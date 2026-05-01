Tôi bắt đầu chuẩn bị nghỉ hưu từ năm 45 tuổi - đến 52 tuổi sống ổn với 6 triệu/tháng, không nợ nần

45 tuổi bắt đầu nghĩ về nghỉ hưu - sớm hơn bạn bè gần 10 năm

Năm 45 tuổi, chị Lan nhận ra sức khỏe không còn dồi dào như trước, trong khi công việc văn phòng ngày càng áp lực. Mỗi tháng thu nhập khoảng 18 triệu đồng, nhưng chi tiêu thực tế gần như hết sạch.

Thời điểm đó, tổng chi phí sinh hoạt của chị khoảng 13–14 triệu/tháng, gồm:

- 5 triệu tiền sinh hoạt

- 3 triệu hỗ trợ gia đình

- 2 triệu chi tiêu cá nhân

- 1,5 triệu ăn ngoài và cà phê

- 1,5–2 triệu chi phí phát sinh

“Tôi không nợ nhiều, nhưng cũng không tích lũy được bao nhiêu. Nếu mất việc lúc đó, tôi chỉ đủ sống khoảng 5–6 tháng,” chị nhớ lại.

Chính cảm giác thiếu an toàn tài chính khiến chị bắt đầu thay đổi.

7 năm chuẩn bị: giảm chi từ 14 triệu xuống còn 6 triệu/tháng

Từ năm 45 đến 52 tuổi, chị Lan tập trung vào 3 việc chính:

- Giảm chi phí cố định

- Tăng khoản tích lũy dự phòng

- Điều chỉnh lối sống phù hợp với thu nhập thấp hơn

Sau 2 năm đầu, mức chi tiêu giảm còn khoảng 9 triệu/tháng. Đến năm thứ 5, chị duy trì mức 7 triệu/tháng và bắt đầu thấy thoải mái hơn.

Hiện tại, ở tuổi 52, chị chi trung bình khoảng 6 triệu/tháng.

Bảng chi tiêu hiện tại của chị Lan

Khoản chi Số tiền (VNĐ) Ăn uống, đi chợ 2.100.000 Điện, nước, internet 650.000 Bảo hiểm sức khỏe 900.000 Đi lại 400.000 Chi tiêu cá nhân 650.000 Dự phòng phát sinh 1.300.000 Tổng 6.000.000

Điểm đáng chú ý là khoản dự phòng chiếm tỷ trọng khá lớn. Chị cho rằng đây là yếu tố giúp tâm lý ổn định hơn khi thu nhập không còn đều như trước.

Khoản tích lũy trước khi nghỉ hưu: Khoảng 420 triệu

Trong 7 năm chuẩn bị, chị Lan duy trì thói quen để dành từ 3–5 triệu mỗi tháng.

Trung bình mỗi năm chị tích lũy được khoảng 50–60 triệu đồng. Sau 7 năm, tổng số tiền tích lũy đạt khoảng 420 triệu đồng (chưa tính khoản dự phòng nhỏ phát sinh thêm).

Khoản tiền này được chia thành 3 phần:

Quỹ Số tiền Dự phòng khẩn cấp 120 triệu Tích lũy dài hạn 200 triệu Tiền gửi linh hoạt 100 triệu

Chị không đầu tư rủi ro cao, chủ yếu gửi tiết kiệm và giữ một phần tiền mặt.

“Tôi không kỳ vọng tiền sinh lời nhiều, chỉ cần không mất là đã yên tâm”.

Không còn thu nhập cố định nhưng vẫn có dòng tiền nhỏ

Sau khi nghỉ công việc chính thức ở tuổi 50, chị Lan vẫn nhận một số việc bán thời gian như viết nội dung và hỗ trợ chỉnh sửa tài liệu.

Thu nhập trung bình khoảng 2–3 triệu/tháng, không đều nhưng giúp chị giảm áp lực phải rút tiền tiết kiệm.

Những tháng không có việc, chị vẫn duy trì mức chi 6 triệu mà không gặp khó khăn.

Điều quan trọng nhất: không còn khoản vay

Theo chị Lan, yếu tố giúp chị có thể sống ổn với mức chi thấp là không còn nghĩa vụ trả nợ.

Trước 45 tuổi, chị đã ưu tiên:

- Trả hết khoản vay mua xe

- Không mua thêm tài sản trả góp

- Hạn chế mở thẻ tín dụng mới

Nhờ vậy, khi giảm thu nhập, chị không bị áp lực tài chính hàng tháng.

3 thay đổi lớn giúp chị duy trì mức sống ổn định

Không tăng chi tiêu khi thu nhập tăng

Trong giai đoạn 45–48 tuổi, thu nhập của chị có tăng nhẹ nhưng chị không nâng mức sống tương ứng.

Khoản tăng thêm được đưa vào quỹ tích lũy.

Giữ chi phí sinh hoạt ổn định trong nhiều năm

Một khi đã quen với mức chi phù hợp, chị không thay đổi quá nhiều.

“Tôi nhận ra mình không cần tiêu nhiều như từng nghĩ.”

Chuẩn bị tinh thần trước khi chuẩn bị tiền

Việc giảm nhu cầu tiêu dùng giúp chị cảm thấy thoải mái với nhịp sống chậm hơn.

Nghỉ hưu sớm không đồng nghĩa với thiếu thốn

Nhiều người cho rằng cần ít nhất 10–15 triệu/tháng mới có thể sống thoải mái sau tuổi 50. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào hoàn cảnh mỗi người.

Nếu:

- Không còn khoản vay

- Không phải nuôi con nhỏ

- Không chi tiêu theo áp lực xã hội

thì mức 6–8 triệu/tháng vẫn có thể duy trì cuộc sống ổn định.

Gợi ý cho người muốn chuẩn bị nghỉ hưu từ tuổi 40+ - Bắt đầu theo dõi chi tiêu càng sớm càng tốt - Giảm dần các khoản chi không cần thiết - Chuẩn bị quỹ dự phòng tối thiểu 12 tháng chi phí - Tránh tạo thêm nghĩa vụ tài chính dài hạn sau tuổi 45 - Duy trì một nguồn thu linh hoạt nếu có thể



