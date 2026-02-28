Tôi chỉ nhận ra điều này ở tuổi 46: Đừng bao giờ đăng 3 thứ này lên MXH, nó thể hiện EQ thấp và một điều tệ hơn thế

Khi bước sang tuổi 46, tôi chợt nhận ra cuộc đời mình đã đi qua hơn nửa dốc bên kia của sự nghiệp và những hoài bão. Ở cái tuổi mà người ta bắt đầu học cách buông bỏ nhiều hơn là nắm giữ, tôi dành thời gian quan sát thế giới xung quanh một cách tĩnh lặng hơn. Có một thực tế khá nực cười là, trong kỷ nguyên mà bất kỳ ai cũng có thể trở thành "phát ngôn viên" của chính mình trên mạng xã hội thì trang cá nhân lại trở thành chiếc gương phản chiếu rõ nhất chiều sâu của một con người.

Tôi có một người bạn cũ, tài năng có thừa nhưng sự nghiệp cứ mãi lận đận. Một ngày nọ, ngồi lướt bảng tin, tôi thấy anh ấy đăng một dòng trạng thái dài dặc chỉ để oán trách một vị khách hàng khó tính. Những dòng chữ đầy sự cay nghiệt và phơi bày mọi góc khuất của một cuộc giao dịch không thành. Lúc đó, tôi bỗng hiểu ra vì sao địa vị của anh ấy mãi không thể bứt phá. Không phải vì anh ấy thiếu năng lực, mà vì anh ấy đã tự tay hạ thấp giá trị của mình bằng những "phơi bày" không đáng có.

Dưới đây là 3 điều mà ở tuổi 46 tôi mới thấu suốt rằng: Càng đăng lên mạng, càng cho thấy EQ thấp và một vị thế xã hội khiêm tốn.

1. Những lời phàn nàn oán trách về công việc và đồng nghiệp

Nhiều người coi mạng xã hội là "thùng rác" cảm xúc, nơi họ có thể trút bỏ mọi bực dọc về sếp, về đồng nghiệp hay những bất công nơi công sở. Tuy nhiên, những người ở địa vị xã hội cao luôn hiểu rằng công sở là nơi của lý trí, không phải nơi của cảm xúc nhất thời.

Khi bạn đăng lời than vãn lên mạng, bạn đang gửi đi một thông điệp rằng bạn thiếu khả năng giải quyết vấn đề và không có sự chuyên nghiệp trong việc quản lý mối quan hệ. Những người có EQ cao hiểu rằng, sự im lặng và hành động quyết liệt để thay đổi hoàn cảnh mới là sức mạnh. Phơi bày sự bất mãn chỉ khiến đối tác và những người có tầm vóc e dè khi muốn kết giao với bạn, bởi họ sợ một ngày nào đó chính mình cũng sẽ trở thành nhân vật chính trong bài đăng của bạn.

2. Sự phô trương hời hợt về những giá trị vật chất vay mượn

Ở tuổi 20, người ta có thể khoe một chiếc đồng hồ mới hay một bữa ăn xa xỉ để khẳng định bản thân. Nhưng đến tuổi 40, nếu bạn vẫn mải mê đăng những tấm ảnh mang tính "trưng trổ" về sự giàu có mà thiếu đi chiều sâu văn hóa, điều đó chỉ cho thấy sự bất ổn về mặt tâm lý và một địa vị xã hội chưa vững chắc.

Người thực sự giàu có và có vị thế thường có xu hướng sống kín đáo (quiet luxury). Họ không cần sự công nhận từ những cái "like" của người lạ để cảm thấy mình giá trị. Ngược lại, việc liên tục khoe mẽ những thứ hào nhoáng bề ngoài thường là biểu hiện của sự thiếu hụt bên trong. Những người có EQ cao tập trung vào việc chia sẻ giá trị, tri thức hoặc những khoảnh khắc mang tính trải nghiệm sâu sắc thay vì chỉ đơn thuần là khoe mẽ vật chất.

3. Những mâu thuẫn gia đình và chuyện đời tư vụn vặt

Đem chuyện cãi vã với bạn đời hoặc những rạn nứt trong gia đình lên mạng xã hội là sai lầm chí mạng nhất về mặt EQ. Gia đình là thành trì cuối cùng của mỗi cá nhân, và việc phá vỡ sự riêng tư đó để tìm kiếm sự đồng cảm ảo từ người ngoài chính là hành động tự hạ thấp nhân phẩm của mình nhất.

Một người có địa vị xã hội cao luôn biết cách bảo vệ "hậu phương" của mình. Họ hiểu rằng, sự đồng cảm trên mạng xã hội thường chỉ mang tính hiếu kỳ, thậm chí là mỉa mai ngầm sau lưng. Việc phơi bày sự yếu đuối và rắc rối của người thân không giúp giải quyết mâu thuẫn, nó chỉ cho thấy bạn là một người không đủ bản lĩnh để làm chủ cuộc sống riêng và thiếu sự tôn trọng đối với những người gần gũi nhất.

Sau cùng, mạng xã hội không phải là nhật ký cá nhân, nó là hồ sơ năng lực và nhân cách của bạn trước mắt thế giới. Ở tuổi 46, tôi nhận ra rằng sự sang trọng thực sự nằm ở sự tiết chế. Càng ít phô trương, càng ít than vãn, vị thế của bạn trong mắt người khác lại càng vững vàng.