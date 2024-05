Toàn cảnh vụ cháy nhà trọ khiến 14 người chết ở Cầu Giấy: Hàng xóm kể lại khoảnh khắc hô hào đập tường để cứu nạn nhân

"Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, khói độc mù mịt"

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 ngày 24/5, ngôi nhà tại ngõ 119 Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy. Rất nhanh sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm tiếng nổ lớn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã lập tức có mặt - Ảnh: Công an TP Hà Nội

"Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, khói độc mù mịt, bao quanh ngôi nhà và khu vực xung quanh. Ngôi nhà xảy ra cháy là ngôi nhà nhiều tầng, mỗi tầng hai phòng, tầng 1 có nhiều xe đạp điện và sửa chữa xe điện", một nhân chứng cho biết.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã hô hoán dập lửa, đồng thời thông báo lên cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến hiện trường dập lửa. Do ngôi nhà bị cháy nằm cách mặt đường Trung Kính khoảng hơn 100m, nên lực lượng chức năng phải kéo đường ống dẫn nước vào để dập lửa.

Một số nạn nhân vụ cháy được đưa ra ngoài đi cấp cứu.

Sau đó, một số nạn nhân được đưa lên xe cấp cứu. Đến khoảng 3h30, thi thể một số người được đưa ra ngoài. Thời điểm này, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực đường Trung Kính. Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 4h, ngọn lửa được dập tắt.

Lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết 14 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Lực lượng tại hiện trường vẫn đang tiếp cận tìm kiếm nạn nhân.

Clip: Hiện trường vụ cháy ở Cầu Giấy (Nguồn: Nhật Anh)

Hiện trường vụ cháy thương tâm

Theo thônng tin trên báo Tuổi Trẻ, đến hơn 3h sáng, nhiều thi thể bọc túi vải, đặt trên cáng được lực lượng chức năng đưa ra ngoài. Đến khoảng hơn 4h, ngọn lửa được dập tắt. Lực lượng chức năng đang phong tỏa phố Trung Kính

Hiện trường vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa để tiến hành điều tra làm rõ (Ảnh: Lữ Phụng Tiên)

Cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí truyền thông đến hiện trường (Ảnh: Lữ Phụng Tiên)

Tình trạng ngôi nhà trong ngõ 119 Trung Kính, Hà Nội sau vụ hỏa hoạn rạng sáng nay (Ảnh: Lữ Phụng Tiên)

Ghi nhận lúc 6h30 phút, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an (mới được Chính phủ giao điều hành hoạt động của Bộ Công an) đã đến hiện trường kiểm tra công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thăm hỏi động viên những thân nhân gia đình bị nạn trong vụ cháy.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tới hiện trường vụ cháy (Ảnh: NLĐ)

Nhân chứng vụ cháy bàng hoàng kể lại vụ việc

Clip: Nhân chứng vụ hỏa hoạn ở Cầu Giấy (nguồn: NXH)

Vẫn chưa hoàn hồn sau vụ cháy kinh hoàng, anh Trần Hưng Thịnh (hàng xóm của 2 ngôi nhà trọ bị cháy) cho biết đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện hỏa hoạn.

"Thời điểm đó là vào khoảng 0h30, tôi thấy nhiều tiếng nổ phát ra từ tầng 1 của ngôi nhà, cũng là nơi sửa chữa xe máy, xe đạp điện. Mọi người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy và lấy bình cứu hỏa mini để dập lửa", anh Trần Hưng Thịnh kể với PV Vietnamnet.

Công an phong toả hiện trường. Ảnh: TPO

Một hàng xóm khác của nhà trọ - chị Phạm Thanh An cũng cho nguồn trên hay: "Tiếng nổ đầu tiên làm tôi giật mình, sau đó liên tiếp là hai tiếng nổ nữa, tôi nhanh chóng chạy xuống mở cửa thì phát hiện ngọn lửa đã bùng phát dữ dội".

Khi đám cháy xảy ra, xe cứu hỏa không thể tiếp cận vì căn nhà nằm trong ngõ nhỏ và sâu. Vì vậy, lực lượng chức năng phải kéo hàng trăm mét đường ống dẫn nước vào để dập lửa nên mất thời gian hơn.

Một người hàng xóm khác chia sẻ, vụ cháy xảy ra vào thời điểm giữa đêm nên ban đầu rất ít người biết, khi phát hiện tiếng kêu cứu từ bên trong ngôi nhà, một số người bắt đầu chạy ra hô hào nhau.

Ảnh: Minh Ngọc

"Lúc đầu mọi người dùng mọi thứ để đập phá cửa, hô khản cổ. Sau đó một số người to cao ở nhà bên cạnh dùng vật cứng đập bức tường để cứu một số nạn nhân, đúng lúc này cảnh sát đã đến kịp thời đưa một số người ra, ít phút sau thì lửa bao trùm nên bất lực", nhân chứng kể.

Cũng theo hàng xóm, ngôi nhà xảy ra vụ cháy hàng ngày có nhiều người thuê trọ ra vào. Tầng 1 là chủ nhà cùng một số người con sinh sống, chủ nhà có sửa chữa và giao dịch xe đạp điện, xe máy. Còn lại các tầng trên cho thuê trọ.



Rất nhiều người tập trung trước hiện trường (Ảnh: Hoàng Việt)

Bà M. - một người hàng xóm - xót xa kể, trong số các nạn nhân tử vong có người là con của chủ nhà. Trong lúc ngọn lửa ngùn ngụt, một người con trai của chủ nhà lao vào cứu mẹ, cứu vợ con, sau đó chính người này đã gặp nạn. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa cung cấp danh tính các nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc, nhiều người khu vực đang tỏ ra rất bàng hoàng vì con ngõ này rất nhiều nhà cho thuê. Mặc dù chính quyền địa phương đã liên tục tuyên truyền nhắc nhở công tác phòng cháy nhưng một số gia đình vẫn chưa thực sự quan tâm.

"Nếu chuẩn bị sẵn nhiều thang thoát hiểm, có cửa thoát hiểm thì sẽ hạn chế được số người tử vong", một người nhắc lại khoảnh khắc phải phá bức tường để cứu các nạn nhân.

Xác định nguyên nhân ban đầu

Báo Tin tức dẫn nguồn tin từ lãnh đạo địa phương cho biết, số người tử vong tính đến thời điểm 6h20 phút sáng là khoảng 14 người, 3 người bị thương.

Đây là ngôi nhà trọ 5 tầng, trong đó tầng một được sử dụng kinh doanh xe đạp điện và sửa chữa xe điện; các tầng trên cho thuê để ở. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do chập, cháy xe đạp điện.

Ảnh: Xuân Hoàng

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã đưa tất cả thi thể các nạn nhân ra ngoài và phong toả ngôi nhà.

Hai vợ chồng thoát nạn nhờ xử lý bình tĩnh

Sáng 24/5, BS Bùi Hồng Giang, Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Giao thông Vận tải (Hà Nội) thông tin, bệnh viện có tiếp nhận 3 trong số các nạn nhân trong vụ cháy trên.

Các nạn nhân nhập viện lúc rạng sáng, cách nhau nửa tiếng. Trong đó, một cặp vợ chồng nằm tại khoa cấp cứu, với triệu chứng hô hấp đơn thuần, sau khi thở oxy, truyền dịch, thở khí dung thì đã ổn định.

Hai vợ chồng thoát nạn trong vụ cháy, hiện tình hình sức khỏe đã ổn định

Người còn lại là một cụ bà lớn tuổi đến viện trong tình trạng kích thích, suy hô hấp, được thở oxy, dùng khí dung giãn phế quản tình trạng đã ổn hơn, bệnh nhân được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực. Tại thời điểm nhập viện, cụ bà dù tỉnh nhưng có tình trạng kích thích, khó thở, chỉ nói được từng chữ một, phổi rít 2 bên, SpO2 95%.

Anh N.T.K, 1 trong 3 nạn nhân bị thương, cho biết, vợ chồng anh cố gắng bình tĩnh, không hoảng loạn dù nghe tiếng nổ lớn và nhiều tiếng hô hoán, lửa tràn ra khắp các khu phòng.



Từng học được những kinh nghiệm thoát nạn sau nhiều vụ hỏa hoạn, anh K. chợt nghĩ "nếu chạy ra ngoài thì sẽ chết". Hai vợ chồng anh kiếm nhiều lớp vải thấm nước, quấn thành nhiều lớp để che lên miệng và mũi rồi ở nguyên trong nhà.

Sau khoảng một tiếng, lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường. Họ được đưa ra ngoài và được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải.



6 nạn nhân vụ cháy ở Trung Kính đang cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải

Theo thông tin từ VOV, sáng cùng ngày, TS.BS Bùi Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải cho biết, tính đến 9h cùng ngày số bệnh nhân nhập viện tăng lên 6 người. Trong đó có 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ.

Hiện 4 người nằm tại khoa cấp cứu, 2 người nằm tại hồi sức tích cực. Các bệnh nhân đang được thở oxy và chăm sóc đặc biệt, trong đấy có 1 cụ già tiên lượng nặng.

"Có tất cả 6 bệnh nhân được cấp cứu tại bệnh viện. Bệnh nhân cao tuổi nhất 84 tuổi, trẻ tuổi nhất là 11 tuổi. Những người được đưa đến bệnh viện đều được cấp cứu kịp thời. Hiện bệnh viện đang hội chẩn với Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục cứu chữa người bệnh", ông Tuấn Anh nói.

Tính đến 9h cùng ngày số bệnh nhân nhập viện tăng lên 6 người Đang điều trị tại khoa cấp cứu, Bệnh viện Giao thông vận tải, N.M.A (lớp 8 - con của chủ nhà trọ) cho hay gia đình chủ trọ gồm 6 người. Gia đình ở tầng 1 nên đều được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe của trẻ đã ổn định, đang được theo dõi tại bệnh viện. Tình trạng tâm lý trẻ còn rất hoang mang.



Ông Tuấn Anh cho biết thêm, đối với những bệnh nhân tử vong ngoài viện do bệnh viện không có nhà xác nên nạn nhân đã được di chuyển đi nơi khác.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 24/5 chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy , thành phố Hà Nội.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy nhà đặc biệt nghiêm trọng ở Hà Nội.

Để khắc phục hậu quả vụ cháy, Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả , khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, ngành, cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là Luật Phòng cháy và chữa cháy, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới....

Các bộ, ngành và địa phương rà soát lại các quy định của pháp luật và điều kiện về phòng cháy, chữa cháy liên quan đến việc kinh doanh, cho thuê trọ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7/2024.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, phân loại, có ngay giải pháp về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở cho thuê trọ , dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho người dân, nhất là ở các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn trong dịp nắng nóng sắp tới.

Hà Nội hỗ trợ ban đầu 50 triệu đồng/nạn nhân

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Phó Bí thư thường trực Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng điều hành Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, lãnh đạo Công an Thành phố và Bí thư, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đã trực tiếp có mặt tại hiện trường và hội ý nhanh tại UBND phường Trung Hòa để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.



Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy. Ảnh: Văn Ngân

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp UBND quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy, mức 50 triệu đồng đối với người tử vong, 30 triệu đồng đối với người bị thương, thực hiện ngay trong sáng ngày 24/5/2024.

