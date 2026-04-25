Hối hận vì ốp gạch toàn bộ tường nhà: 3 năm sống trong “chiếc tủ lạnh khổng lồ”, tôi mới hiểu vì sao ai cũng khuyên không nên làm

Từng tin rằng ốp gạch toàn bộ tường là lựa chọn “đẳng cấp”

Khi vừa nhận nhà mới, điều duy nhất tôi nghĩ đến là làm sao để không gian sống trở nên khác biệt. Sau nhiều ngày xem các hình ảnh thiết kế trên mạng, tôi bị thuyết phục bởi phong cách ốp gạch toàn bộ tường – một xu hướng được quảng cáo là dễ vệ sinh, bền bỉ và mang lại cảm giác cao cấp.

Những bức tường sáng bóng phản chiếu ánh sáng khiến căn phòng trông rộng hơn. Tôi tin rằng đây là giải pháp hoàn hảo cho gia đình có trẻ nhỏ: không sợ bẩn, không lo ố vàng, lau chùi rất nhanh.

Người thân trong gia đình lại có quan điểm khác. Mẹ tôi nhận xét căn nhà trông giống không gian công cộng, còn vợ tôi lo ngại cảm giác lạnh và thiếu sự ấm cúng. Tuy nhiên, tôi tin vào lựa chọn của mình và quyết định ốp gạch toàn bộ tường trong nhà.

Thời điểm hoàn thiện, căn phòng sáng rực dưới ánh nắng, mọi thứ trông rất hiện đại. Tôi từng nghĩ mình đã đưa ra quyết định đúng.

Sau 3 năm sống, căn nhà trở nên lạnh và ẩm hơn tưởng tượng

Năm đầu tiên, mọi thứ khá ổn. Nhưng từ năm thứ hai, những bất tiện bắt đầu xuất hiện rõ rệt.

Do đặc tính của gạch, không gian trong nhà trở nên lạnh hơn, đặc biệt vào mùa nồm ẩm. Khi chạm vào tường, cảm giác lạnh rõ rệt, giống như bước vào một không gian kín bằng đá.

Độ ẩm cũng là vấn đề lớn. Trong những ngày thời tiết ẩm, bề mặt gạch xuất hiện nhiều giọt nước đọng, khiến không khí trong nhà luôn có cảm giác ẩm lạnh. Gia đình phải sử dụng máy hút ẩm thường xuyên để giảm tình trạng này.

Không gian vốn được kỳ vọng là tiện lợi lại trở thành nơi thiếu cảm giác ấm áp – yếu tố quan trọng trong trải nghiệm sống lâu dài.

Ánh sáng phản chiếu mạnh gây khó chịu trong sinh hoạt

Một điểm ít được chú ý khi xem ảnh thiết kế là mức độ phản chiếu ánh sáng của bề mặt gạch.

Ban ngày, ánh nắng chiếu vào tường tạo ra hiệu ứng phản chiếu mạnh, khiến phòng khách trở nên chói mắt. Khi xem tivi hoặc làm việc, ánh sáng phản xạ khiến việc nhìn màn hình trở nên khó chịu.

Ban đêm, ánh sáng đèn phản chiếu lên bề mặt gạch làm không gian thiếu chiều sâu, đôi khi tạo cảm giác giống không gian thương mại hơn là nhà ở.

Điều từng được coi là ưu điểm – độ sáng cao – lại trở thành yếu tố gây bất tiện khi sử dụng hàng ngày.

Khó sửa chữa, khó thay đổi khi nhu cầu sống thay đổi

Sau một thời gian sinh sống, nhu cầu sử dụng không gian thay đổi: cần treo tranh, lắp kệ sách hoặc điều chỉnh bố cục nội thất.

Tuy nhiên, việc khoan hoặc đóng đinh lên tường gạch tiềm ẩn nguy cơ làm nứt bề mặt. Điều này khiến nhiều ý tưởng trang trí trở nên khó thực hiện.

Ngoài ra, phần mạch gạch có thể bị bám bẩn theo thời gian, đặc biệt ở khu vực bếp. Khi bị ẩm, mạch gạch dễ xuất hiện nấm mốc, gây mất thẩm mỹ và khó làm sạch triệt để.

Một vấn đề khác là nguy cơ bong gạch sau nhiều năm sử dụng, đặc biệt nếu thi công không đạt tiêu chuẩn. Việc sửa chữa có thể tốn nhiều chi phí và thời gian.

Chi phí tháo dỡ cao nếu muốn thay đổi thiết kế

Sau khi nhận ra những bất tiện, gia chủ từng cân nhắc việc tháo bỏ gạch để sơn lại tường.

Tuy nhiên, chi phí tháo dỡ, xử lý bề mặt và sơn mới khá cao, chưa kể thời gian thi công kéo dài và ảnh hưởng đến sinh hoạt. Đây là lý do nhiều gia đình chấp nhận sống chung với thiết kế chưa phù hợp thay vì cải tạo lại từ đầu.

Việc thay đổi vật liệu hoàn thiện sau khi đã vào ở thường phức tạp hơn nhiều so với giai đoạn thiết kế ban đầu.

Bài học rút ra khi lựa chọn vật liệu hoàn thiện

Trải nghiệm này cho thấy một nguyên tắc quan trọng trong thiết kế nhà ở: yếu tố thẩm mỹ cần đi cùng sự phù hợp với nhu cầu sống lâu dài.

Gạch ốp là vật liệu tốt cho các khu vực cần vệ sinh thường xuyên như bếp hoặc phòng tắm. Tuy nhiên, sử dụng quá nhiều có thể làm giảm cảm giác ấm cúng – yếu tố quan trọng đối với không gian sinh hoạt hàng ngày.

Các lựa chọn như sơn tường, giấy dán tường hoặc vật liệu hoàn thiện mềm thường mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho phòng ngủ và phòng khách.

Nhà không chỉ là nơi để nhìn đẹp trong ảnh, mà còn là không gian để sống trong nhiều năm.