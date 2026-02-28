1 HIỂU LẦM tai hại về quy đổi IELTS khi xét tuyển đại học, thầy giáo Hà Nội lên tiếng cảnh báo

Những ngày gần đây, nhiều học sinh và phụ huynh xuất hiện một nỗi lo khá phổ biến: nếu học sinh không đăng ký thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh thì khi xét tuyển đại học sẽ không được quy đổi IELTS sang điểm tiếng Anh.

Trước sự băn khoăn đó, một thầy giáo tại Hà Nội đã lên tiếng đính chính và khẳng định: đây là cách hiểu chưa chính xác.

Theo thầy, việc đăng ký môn thi tốt nghiệp và việc sử dụng chứng chỉ IELTS để xét tuyển đại học là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Học sinh không bắt buộc phải chọn tiếng Anh là môn thi tốt nghiệp mới được quyền dùng IELTS để quy đổi khi xét tuyển đại học.

"các bạn hoàn toàn có thể chọn thi Tốt nghiệp môn khác, khi xét tuyển ĐH vẫn có quyền quy đổi IELTS ra tiếng Anh. Ví dụ một bạn thi Tốt nghiệp Toán - Văn - Lý - Hóa và có IELTS thì khi xét tuyển hoàn toàn có thể dùng IELTS đổi ra điểm tiếng Anh và xét theo khối A, D, A1, D7,.... đều được, nếu trường Đại học có phương thức như thế", thầy giáo nói.

Bao nhiêu trường chấp nhận quy đổi IELTS trong tuyển sinh 2026?

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ ĐH và ngành giáo dục mầm non trình độ CĐ năm 2026 có một số quy định mới theo hướng giảm ưu thế của chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong xét tuyển ĐH.

Cụ thể, quy chế cho phép các trường quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ theo thang điểm 10 để đưa vào tổ hợp xét tuyển. Nguyên tắc là trọng số tính điểm xét môn ngoại ngữ không vượt quá 10/30 điểm. Tuy nhiên, bảng quy đổi phải có tối thiểu 5 mức chênh lệch, ứng với thang điểm của chứng chỉ.

Cơ sở đào tạo xây dựng và công bố bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ và điểm xét môn ngoại ngữ theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Điều này khác biệt với năm ngoái khi Bộ không đưa ra quy định nào về bảng quy đổi. Các trường có bảng quy đổi theo nhiều cách khác nhau từ 2 - 5 mức, cá biệt có trường quy đổi về một mức là 10 điểm dù IELTS 5.0 hay 9.0.

Được biết, đến giữa tháng 2, hơn 100 đại học đã đưa ra phương án tuyển sinh dự kiến năm nay. Nhiều trường quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, phổ biến là IELTS, sang điểm môn Tiếng Anh. Điểm này thường được kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ hai môn khác trong tổ hợp để xét tuyển.

Trong đó, 15 trường có mức quy đổi chi tiết. Học viện Nông nghiệp Việt Nam chấp nhận IELTS từ 4.0 - mức thấp nhất, cũng là mức giúp thí sinh được miễn thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh được quy đổi thành 6 điểm môn Tiếng Anh. Với IELTS 6.0, trường tính thành 10 điểm.

Số còn lại hầu hết yêu cầu chứng chỉ IELTS từ 5.0, tính thành 6-8 điểm môn Tiếng Anh. Từ IELTS 7.0 trở lên, nhiều trường cho thí sinh điểm 10, ví dụ Đại học Bách khoa Hà Nội, Xây dựng Hà Nội, trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ba trường chỉ tính mức tối đa môn Tiếng Anh nếu có IELTS từ 8.0 trở lên là Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, CMC (Hà Nội) và Nguyễn Tất Thành (TP HCM).

Trong nhóm trên, một số trường có thể điều chỉnh mức quy đổi điểm IELTS trong thời gian tới. Bởi theo quy chế tuyển sinh mới ban hành giữa tháng 2, bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ phải có tối thiểu 5 mức điểm chênh lệch.

Các cơ sở đào tạo khác cho biết cũng quy đổi điểm IELTS nhưng chưa công bố mức cụ thể, gồm nhóm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội như trường Đại học Luật, Việt - Nhật, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Tự nhiên, Kinh tế.

Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đã quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ thì không được cộng điểm khuyến khích để tránh một thành tích được tính hai lần. Với quy định này, TS có chứng chỉ ngoại ngữ sẽ không còn được hưởng lợi thế 2 lần như năm ngoái. Đặc biệt, không còn tình trạng TS được nhận tối đa 13/30 điểm nhờ cộng 0,5 - 3 điểm đồng thời với quy đổi 8 - 10 điểm từ IELTS sang điểm môn tiếng Anh ở một số trường như năm 2025.

Bên cạnh đó, Bộ cũng giảm mức điểm khuyến khích cho nhóm thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ. TS có chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS chỉ được cộng tối đa 1,5 điểm thay vì 3 điểm như năm ngoái.