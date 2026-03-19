Tối 19/3, vợ chồng Puka và Gin Tuấn Kiệt khiến mạng xã hội rần rần khi đồng loạt chia sẻ hình ảnh trong tiệc thôi nôi của con gái đầu lòng. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên sau 1 năm, cặp đôi chính thức công khai cận diện mạo ái nữ. Trong loạt ảnh được đăng tải, nhóc tỳ gây ấn tượng với vẻ ngoài bụ bẫm, đôi mắt to tròn cùng loạt biểu cảm đáng yêu hết nấc. Không gian buổi tiệc được trang trí tông hồng ngọt ngào, đúng chuẩn concept công chúa, càng làm nổi bật visual xinh xắn của cô bé.

Ngay khi hình ảnh được chia sẻ, cư dân mạng lập tức dành nhiều lời khen cho ái nữ nhà Puka - Gin Tuấn Kiệt. Thậm chí, nhiều người còn khen cô bé thừa hưởng gần như trọn vẹn nét của bố, từ gương mặt đến thần thái. Chính Puka cũng hài hước thừa nhận mình như "đẻ thuê" vì con gái quá giống Gin Tuấn Kiệt. Nhiều ý kiến còn dự đoán đây sẽ là một trong những “hot kids” tương lai của Vbiz.

Gin Tuấn Kiệt tiết lộ con gái tên Anya và bày tỏ: "Anya iu của ba mẹ. Một năm qua, từ khi có con, cuộc sống của Ba Mẹ như chuyến tàu lượn siêu tốc của cảm xúc, vừa bỡ ngỡ, vừa ngọt ngào, và luôn ngập tràn những điều đặc biệt. Cảm ơn con đã đến và làm cho hạnh phúc của Ba Mẹ trở nên trọn vẹn hơn".

Nhân dịp sinh nhật 1 tuổi của con gái, Puka và Gin Tuấn Kiệt chính thức công khai diện mạo bé

Cặp đôi tổ chức tiệc ấm cúng nhưng vô cùng sang chảnh

Đây là lần đầu tiên con gái Puka xuất hiện rõ mặt trước công chúng

Ái nữ nhà Puka sở hữu visual như "phiên bản mini" của Gin Tuấn Kiệt

Puka cũng đành ngậm ngùi nhận nhập hội "đẻ thuê"

Vẻ ngoài cực đáng yêu của con gái Puka và Gin Tuấn Kiệt

Nhóc tỳ này dự sẽ hot vượt mặt bố mẹ cho mà xem!

Hành trình tình yêu của Puka - Gin Tuấn Kiệt được xem như một trong những chuyện tình kín tiếng nhưng ngọt ngào nhất Vbiz. Cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò từ nhiều năm trước khi liên tục bị bắt gặp đi cùng nhau, để lộ loạt "hint" trùng hợp trong phong cách, đồ dùng cá nhân hay những chuyến du lịch. Tuy nhiên, cả hai đều chọn cách im lặng, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận.

Suốt quãng thời gian đó, Puka và Gin thường xuyên đồng hành trong công việc, cùng tham gia các gameshow, dự án nghệ thuật, tạo nên hình ảnh một đôi bạn ăn ý trên sân khấu lẫn ngoài đời. Mối tình kín đáo kéo dài nhiều năm, cho đến cuối năm 2023, Puka và Gin Tuấn Kiệt chính thức tổ chức đám cưới sau loạt đám hỏi, lễ cưới trải dài từ quê nhà Đồng Tháp, TP.HCM cho đến những bữa tiệc ấm cúng bên bạn bè đồng nghiệp.

Gin Tuấn Kiệt và Puka được công chúng yêu thương từ yêu đến cưới

Sau khi về chung một nhà, Puka và Gin Tuấn Kiệt thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào. Cặp đôi được nhận xét có cuộc sống hôn nhân khá kín tiếng nhưng vẫn đủ khiến khán giả “lụi tim” bởi sự đồng hành và quan tâm dành cho nhau. Từ khi có con gái, cả hai càng dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ. Dù bận rộn với lịch trình riêng, nhưng Puka và Gin Tuấn Kiệt luôn ưu tiên những dịp đặc biệt để cùng nhau ghi lại kỷ niệm, như tiệc thôi nôi lần này.

Trong 1 năm qua, cả hai chỉ khoe ảnh bóng lưng con

