Dạo gần đây, Tóc Tiên trở thành một trong những nghệ sĩ bị "soi" kỹ nhất Vbiz. Chỉ cần cô xuất hiện ở một sự kiện hay đăng vài tấm hình mới là lập tức gây tranh luận. Từ kiểu tóc, layout make up đến dáng mũi, tất cả đều khiến netizen bàn tán không ngớt. Đặc biệt, trong một sự kiện gần đây, giọng ca Ngày Mai tiếp tục vướng nghi vấn vừa sửa mũi vì gương mặt có phần cứng và khác lạ so với hình ảnh thường thấy.

Giữa loạt tranh cãi, Tóc Tiên đã chính thức lên tiếng. Nữ ca sĩ thừa nhận tạo hình gây tranh cãi trên là ý tưởng của mình. Tóc Tiên cho biết hơn ai hết, cô hiểu bản thân mình phù hợp với điều gì. Nữ ca sĩ nói: "Tôi biết mình thích hợp với gì nhất. Toàn bộ look hôm qua là tự tôi styling hết. Hồi bé tôi không hề thích chơi búp bê, nhưng lớn hơn tôi lại thích tự mix match cho bản thân. Đôi khi bí layout thì tôi mới cầu cứu stylist. Nhưng tôi rất thích những dịp event như thế này, vì khi đó tôi được tha hồ thử nghiệm các look mới mà lúc đi diễn không thể làm".

Cận chiếc mũi bị nghi đã qua chỉnh sửa của Tóc Tiên

Nữ ca sĩ cũng nói thêm về lý do gương mặt có thể trông "khác" hơn so với hình ảnh trên sân khấu: "Tôi thích dịp event như thế này, vì khi đó tôi tha hồ thử nghiệm các look mới lẹ mà mình thường đi diễn không thể làm. Ví dụ như cái tóc hôm qua đi diễn ra bê bết, rơi rụng chắc luôn hay cả ngay make up dưới ánh đèn của sân khấu biểu diễn sẽ làm mặt sưng húp. Tôi biết dạo này người ta hay nói tôi giống người này, người kia nhưng mọi người đang bị hiệu ứng là chông chênh quan điểm. Trong khi trước đây tôi vẫn bị nói giống lum la. Nhưng, ai khen tôi giống Thư Kỳ thì tôi ưng".

Ngoài ra, Tóc Tiên còn cho rằng việc can thiệp phần mềm chỉnh ảnh, góc chụp cũng góp phần khiến khuôn mặt của cô khác đi.

Tóc Tiên không phản hồi tin đồn sửa mũi nhưng lên tiếng về tạo hình gây tranh cãi

Tóc Tiên cho biết đây là những layout khó đi diễn nên cô thường chọn mỗi khi xuất hiện ở sự kiện

Tóc Tiên luôn là một trong những nghệ sĩ cá tính và nhất quán nhất của showbiz Việt. Cô không ngại thử nghiệm, không sợ khác biệt, thậm chí sẵn sàng làm mới hình ảnh mỗi lần xuất hiện, từ mái tóc, màu son cho đến phong cách thời trang. Mỗi lần thay đổi, dù gây tranh cãi hay không, Tóc Tiên vẫn khiến công chúng phải công nhận cô chưa bao giờ mờ nhạt. Chính sự biến hóa liên tục ấy tạo nên một Tóc Tiên rất riêng, thú vị.

Giữa thời điểm nghệ sĩ dễ bị ảnh hưởng bởi thị hiếu khán giả, Tóc Tiên chọn đứng ngoài vùng an toàn. Cô không cố làm vừa lòng tất cả, chỉ cần trung thực với chính mình. Và có lẽ, đó mới là lý do thật sự khiến cái tên Tóc Tiên vẫn giữ được sức hút suốt hơn 2 thập kỷ làm nghề.

Tóc Tiên từng chia sẻ quan điểm về việc thay đổi bản thân cũng như âm nhạc: "Tiên thừa hiểu rằng: Nếu mình làm cái này, cái kia - khán giả sẽ thích. Nhưng điều đó đánh đổi bằng việc mọi thứ mất đi xác suất rủi ro, sự mạo hiểm, tính chinh phục trong công việc. Ai đó nói rằng: Không có công thức trong nghệ thuật. Nhưng ai làm công việc này lâu đều hiểu: Ít nhiều mọi thứ đều có công thức. Người làm truyền thông cũng vậy, ta biết 10 ngày trước khi ra sản phẩm sẽ làm gì. 9 ngày thì sao? 5 ngày như thế nào? Cùng lắm không vào Top Trending nhưng kiểu gì chẳng có show diễn? Điều đó khiến Tiên mất đi sự mạo hiểm khi làm nghề, và vô tình cũng mất đi động lực như cách đây 10 năm".

Gần đây Tóc Tiên cắt tóc ngắn, thường xuyên bị soi chiếc mũi khác lạ