Tôi bán căn hộ tầng 1 sau 3 năm chịu đựng - chuyển lên tầng cao nhất mới hiểu: Chọn sai tầng có thể ảnh hưởng trầm trọng đến chất lượng sống

Khi mua căn hộ đầu tiên, tôi từng nghĩ: chỉ cần có một khoảng sân nhỏ là đủ để sống chậm giữa thành phố. Một góc trồng cây, một khoảng không cho con chơi đùa, vài chậu hoa mỗi sáng… tưởng như đó là cuộc sống lý tưởng.

Nhưng sau 3 năm sống ở tầng một, tôi nhận ra: không phải cứ có sân là sẽ dễ chịu. Có những bất tiện chỉ khi sống rồi mới hiểu rõ – và đôi khi cái giá phải trả không chỉ là tiền, mà còn là sự mệt mỏi mỗi ngày.

Cuối cùng, gia đình tôi quyết định bán căn hộ tầng một và chuyển lên tầng cao nhất của cùng khu nhà. Sau hơn một năm trải nghiệm, tôi nhận ra sự khác biệt thật sự rất lớn.

Dưới đây là những điều tôi ước mình biết sớm hơn trước khi chọn tầng.

Vì sao nhiều người vẫn thích căn hộ tầng 1 có sân?

Lý do rất đơn giản: cảm giác gần gũi thiên nhiên.

Một khoảng sân nhỏ giữa thành phố có thể mang lại nhiều trải nghiệm thú vị:

- Có thể trồng rau, trồng hoa

- Trẻ nhỏ có không gian chạy nhảy

- Nuôi thú cưng thuận tiện

- Có cảm giác giống nhà đất hơn căn hộ

Không ít người sẵn sàng trả thêm tiền chỉ để có khoảng sân riêng.

Ban đầu, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng thực tế lại không hoàn toàn giống tưởng tượng.

4 bất tiện lớn khi sống ở căn hộ tầng 1

1. Rủi ro từ hàng xóm phía trên

Một vấn đề ít ai nghĩ đến: đồ vật rơi từ trên cao.

Trong thời gian sống tại tầng một, sân nhà tôi thường xuyên xuất hiện rác bị ném xuống:

- giấy túi nilon

- vỏ chai

- khẩu trang

- tàn thuốc

Thậm chí có lần một chiếc cốc thủy tinh rơi xuống vỡ tan ngay trong sân.

Dù ban quản lý tòa nhà đã nhắc nhở, nhưng rất khó xác định chính xác căn hộ nào gây ra sự việc.

Điều này không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

2. Nhà dễ thiếu sáng và bí khí

Ánh sáng là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sống.

Ở tầng thấp, đặc biệt khi khoảng cách giữa các tòa nhà gần nhau, ánh sáng thường bị hạn chế.

Vào mùa đông, thời gian có nắng trong nhà khá ngắn. Không gian dễ có cảm giác ẩm và thiếu thông thoáng.

Khi đến thăm nhà bạn sống ở tầng cao, tôi mới nhận ra sự khác biệt rõ rệt về độ sáng và tầm nhìn.

3. Khoảng sân chưa chắc thuộc quyền sở hữu

Một điểm nhiều người dễ nhầm: sân tầng một không phải lúc nào cũng thuộc quyền sở hữu riêng.

Trong nhiều trường hợp, người mua chỉ có quyền sử dụng, không phải quyền sở hữu.

Điều này có thể dẫn đến việc:

- không được xây hàng rào

- không được dựng mái che

- không được cải tạo theo ý muốn

Nếu không kiểm tra kỹ giấy tờ, người mua có thể gặp rắc rối về sau.

4. Thiếu riêng tư và dễ bị ảnh hưởng tiếng ồn

Tầng một thường gần khu vực sinh hoạt chung nên khó tránh khỏi tiếng ồn:

- người đi bộ qua lại

- trẻ em chơi đùa

- thú cưng hoạt động

- sinh hoạt buổi sáng

Ngoài ra, khu vực sân dễ bị người ngoài quan sát, ảnh hưởng đến cảm giác riêng tư.

Sau một thời gian dài, những yếu tố nhỏ này có thể tích tụ thành sự khó chịu kéo dài.

Vì sao chuyển lên tầng cao nhất lại mang lại trải nghiệm khác?

Sau khi chuyển lên tầng cao nhất, điều thay đổi rõ rệt nhất là mức độ yên tĩnh và ánh sáng tự nhiên.

1. Không gian sống yên tĩnh hơn

Không còn tiếng bước chân phía trên, không còn tiếng người qua lại trước cửa.

Giấc ngủ trở nên ổn định hơn, tâm trạng cũng dễ chịu hơn.

Nhiều người đánh giá yếu tố yên tĩnh quan trọng hơn họ từng nghĩ khi chọn nhà.

2. Ánh sáng và tầm nhìn thoáng hơn

Tầng cao ít bị che chắn nên nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên hơn.

Không gian sáng giúp:

- giảm cảm giác bí bách

- tiết kiệm điện chiếu sáng

- cải thiện tâm trạng

Tầm nhìn rộng cũng giúp căn hộ có cảm giác thoáng hơn so với diện tích thực.

3. Có thể tận dụng sân thượng linh hoạt

Một số căn hộ tầng cao nhất có thêm sân thượng hoặc gác mái.

Không gian này có thể dùng cho nhiều mục đích:

- trồng cây

- đọc sách

- uống trà

- làm khu thư giãn

- bố trí góc làm việc

So với sân tầng một, khu vực này thường riêng tư hơn.

Tầng cao nhất có thực sự nóng và dễ bị dột?

Nhiều người e ngại tầng cao nhất sẽ:

- nóng vào mùa hè

- lạnh vào mùa đông

- dễ bị thấm nước

Tuy nhiên, với vật liệu xây dựng hiện nay, các vấn đề này phần lớn đã được cải thiện.

Chỉ cần lưu ý:

- kiểm tra chống thấm khi nhận nhà

- chọn hướng nhà phù hợp

- bố trí rèm hoặc vật liệu cách nhiệt

thì trải nghiệm sống vẫn khá ổn định.

Kết luận: Không có tầng nào tốt tuyệt đối - chỉ có tầng phù hợp

Chọn tầng căn hộ không chỉ là quyết định về giá, mà còn ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng sống.

Tầng một có thể phù hợp với người:

- thích làm vườn

- cần tiện di chuyển

- có thú cưng

muốn cảm giác gần mặt đất

Trong khi đó, tầng cao phù hợp với người:

- ưu tiên sự yên tĩnh

- cần ánh sáng tốt

- muốn tầm nhìn thoáng

- coi trọng riêng tư

Trải nghiệm thực tế cho thấy, đôi khi một chi tiết nhỏ như chọn tầng cũng có thể ảnh hưởng đến cảm xúc mỗi ngày.

Nếu đang cân nhắc mua căn hộ, có lẽ nên dành thêm thời gian để tìm hiểu kỹ hơn về yếu tố này trước khi quyết định.