện nghi – riêng tư

Kết luận nhanh:

Tầng 1: Nên chọn nếu có sân, nhu cầu buôn bán hoặc nhà có người già.

Tầng 2: Dễ dính "bẫy tài chính" – tưởng tiện và rẻ nhưng mang nhiều bất tiện nhất.

Tầng 3+: Phù hợp cho nhu cầu ở lâu dài, yên tĩnh, sống thoáng – nên cân nhắc kỹ nếu tài chính cho phép.