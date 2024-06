Mới đây, Tóc Tiên gây chú ý khi bày tỏ quan điểm về mặt trái, những vấn đề tiêu cực liên quan đến chuyện người trẻ thuộc thế hệ gen Z, 10X sử dụng mạng xã hội làm xôn xao dư luận thời gian qua. "Theo dõi tất cả những toxic trên mạng xã hội thời gian qua, mình cảm thấy thật may mắn khi được sinh ra vào cuối 8X - đầu 9X. Chúng mình là thế hệ cuối cùng biết được cuộc sống trước khi có mạng xã hội đã diễn ra như thế nào. Và cũng đủ trưởng thành để không bị tổn thương từ những toxic thời cuộc", Tóc Tiên cho biết.

Tóc Tiên đưa ra quan điểm về chuyện người trẻ hiện nay sử dụng mạng xã hội

Chia sẻ của Tóc Tiên ngay lập tức tạo ra một cuộc tranh luận trái chiều trên mạng. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của giọng ca sinh năm 1989: "Chính vì lớn lên vào lúc chuyển giao như vậy nên thế hệ cuối 8X - đầu 9X mới đủ trải nghiệm và tuổi tác để phân biệt đâu là thật và đâu là ảo. Các bạn gen Z bây giờ rất dễ bị mạng xã hội chiếm hữu thời gian và nhãn quan mà quên mất rằng ngoài kia thế giới vẫn đang vận hành theo cách vốn có của nó", "Rất đúng chị ạ, em đã hạn chế mạng xã hội từ rất lâu vì nhận thấy nhiều tác hại của nó", "Chuẩn chị. Cảm giác bây giờ người ta dễ dãi, hay làm tổn thương người khác bằng lời nói quá. Họ không cần cân nhắc, suy nghĩ gì trước khi gõ bàn phím luôn".

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến phản ứng, không tán đồng hoàn toàn với quan điểm của nữ ca sĩ. Họ cho rằng thế hệ nào cũng có người này người kia không thể đánh đồng: "Cái gì cũng có 2 mặt Tiên ơi, mình nghĩ do chúng ta lựa chọn thôi. Các em gen Z cũng có cái hay ấy của các em ấy", "Ồ mình chưa bao giờ nghĩ tới điều này, tốt nhất là trung lập để nhìn thấy 2 mặt của 1 vấn đề", "Cuối 8X - đầu 9X là thế hệ trung chuyển, hiểu được một phần của thế hệ cũ và tiếp cận các bạn trẻ của thế hệ mới. Mình cũng có một phần suy nghĩ giống Tiên, nhưng mình phải công nhận các bạn gen Z giờ cũng quá giỏi tài năng", "Trên mạng xã hội có đầy người thuộc thế hệ 7X - 8X toxic, công kích ác ý người khác đấy thôi, không nên quơ đũa cả nắm như vậy".

Bài đăng của Tóc Tiên gây ra tranh luận trái chiều trên mạng xã hội

Gần đây, Tóc Tiên cũng gây xôn xao khi chia sẻ về việc bản thân bị body shaming. Tuy nhiên, bà xã Touliver cho biết cô không phiền lòng khi nhận về những lời chê ngoại hình. Nữ ca sĩ khẳng định cô tập luyện để có cơ thể cân đối, khỏe mạnh chứ không làm vừa lòng người khác. "Tôi biết trong mắt nhiều người thân quen, xung quanh, tôi có bắp tay khá to với bờ vai đô di truyền. Tôi chỉ muốn nói là tôi thật sự chưa bao giờ lấy làm phiền lòng vì những đánh giá, nhận xét đó. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một ưu điểm tuyệt vời: I don't really care what others think about me (tạm dịch: Tôi thực sự không quan tâm những gì người khác nghĩ về tôi)", Tóc Tiên cho hay.



Tóc Tiên tiết lộ một số người thân quen nhận xét cô bắp tay khá to, bờ vai đô. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không bận tâm những lời chê bai ngoại hình

Tóc Tiên được khán giả biết tới với những bản hit như Ngày mai, Có ai thương em như anh, Em không là duy nhất, Nước mắt em lau bằng tình yêu mới... Bên cạnh vai trò ca sĩ, cô còn tham gia nhiều gameshow giải trí, ngồi ghế nóng những chương trình âm nhạc. Tóc Tiên và nhà sản xuất Touliver kết hôn được 4 năm. Nữ ca sĩ từng bày tỏ rằng cô may mắn khi lập gia đình với người cùng nghề nên có sự thấu hiểu. Thời gian qua, có nhiều tin đồn Tóc Tiên đang mang thai con đầu lòng nhưng cô luôn nhanh chóng phủ nhận.