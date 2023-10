Toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho học sinh nghỉ học từ chiều 18/10

Sau thời gian nghỉ học toàn tỉnh từ chiều thứ Sáu tuần trước (13/10) và bắt đầu đi học lại từ ngày 17/10, đến sáng nay (18/10), có 86/568 trường học trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ học.

Nước lũ tại các sông ở tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt đầu dâng cao từ sáng 18/10 do đồng loạt các thủy điện, hồ chứa xả lũ và tăng lưu lượng xả vì mưa lớn.

Trưa 18/10, theo tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế, đơn vị vừa phát Công văn thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều ngày 18/10 để tránh lũ. Theo đó, các trường học mầm non, phổ thông và Trung tâm GDNN-GDTX trên toàn tỉnh nghiêm túc triển khai việc cho học sinh nghỉ học theo thời gian trên.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ đêm 17 - 18/10 trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to.

Từ 13h chiều qua (17/10), thủy điện Bình Điền bắt đầu xả lũ lưu lượng 250-600m3/s. Trong sáng nay (18/10), thủy điện Hương Điền và hồ Tả Trạch tăng xả lũ về hạ lưu sông Bồ và sông Hương với lưu lượng 1.100-2000m3/s và 400-900m3/s.

Cảnh báo sáng 18/10 nước trên sông Bồ có thể đạt báo động 3 là +4,5m và nước trên sông Hương đạt báo động 2 là +2m.

Hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Phong Điền đang bị ngập sâu. Tại TP Huế, nước sông Hương đoạn qua Đập Đá đã bắt đầu tràn vào 10h sáng.

Công an các huyện chốt chặn ở những điểm nước sâu, không cho người dân qua lại đề phòng các tình huống nguy hiểm trong lũ.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ (Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ); tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu.