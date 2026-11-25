Cùng sinh ngày 26/3/1924, cùng bước sang tuổi 102 và đã có hơn 70 năm chung sống, ông Yuan Guanjin và bà Yin Hezhen khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống bình dị, gia đình sum vầy cùng quan niệm sống đáng suy ngẫm là không can thiệp chuyện của người khác, chỉ tập trung chăm sóc cuộc sống của mình.

Câu chuyện về cặp vợ chồng đặc biệt này thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bức ảnh gia đình được chia sẻ rộng rãi. Trong ảnh, hai cụ ngồi giữa con cháu trong không khí đầm ấm tại nhà riêng ở Hàng Châu. Điều khiến nhiều người bất ngờ là cả hai không chỉ cùng tuổi mà còn có ngày, tháng, năm sinh hoàn toàn trùng khớp.

Ông Yuan từng làm nông nghiệp và có thời gian là vận động viên chạy bộ vô địch cấp huyện. Năm 1950, thông qua sự giới thiệu của người quen, ông gặp bà Yin, cô gái ở ngôi làng lân cận. Sau đó, hai người nên duyên vợ chồng, cùng nhau xây dựng tổ ấm và nuôi dạy 5 người con.

Hơn 7 thập kỷ bên nhau, hai cụ vẫn duy trì những thói quen riêng, không nhất thiết phải giống nhau trong mọi sinh hoạt. Ông Yuan thường thức dậy lúc 8h, thích đi chợ mua rau, gặp gỡ bạn bè và chơi bài. Trong khi đó, bà Yin có nếp sinh hoạt sớm hơn, thường thức dậy từ 6h, thích sự yên tĩnh và tự tay quét dọn, sắp xếp nhà cửa.

Sở thích ăn uống của hai người cũng có nhiều khác biệt. Ông Yuan thích đồ ngọt, ăn chay và không uống rượu. Theo chia sẻ của con gái, mỗi bữa ông thường ăn hơn nửa bát cơm. Ngược lại, bà Yin không thích đồ ngọt, thiên về các món thịt.

Trong cuộc sống gia đình, mỗi người cũng có vai trò riêng. Trước đây, bà Yin đảm nhận việc nấu nướng, chăm sóc nhà cửa và các thành viên, còn ông Yuan tập trung lao động, kiếm tiền và quản lý những quyết định tài chính. Sự phân công hài hòa giúp hai người cùng vun đắp gia đình qua nhiều năm tháng.

Khi được hỏi về bí quyết giúp cha mẹ sống thọ, người con trai cả cho biết điều quan trọng nằm ở thái độ sống. Ông chia sẻ: "Họ không can thiệp vào chuyện của người khác, chỉ tập trung sống tốt cuộc đời của mình".

Ông Yuan Guanjin và bà Yin Hezhen 102 tuổi chụp ảnh cùng gia đình. Ảnh: QQ

Quan niệm tưởng chừng đơn giản này lại nhận được nhiều sự đồng tình. Bởi trong cuộc sống, không ít phiền muộn bắt nguồn từ việc quá quan tâm đến những chuyện ngoài khả năng kiểm soát, thích phán xét hoặc lo lắng thay người khác. Biết tôn trọng ranh giới, giữ tâm trí nhẹ nhàng và không tự tạo thêm áp lực có thể giúp mỗi người sống thoải mái hơn.

Hành trình hơn 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng Trung Quốc cho thấy một điều đáng quý, biết đủ, biết tôn trọng nhau, không ôm đồm chuyện thiên hạ và giữ cho tâm hồn bình yên chính là những giá trị giúp cuộc sống thêm nhẹ nhàng, hạnh phúc.