Vợ nghỉ hưu sớm với 7 triệu/tháng, tôi đòi chia đôi chi phí sinh hoạt: 5 năm sau, cô ấy sống nhàn hơn tôi

Câu chuyện của ông Liu Qiang (57 tuổi) dưới đây cho thấy: đôi khi vấn đề không nằm ở số tiền bạn có, mà nằm ở cách bạn sống với số tiền đó.

“Tôi tưởng cô ấy sẽ sớm quay lại xin lỗi”

Vợ ông Liu nghỉ hưu ở tuổi 50 với mức lương hưu khoảng 2.000 nhân dân tệ/tháng (xấp xỉ 7 triệu đồng). Con số này, theo ông, “chỉ đủ sống khi về già thật sự”, chứ không phù hợp với người mới ngoài 50.

Thời điểm đó, ông vẫn đi làm và cho rằng vợ nên kiếm thêm thu nhập. Nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện này đều kết thúc bằng tranh cãi. Trong cơn bực bội, ông đề nghị một phương án tưởng chừng hợp lý: chia đôi chi phí sinh hoạt và ai lo phần nấy.

Ông nghĩ vợ sẽ không trụ được lâu với mức thu nhập ít ỏi. Nhưng 5 năm sau, điều khiến ông khó chịu nhất lại chính là sự thật: vợ ông sống thoải mái và có vẻ còn sung túc hơn ông.

Từ nội trợ sang “người nghỉ hưu đúng nghĩa”

Những tháng đầu sau nghỉ hưu, vợ ông Liu vẫn giữ nhịp sống gia đình: đi chợ, nấu ăn, dọn nhà. Ông thậm chí bỏ ăn trưa ở cơ quan để về nhà.

Nhưng chỉ sau một thời gian, mọi thứ thay đổi. Bà bắt đầu ra ngoài tập thể dục mỗi sáng, ăn uống linh hoạt, không còn xoay quanh việc phục vụ gia đình. Sau đó là những chuyến du lịch-– đi một mình, đi cùng bạn bè, hoặc theo tour.

Mỗi chuyến tốn từ vài nghìn đến hơn chục nghìn nhân dân tệ. Nhìn khoản tiết kiệm chung giảm dần, ông Liu không khỏi sốt ruột. Nhưng vợ ông chỉ nói đơn giản: “Em đã nghỉ hưu rồi, em vẫn có thu nhập, và khoản tiết kiệm đó đâu chỉ là của anh”.

Cuộc sống chia đôi: Ai cũng tự do, nhưng không giống nhau

Sau khi chia tài chính, họ thống nhất mỗi người tự chịu trách nhiệm cuộc sống của mình.

Ông Liu đi làm thêm tại nhà hàng bạn, kiếm khoảng 2.000 nhân dân tệ/tháng. Cuộc sống của ông khá ổn định, thậm chí tiết kiệm được chút ít. Nhưng đổi lại, ông thừa nhận mình không thoải mái như trước.

Còn vợ ông thì gần như không thay đổi: vẫn du lịch, khiêu vũ, chơi mạt chược, đăng video về cuộc sống nghỉ hưu. Điều khiến ông bối rối nhất là: bà làm được tất cả với khoản lương hưu tưởng chừng rất nhỏ.

Một lần tò mò, ông lén kiểm tra tài khoản điện thoại của vợ và thấy khoảng 30.000 nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng).

Bí quyết của người phụ nữ sống tốt với lương hưu thấp

Sau nhiều năm quan sát, ông Liu mới dần nhận ra: vợ mình không “tiêu hoang” như ông tưởng. Bà chỉ tiêu vào những thứ quan trọng với mình và kiểm soát rất chặt những khoản khác.

1. Chi tiêu hàng ngày cực kỳ tiết chế

Bà thường tự nấu ăn, ít mua sắm lặt vặt. Chi phí sinh hoạt cơ bản của bà thấp hơn ông đáng kể.

2. Chia sẻ chi phí khi đi chơi

Khi du lịch cùng bạn bè, bà thường chọn hình thức chia đều hoặc đi theo nhóm giá rẻ.

3. Không tiêu tiền để chứng minh điều gì

Phần lớn chi tiêu của bà dành cho trải nghiệm, không phải vật chất.

4. Có tài sản làm “vùng an toàn”

Bà luôn nhắc: nếu thật sự cần, căn nhà vẫn là phương án dự phòng.

Bài học tài chính cho người trung niên: Không phải cứ kiếm nhiều là sống tốt hơn

Câu chuyện của ông Liu phản ánh một thực tế quen thuộc trong nhiều gia đình trung niên: Mâu thuẫn tài chính không nằm ở số tiền, mà nằm ở tư duy sử dụng tiền.

Từ góc nhìn tài chính cá nhân, có 3 bài học rõ ràng:

Nghỉ hưu không chỉ là bài toán thu nhập, mà là bài toán lối sống. Người kiểm soát chi tiêu tốt có thể sống ổn với thu nhập thấp hơn.

Độc lập tài chính trong hôn nhân ngày càng phổ biến. Việc chia chi phí không hẳn làm gia đình rạn nứt, nhưng sẽ bộc lộ rõ thói quen tiền bạc của mỗi người.

Tiền không quyết định cảm giác hạnh phúc sau nghỉ hưu. Người biết tận hưởng cuộc sống thường không phải người chi nhiều nhất.

Sau cùng, ai đúng?

Ở tuổi 57, ông Liu thừa nhận: có thể mình đã sai khi nghĩ nghỉ hưu sớm là liều lĩnh. Ông có thu nhập ổn định, tiết kiệm đều, nhưng lại thiếu sự thư thái mà vợ ông có.

Câu hỏi ông để lại cũng là câu hỏi chung của nhiều người: Nếu đủ sống và đủ khỏe, liệu chúng ta nên tiếp tục kiếm tiền – hay học cách sống nhẹ nhàng hơn với những gì mình đã có?

Có lẽ, câu trả lời không nằm ở con số. Mà nằm ở việc bạn muốn sống như thế nào trong phần đời còn lại.