Puka - Gin Tuấn Kiệt nói gì về việc sinh con thứ 2 trong năm nay?

Puka và Gin Tuấn Kiệt thông báo chào đón con đầu lòng vào khoảng 8 tháng trước. Sau khi sinh em bé, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian vun vén cho tổ ấm nhỏ và gần như vắng bóng tại các sự kiện giải trí. Dù nhóc tỳ sắp tròn 1 tuổi, cặp đôi vẫn giữ kín diện mạo con trước công chúng.

Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân, Puka chia sẻ một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vui vẻ bên Gin Tuấn Kiệt. Cả hai cùng tham gia một trò chơi dự đoán những điều sẽ xảy ra trong năm 2026. Đáng chú ý, cặp đôi lại nhận về kết quả gia đình thêm thành viên mới: "Có một em bé".

Trước tình huống này, Puka và Gin Tuấn Kiệt đều không nhịn được cười. Nữ diễn viên hài hước phản ứng: “Mới mà, có bị gấp quá không, không kịp, gấp quá”. Trong khi đó, Gin Tuấn Kiệt quay sang cười đầy thích thú và trêu đùa vợ: “Anh không biết gì hết nhé”.

Puka đăng tải clip mới bên Gin Tuấn Kiệt trên kênh TikTok cá nhân. Nguồn: Puka

Cả hai bật cười khi nhìn thấy dòng chữ sẽ có thêm em bé vào năm 2026. Nguồn: Puka

Hình ảnh của nhóc tỳ này được cặp đôi thi thoảng chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Sau quãng thời gian hẹn hò kín tiếng, Puka và Gin Tuấn Kiệt chính thức nên duyên vợ chồng vào năm 2023. Tròn một năm sau ngày cưới, cặp đôi hạnh phúc báo tin gia đình sắp có thêm thành viên.

Gin Tuấn Kiệt từng bày tỏ: "Cảm xúc thật khó tả khi nghe tiếng khóc chào đời của 'mặt trời nhỏ' trong lòng ba mẹ. Thế giới của ba mẹ nay chính là con. Mẹ của con là siêu nhân trong lòng ba. Mẹ đã trải qua một hành trình thật mạnh mẽ và hy sinh vô điều kiện. Cảm ơn cục vợ nhiều lắm”.

Tròn một năm sau ngày cưới, cặp đôi đã báo tin gia đình sắp có thêm thành viên. Ảnh: FBNV

Cặp đôi vẫn chưa chia sẻ hình ảnh rõ toàn bộ mặt con lên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Puka từng lên tiếng chia sẻ về lý do giấu kín diện mạo của nhóc tỳ. Khi được một netizen hỏi: "Thèm được thấy em bé iu lên sóng chị yêu ơi, nào mới công khai cháu cho các dì đây ạ?", nữ diễn viên đã trả lời: "Chờ em bé lớn tí nhoa! Chị không có giấu đâu, chỉ là chờ em bé lớn tí nè".

Sau đám cưới ngọt ngào diễn ra vào cuối năm 2023, Puka và Gin Tuấn Kiệt đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Khi được hỏi về cuộc sống sau khi về chung nhà, Puka nói: "Lúc mà yêu chưa cưới thì sao cũng được, giận nhau có thể làm này làm kia xong bỏ nhà đi hoặc là không quen thì chia tay.

Nhưng mà khi cưới nhau rồi thì hai từ 'trách nhiệm' nó sẽ rất nặng và mình phải quan trọng điều đó. Những gì mình đang nói nó cũng sẽ là lý thuyết, còn trên thực hành thì Puka nghĩ hai đứa sẽ cố gắng để cũng sẽ vượt qua được những cái khó khăn ở phía trước".