Tôi chia mảnh đất thành 3 phần, định nhường hết cho các con rồi đi thuê nhà, nhưng lời con trưởng khiến tôi bất ngờ và rưng rưng nước mắt

Gần 70 tuổi, tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về chuyện sau này. Sức khỏe không còn như trước, tôi biết chẳng ai sống mãi. Mảnh đất cùng căn nhà tôi đang ở bao năm nay là tài sản lớn nhất tôi có. 3 người con của tôi đều đã trưởng thành, có gia đình riêng, nên tôi nghĩ nếu chia sớm được cho các con thì sau này chúng khỏi phải tranh cãi.

Tôi gọi cả gia đình 3 đứa về rồi nói rõ ý định. Mảnh đất sẽ chia thành 3 phần bằng nhau, mỗi đứa một phần. Còn tôi sẽ tìm một căn phòng trọ nhỏ gần đó để ở. Tôi tính tiền thuê cũng chẳng đáng bao nhiêu, cuộc sống tuổi già của tôi đơn giản, ăn uống tiết kiệm là được. Tôi chỉ đưa ra một yêu cầu: sau này khi tôi mất, con trưởng đón tôi về căn nhà cũ để làm lễ tang, rồi 3 anh em chia đều phần đất theo đúng những gì tôi đã định.

Tôi cứ nghĩ các con sẽ vui vì được bố chia tài sản sớm, không ngờ cả 3 đứa đều phản đối.

Con thứ nói tôi làm vậy chẳng khác nào tự đẩy mình ra khỏi nhà. Con út thì bảo bố gần 70 tuổi rồi, đáng lẽ phải được các con chăm sóc, chứ không phải đi thuê trọ. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là con trưởng. Nó nói nếu tôi chuyển ra ngoài ở, hàng xóm sẽ nghĩ các con đối xử tệ bạc, để bố già phải đi thuê nhà trong khi nhà đất vẫn còn nguyên. 3 anh em sẽ mang tiếng bất hiếu.

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Tôi giải thích rằng mình hoàn toàn tự nguyện, chẳng ai đuổi tôi đi cả. Tôi chỉ muốn lúc còn khỏe thì giải quyết chuyện tài sản cho rõ ràng, để sau này các con khỏi vì một mảnh đất mà mất tình anh em.

Nhưng chúng vẫn không nghe. Cuối cùng, con trưởng là người quyết định. Nó bảo tôi cứ ở nguyên căn nhà này, không được chuyển đi đâu cả. Bao giờ tôi qua đời, nó sẽ đứng ra lo tang lễ, sau đó làm thủ tục chia mảnh đất thành 3 phần bằng nhau đúng như ý nguyện của tôi.

Tôi nghe mà vừa thương vừa thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm.

Thật ra điều tôi sợ nhất là đến lúc mình không còn nữa, 3 anh em vì tài sản mà nhìn nhau bằng ánh mắt khác. Cả đời tôi làm lụng cũng chỉ mong các con có chỗ dựa, đến tuổi già lại càng không muốn vì mình mà chúng phải mang tiếng hay bất hòa. Giờ nghe các con thống nhất như vậy, tôi thấy mừng lắm, cảm thấy xứng đáng với những gì mình đã dạy bảo và dành cho các con.