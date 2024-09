Sáng 9/9, nhiều người dân tham gia gia giao thông trên cầu Phong Châu (Phú Thọ) cho biết, khoảng 10h, cùng ngày, bất ngờ chiếc cầu bị sập, nhiều người bị rơi xuống sông.

"Thời điểm xảy ra vụ sập cầu nước đang chảy xiết. Một nửa cầu phía bên kia (huyện Tam Nông) bị sập, rất nhiều người đi xe máy và ô tô bị rơi xuống theo, tôi nghe tiếng la ó sau đó, chỉ một số người may mắn thoát", anh Nguyễn Hồng V. người đứng phía bên đầu cầu thuộc huyện Lâm Thao, thông tin.

Được biết, hiện tại các lực lượng chức năng đang có mặt, khẩn trương công tác cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Cầu Phong Châu

Liên quan đến vụ việc, ông Quách Hải Lý - Chủ tịch UBND huyện Tam Nông( Phú Thọ) xác nhận vụ việc xảy ra lúc khoảng 10h sáng. Hiện ông đang có mặt trực tiếp tại hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Cầu Phong Châu nằm trên QL 32C nối địa phận huyện Lâm Thao với huyện Tam Nông (Phú Thọ) đã trải qua thời gian sử dụng hơn 17 năm.

Từ năm 2013, cây cầu được ngành giao thông đưa vào danh sách cầu yếu bởi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng cao, xe chở hàng, chở vật liệu, qua lại khiến cây cầu xuống cấp nghiêm trọng.

Được biết, trước thực trạng cầu Phong Châu yếu, Sở GTVT đã cắm biển hạn chế tải trọng xe (chỉ cho phép các xe ô tô có tải trọng dưới 24 tấn được lưu thông qua cầu), thực hiện phương án phân luồng từ xa nhằm giảm tải phương tiện có trọng tải lớn qua cầu và lập chốt kiểm tra. Tại đầu cầu phía huyện Lâm Thao, lực lượng thanh tra giao thông (TTGT) của Sở GTVT, duy trì trực kiểm tra, xử lý vi phạm 3 ca/ngày.

11h00, Hiện trường sập cầu Phong Châu tại Phú Thọ

Lãnh đạo UBND huyện Tam Nông (Phú Thọ) cho biết, các lực lượng chức năng đang thực hiện các biện pháp tìm kiếm cứu nạn sau khi cầu Phong Châu bị sập. Theo lãnh đạo huyện, hiện chưa xác định được thiệt hại về người và tài sản. Do nước chảy xiết, lực lượng chức năng đang có các biện pháp khẩn cấp tìm kiếm cứu nạn.

Sau khi xảy ra sập cầu, Hàng trăm người dân tập trung trên nhịp cầu còn nguyên vẹn theo dõi vụ việc. Ảnh: MXHẢnh: MXH

Cầu Phong Châu chỉ còn lại 1 nhịp. Ảnh: MXH

11h45, Nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút cầu Phong Châu sập: "Lúc đến gần cầu, trước xe tôi có khoảng 3 ô tô nữa."

Chia sẻ với Vietnamnet, anh Triệu Ngọc Thư (nhân chứng) cho biết: "Khoảng 10h sáng nay, tôi có việc đi qua cầu Phong Châu. Lúc đến gần cầu, trước xe tôi có khoảng 3 ô tô nữa. Lúc này, cầu rung lắc và gãy đổ xuống sông. Sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ trong khoảng 1 phút cầu đã sập xuống và bị nước sông cuốn trôi đi".

Hiện trường cầu Phong Châu bị sập. Ảnh: MXH

Một chiếc xe máy của người dân bị rơi xuống trụ cầu thời điểm cầu Phong Châu bất ngờ bị sập. Ảnh: MXH

12h, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo phương án phân luồng giao thông

- Các phương tiện từ cầu Đồng Quang, cầu Trung Hà, các huyện Thanh Thủy, Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn đi Lâm Thao, Việt Trì di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 32 (Tam Nông) → đi đường Hồ Chí Minh → qua cầu Ngọc Tháp hoặc qua Quốc lộ 2 → đi Lâm Thao, Việt Trì.

Các phương tiện từ Lâm Thao, Việt Trì đi Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn, cầu Đồng Quang, cầu Trung Hà theo chiều ngược lại.

- Các phương tiện từ các huyện Thanh Thủy, Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn đi Lâm Thao, Việt Trì di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 32 (Tam Nông) → đi cầu Trung Hà → đi huyện Ba Vì, Hà Nội → đi cầu Văn Lang → đi Việt Trì, Lâm Thao.

Các phương tiện từ Lâm Thao, Việt Trì đi Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn theo chiều ngược lại.

- Các phương tiện từ các huyện Thanh Thủy, Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn đi Hà Nội, Vĩnh Phúc di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 32 (Tam Nông) → đi cầu Trung Hà hoặc → đi Tỉnh lộ 317G → đi Tỉnh lộ 317E → đi cầu Đồng Quang → đi huyện Ba Vì, Hà Nội → cầu Vĩnh Thịnh → đi Vĩnh Phúc.

Các phương tiện từ Hà Nội, Vĩnh Phúc đi các huyện Thanh Thủy, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn theo chiều ngược lại.

- Các phương tiện từ các huyện Thanh Thủy, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn đi Vĩnh Phúc, Hà Nội và ngược lại có thể đi theo tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoặc tuyến Quốc lộ 2: Quốc lộ 32 (Tam Nông) → đi đường Hồ Chí Minh → đi Quốc lộ 2 → đi Vĩnh Phúc, Hà Nội hoặc Quốc lộ 32 (Tam Nông) → đi đường Hồ Chí Minh → đi Nút giao IC9 → cao tốc Nội Bài Lào Cai → đi Vĩnh Phúc, Hà Nội.

12h10, Khoảnh khắc cầu Phong Châu đổ sập xuống sông Hồng

12h20, Theo thông tin trên báo Vietnamnet, lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, ngay khi nhận được tin sập cầu Phong Châu, đơn vị đã bố trí tổ công tác đến hiện trường.

Đồng thời, đơn vị tăng cường phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ triển khai các biện pháp phân luồng, phân tuyến từ xa, cấm đường, di chuyển người và phương tiện tụ tập 2 bên đầu cầu; hỗ trợ cứu nạn cứu hộ…

12h30, Huy động quân đội đến hiện trường vụ sập

Sau khi nhận tin báo, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng, nhiều tàu, xuồng đến hiện trường vụ sập cầu Phong Châu để tìm kiếm các nạn nhân. Xe cứu thương và y, bác sĩ cũng túc trực, sẵn sàng sơ cứu người được đưa lên.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ tịch huyện Tam Nông, cũng cho biết lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm. Do điều kiện thời tiết phức tạp, các cơ quan cũng chưa thể xác định con số thương vong cụ thể.

12h35, Hiện trường vụ sập cầu

12h40, Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng cứu hộ cứu nạn

Trưa 9/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi công điện giao Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn "đến ngay hiện trường". Lãnh đạo Chính phủ sẽ phối hợp với Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ kiểm tra, triển khai công tác khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tập trung cứu hộ, cứu nạn với những nạn nhân vụ sập cầu.

Bộ trưởng Quốc phòng, Công an được giao "huy động ngay" mọi lực lượng, phương tiện cần thiết, phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ và các địa phương liên quan khẩn trương cứu hộ, cứu nạn với nạn nhân sập cầu. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng phối hợp cùng UBND tỉnh Phú Thọ và các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả vụ sập cầu.

12h50, Đã cứu vớt được 3 người trong vụ sập cầu

Trưa 9-9, trao đổi với Pháp luật TP.HCM, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông cho biết, lực lượng chức năng đã vớt được 3 người trong vụ sập cầu Phong Châu và đưa đi cấp cứu.

"Những người này, có người tự bơi sau khi rơi xuống sông và được lực lượng chức năng cứu vớt đưa lên", ông Hùng cho biết.

Cũng theo lãnh đạo huyện Tam Nông, hiện chưa xác định được có bao nhiêu người, phương tiện ở thời điểm cầu Phong Châu bị sập. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm, khắc phục hậu quả.

13h15, Có 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người bị cuốn trôi.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã trực tiếp kiểm tra tại hiện trường sập cầu Phong Châu và yêu cầu tỉnh Phú Thọ báo cáo sơ bộ thiệt hại từ vụ sập cầu.

Theo báo cáo sơ bộ, có 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người bị cuốn trôi.

Phó Thủ tướng chỉ đạo các lực lượng ngăn chặn 2 đầu cầu và dùng lưới để tìm kiếm người bị rơi xuống sông. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh báo cáo giải pháp cứu hộ đang gặp khó khăn do dòng nước xiết không thể cho người, phương tiện xuống ngay được.

Lãnh đạo tỉnh cho biết, đây là tuyến lưu thông huyết mạch nên cần phải sửa chữa khôi phục ngay. Tỉnh đề nghị dùng quỹ dự phòng, khẩn cấp để triển khai làm mới cầu, nhưng Bộ GTVT sẽ phải thực hiện việc này trong 1 năm. Trước mắt để tạo điều kiện cho người dân qua lại thì dùng cầu phao.

13h30, Lời kể nạn nhân thoát chết vụ sập cầu Phong Châu (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)

Lời kể nạn nhân thoát chết vụ sập cầu Phong Châu

Anh Phan Trường Sơn, 50 tuổi, ở Khu 10, xã Hương Nội, cho biết đang đi trên đường thì nghe tiếng động lớn, chưa kịp phản xạ quay lại thì cả người và xe rơi xuống nước. "Cảm giác rơi xuống đáy sông", anh nói. Sau đó, người đàn ông lấy hết hơi để bơi, khi ngoi lên được mặt nước thì đuối sức không thở được, "tưởng không sống được nữa".

May mắn, anh vớ được cây chuối, được mọi người trên thuyền gần đó cứu lên. Bệnh nhân chấn thương phần mềm, tỉnh táo nhưng vẫn còn hoảng loạn, lo lắng.

14h10, Người phụ nữ khóc nghẹn, trình báo người nhà mất tích

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, chiều 9/9 tại khu vực xung quanh cầu Phong Châu, nhiều người dân có mặt, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực cầu để đảm bảo an toàn cho người dân. Các lực lượng túc trực cứu nạn.

Cạnh cầu một phụ nữ khóc nghẹn khi chưa biết thông tin về người nhà. Được biết trong lúc cầu sập, người nhà đã di chuyển qua cầu, đến nay chưa có thông tin.

14h10, Lời kể của người đàn ông đã cứu một số nạn nhân

Anh Khổng Văn Sỹ, nhân chứng cứu được 2 người ở Cầu Phong Châu, phía huyện Tam Nông, kể: “Khi tôi đang làm việc thì nghe tiếng "ùm" không lớn lắm, chạy ra thấy thành cầu mất tích, nước tung trắng lên. Biết chắc là có người rơi, chúng tôi tới hiện trường xem xét tình hình. Phát hiện 2 người bám vào mấu cầu, chúng tôi đã kéo họ lên. Người được cứu rất hốt hoảng, sợ sệt, không nói được gì. Có 2 người an toàn rồi. Lúc cứu người đó, bản thân chúng tôi cũng rất sợ”.

Các lực lượng chức năng chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, nhân lực phục vụ cứu hộ cứu nạn.

14h45, Xác định 8 xe gặp nạn trong vụ sập cầu Phong Châu

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nước lũ trên sông Thao (sông Hồng) lên rất cao, chảy xiết. Khoảng 10h02 hôm nay, 9/9, cầu Phong Châu tại km18+300 quốc lộ 32C (kết nối 2 huyện Tam Nông - Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ), bị sập, cuốn trôi trụ T7 và 2 nhịp dàn chính (nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao, thuộc địa bàn huyện Tam Nông).

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo huy động các lực lượng chức năng (công an, quân đội, y tế, nhân dân địa phương…) triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp để cứu người, ứng phó, khắc phục sự cố.

Sơ bộ xác định tại thời điểm xảy ra sự cố có 8 phương tiện gặp nạn (trong đó có 1 xe tải, 1 ô tô con, 5 xe máy, 1 xe đạp điện); đã cứu, đưa 5 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Cũng theo báo cáo, do nước lũ dâng cao, chảy xiết nên việc triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn; chưa xác định cụ thể về số người bị mất tích.

Tỉnh Phú Thọ đang đang phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Quân khu 2 và các lực lượng chức năng tích cực, khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện và các biện pháp cần thiết để tìm kiếm người mất tích; cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự.

Nhiều người tập trung ở khu vực gần hiện trường để ngóng tin người thân.

Những gương mặt không khỏi lo lắng và bất an.

Chị Tuyết nghe tin em rể (SN 1986) gặp nạn liền tới hiện trường. "Nhà có vợ và 2 con thơ chỉ mong có phép màu xảy ra thương em lắm. Tôi nhận tin mà xót xa, dọc đường đi khóc hết nước mắt", chị Tuyết mếu máo.

Nhìn cảnh nước xiết, người thân khóc nghẹn.

Chị họ của một nạn chia sẻ, gia đình người gặp nạn rất khó khăn, vợ đi làm xa không về ngay được. Em trai thì tận 5h chiều miền Nam mới ra đến. "Không biết thế nào, thấy cảnh xe đổ trên video mà không kìm được nước mắt", người phụ nữ chia sẻ.

Các lực lượng Quân đội, Công an, Y tế... sẵn sàng các phương án để triển khai cứu hộ, cứu nạn; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, nhân lực để triển khai phương án khi đảm bảo các yếu tố an toàn. Thân nhân những nạn nhân bị mất tích đã có mặt tại hiện trường. Lo lắng, hoảng hốt, bất an... là tâm trạng của những người cha, người mẹ, người vợ khi nghe tin người thân gặp nạn.

Lực lượng chức năng đang ứng trực để hỗ trợ cứu nạn và thân nhân người bị nạn.

Mẹ anh Dương Công Chiến (SN 1980, lái xe tải) nghe tin dữ đã một mình chạy ra bờ sông để ngóng tin con. Anh Chiến được xác định là một trong những người lái phương tiện lưu thông trên cầu thời điểm cầu bị sập. Theo bà Vũ Thị Hoa - nhân chứng sống cạnh bờ sông cho biết: “Cầu bị sập phát ra tiếng động rất lớn làm tôi rất hoảng sợ. Nước chảy quá siết khiến cho hoạt động cứu hộ của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn”.

Nhiều gia đình người bị nạn đã tập trung bên hai bên bờ sông, họ chờ đợi một phép màu. Hiện nay, lực lượng công an đã phát thông báo khẩn truy tìm tung tích, thông tin nạn nhân liên quan vụ sập cầu Phong Châu. Để công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ đạt hiệu quả cao, trong thời gian sớm nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo rộng rãi đến các cơ quan thông tin, truyền thông, cơ quan, tổ chức, cá nhân và quần chúng nhân dân biết và phối hợp cung cấp những thông tin, tài liệu có liên quan đến người, phương tiện bị nạn và các thông tin khác có liên quan đến vụ việc trên.

15h40, Huy động hàng trăm chiến sĩ và trang bị chuyên dụng ứng cứu vụ sập cầu Phong Châu

Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đã được huy động đến hiện trường xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu (Phú Thọ) để triển khai các nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ. Đến thời điểm trưa 9/9, đã có 4 nạn nhân được giải cứu.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan đã có mặt kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường. Các lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt triển khai các nhiệm vụ.

Hơn 500 cán bộ chiến sĩ đã được huy động đến hiện trường vụ sập cầu Phong Châu triển khai các nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ.

Sau khi trích xuất camera, ghi lời khai nhân chứng để xác định số người, phương tiện gặp nạn, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các phương án tập trung tìm kiếm.

Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã điều 3 xuồng cao tốc và hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tới khu vực hạ lưu cầu Phong Châu triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Quân khu 2 đã điều động 330 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 316 tìm kiếm nạn nhân tại địa điểm Yên Bình, Yên Bái.

Lữ đoàn Công binh 543 cũng triển khai lực lượng đến hiện trường triển khai nhiệm vụ. Đến thời điểm trưa 9/9, đã cứu được 4 người dân trong vụ sập cầu Phong Châu.

15h53, Sẵn sàng cấp cứu người bị nạn do sập cầu Phong Châu

Các lực lượng Quân đội, Công an, Y tế... sẵn sàng các phương án để triển khai cứu hộ, cứu nạn; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, nhân lực để triển khai phương án khi đảm bảo các yếu tố an toàn.

Lực lượng chức năng cùng các phương tiện đã được huy động để triển khai các phương án để triển khai cứu hộ, cứu nạn.

Cận cảnh phần trụ cầu bị sập khiến 2 nhịp thép rơi xuống sông.

Lực lượng y tế cũng đang túc trực ở hiện trường để sẵn sàng hỗ trợ cứu nạn và thân nhân người bị nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang kiểm tra thực tế tại hiện trường ngay sau khi sự cố xảy ra.

Thân nhân của các nạn nhân mất tích túc trực tại hiện trường chờ đợi tin tức

Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông. Cầu được xây dựng với kết cấu dàn thép, có chiều dài gần 380m, đưa vào sử dụng từ năm 1995.

16h10, Ba nạn nhân thoát chết vụ sập cầu Phong Châu, sức khỏe ổn định

Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Tam Nông (Phú Thọ) cho biết có 3 nạn nhân của vụ sập cầu Phong Châu vừa được chuyển đến cấp cứu. Trong đó có một trường hợp chấn thương nặng. Đó là nam bệnh nhân 40 tuổi đi xe máy trên cầu, ngã rơi xuống nước do cầu sập, trôi xuôi dòng về Hưng Hóa dạt vào bờ được người dân vớt lên. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng hoảng loạn, đau đầu, vết thương rộng cẳng chân trái 14-16 cm, dị vật cát bẩn, dập nát, xẹp phổi nhỏ ở thùy dưới phổi phải.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức hội chẩn liên chuyên khoa, hướng dẫn đội ngũ bác sĩ tuyến dưới xử trí các tổn thương cho người bệnh,. Đồng thời tiếp tục theo dõi và có các phương án điều trị về thần kinh, tim mạch lồng ngực, chấn thương, tiêu hóa và những biến chứng khác.

Có hai bệnh nhân khác đến viện trong tình trạng xây xước nhẹ cũng đang tiếp tục được theo dõi Trung tâm Y tế huyện Tam Nông.

16h30, Công an tỉnh Phú Thọ thành lập tổ tiếp nhận thông tin khẩn cấp

Theo đó, việc tiếp nhận thông tin được đặt tại 3 địa chỉ gồm Công ty Quản lý đường bộ tỉnh Phú Thọ, số 115, khu 22, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại cán bộ tiếp nhận: 0913.282.825 (đồng chí Trung tá Trần Phương).

Trạm xăng dầu Công ty TNHH Huy Hoàng, địa chỉ: Khu 5, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại cán bộ tiếp nhận: 0989.246.129 (đồng chí Đại úy Nguyễn Mạnh Hưng).

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, số 216 đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại cán bộ tiếp nhận: 0919.333.689 (đồng chí Thiếu tá Nguyễn Xuân Kha).

Hiện tại, nhiều người nhà của nạn nhân bị mất tích đã có mặt tại hiện trường để được lực lượng chức năng hỗ trợ trích xuất camera xác minh chính xác thông tin.

Các lực lượng Quân đội, Công an, Y tế... sẵn sàng phương án để triển khai cứu hộ, cứu nạn; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, nhân lực để triển khai phương án khi đảm bảo các yếu tố an toàn. Thân nhân những nạn nhân bị mất tích đã có mặt tại hiện trường. Lo lắng, hoảng hốt, bất an... là tâm trạng của những người cha, người mẹ, người vợ khi nghe tin người thân gặp nạn.

Tạm dừng công tác cứu hộ do nước chảy xiết

Tại hiện trường vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ), Đại tá Trần Nho Lương - Phó Chỉ huy trưởng chiến dịch, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ cho biết: "Do nước sông Hồng dâng cao, chảy rất xiết nên công tác cứu nạn, cứu hộ buộc phải tạm dừng".

"Sau khi nước rút và có lệnh thì các lực lượng sẽ khẩn trương thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ", Đại tá Trần Nho Lương cho biết thêm.

Rất nhiều người vẫn đang ngóng chờ

Về nguyên nhân khiến

Về nguyên nhân khiến cầu sập, Sở GTVT tỉnh Phú Thọ báo cáo nhanh là do ảnh hưởng của bão số 3 (YAGI) gây mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình, địa mạo dưới lòng sông khu vực cầu Phong Châu, kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp dàn chính của cầu (nhịp 6 và nhịp 7).

Hiện số lượng người bị rơi xuống sông Hồng trong vụ sập cầu Phong Châu vẫn chưa thể xác định, các lực lượng sẽ tổng hợp camera hành trình của những phương tiện ô tô đi qua cầu để xác minh chính xác.