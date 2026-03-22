Tối 21/3, vợ chồng Puka và Gin Tuấn Kiệt tổ chức tiệc thôi nôi hoành tráng cho con gái đầu lòng - bé Anya. Sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý khi không chỉ là cột mốc đặc biệt của gia đình nhỏ mà còn quy tụ dàn sao đình đám của Vbiz. Không gian buổi tiệc được trang trí sang trọng với tông hồng chủ đạo, phủ kín hoa tươi và những chi tiết mang phong cách công chúa. Nhóc tỳ Anya xuất hiện trong bộ váy xinh xắn, đáng yêu, trở thành nhân vật chính chiếm trọn spotlight. Đặc biệt, Gin Tuấn Kiệt còn gây chú ý khi công bố ca khúc riêng dành tặng ái nữ, khiến khoảnh khắc cả gia đình trên sân khấu càng thêm xúc động và tràn ngập năng lượng hạnh phúc.

Vốn là cặp đôi được yêu mến, Puka và Gin Tuấn Kiệt được "nửa showbiz" đến chung vui. Loạt nghệ sĩ đình đám như Tóc Tiên, Lê Dương Bảo Lâm, vợ chồng Việt Hương, Nhật Kim Anh, vợ chồng Minh Tú, Jun Phạm, Duy Khánh, Gil Lê, Vân Trang, Tiết Luật, Lâm Vỹ Dạ, Cara Phương, Miu Lê, Minh Dự, Ngô Kiến Huy, Đại Nghĩa, Lê Khánh… đồng loạt xuất hiện, tạo nên không khí náo nhiệt nhưng vẫn ấm áp.

Sự góp mặt đông đảo của bạn bè, đồng nghiệp cũng phần nào cho thấy mối quan hệ rộng rãi của Puka và Gin Tuấn Kiệt trong showbiz. Từ đám cưới đến tiệc thôi nôi, cặp đôi luôn nhận được sự ủng hộ và chúc phúc từ nhiều nghệ sĩ, bạn bè và công chúng.

Puka diện váy hồng, bế con gái xinh như công chúa lên sân khấu

Cả gia đình nhỏ thể hiện rõ niềm hạnh phúc trong tiệc sinh nhật đầu tiên của nhóc tỳ

Nhật Kim Anh bế con gái đến dự thôi nôi con gái của Puka

Lê Dương Bảo Lâm cũng góp mặt trong bữa tiệc này

Hội bạn thân của Puka và Gin Tuấn Kiệt như Lê Nhân, Nguyên Thảo, Quang Trung, Lâm Vỹ Dạ đều đến dự

Dàn nghệ sĩ khủng chúc mừng gia đình nhỏ của Puka và Gin Tuấn Kiệt

Sau khi kết hôn và chào đón con gái đầu lòng, cuộc sống của Puka - Gin Tuấn Kiệt ngày càng viên mãn. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ngập tràn tiếng cười. Việc lên chức bố mẹ không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong cuộc sống mà còn khiến hình ảnh của cặp đôi trở nên gần gũi, nhận được nhiều thiện cảm hơn từ công chúng.

Trong dịp nhóc tỳ tròn 1 tuổi, cả hai đã công bố cận dung mạo bé. Gin Tuấn Kiệt chia sẻ: "Anya yêu của ba mẹ. Một năm qua, từ khi có con, cuộc sống của ba mẹ như chuyến tàu lượn siêu tốc của cảm xúc, vừa bỡ ngỡ, vừa ngọt ngào, và luôn ngập tràn những điều đặc biệt. Cảm ơn con đã đến và làm cho hạnh phúc của ba mẹ trở nên trọn vẹn hơn".

Sau 1 năm giấu kín, cả hai thoải mái chia sẻ hình ảnh của con gái nhỏ