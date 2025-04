Toàn cảnh vụ án mẹ giết con trục lợi bảo hiểm gây chấn động ở Quảng Nam

Vụ án mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm. Thực hiện: Trần Thường - Xuân Huy - Thanh Long

Tối 5-4, sự việc Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tô Thị Ty Na (SN 1981; trú khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi giết hại con trai để trục lợi bảo hiểm, đã gây chấn động đối với dư luận cả nước. Không ai có thể tưởng tượng nổi một người mẹ lại có thể ra tay tàn nhẫn với con mình như vậy.

Tô Thị Ty Na bị khởi tố bị can, bắt tạm giam

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, vụ án mạng đã xảy ra vào đầu năm 2023. Vừa qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh kiểm tra, rà soát các vụ việc liên quan.

Từ công tác kiểm tra rà soát, Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc chết người xảy ra ngày 2-1-2023.

Kết quả điều tra xác định khoảng 22 giờ 5 phút ngày 2-1-2023, tại nhà Tô Thị Ty Na, cháu Nguyễn Văn Hoàng (SN 2017) là con ruột Na chết ở nhà vệ sinh. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an đã xác định đối tượng Na đã có hành vi giết cháu Hoàng, mục đích nhằm trục lợi bảo hiểm.

Trong vụ việc này, trước khi Công an tỉnh Quảng Nam công bố thông tin chính thức, dư luận đã một phen dậy sóng với những thông tin lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Theo đó, ngày 3-4, khi lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đưa bị can Tô Thị Ty Na về nhà, tổ chức khám xét nhà, rất nhiều người dân đã tập trung theo dõi, có nhiều người quay clip phát trực tiếp lên mạng.

Nhà vệ sinh nơi cháu Hoàng bị bà Ty Na sát hại

Từ những thông tin này, một số tài khoản và các trang mạng đăng tải thông tin khẳng định "một người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam đã sát hại 2 con ruột để trục lợi bảo hiểm, khi có ý định sát hại cháu bé thứ 3 thì cháu bé này thoát được nên đến báo cô ruột đi báo công an".

Công an tỉnh Quảng Nam sau đó đã khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng xã hội là thiếu chính xác. Công an đã triệu tập một thiếu niên 15 tuổi, được cho là người đầu tiên đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, yêu cầu thiếu niên này gỡ bỏ bài viết…

Đến thời điểm này, căn cứ các tài liệu mà cơ quan điều tra đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác định Tô Thị Ty Na gây ra cái chết của người con trai kế út là cháu Nguyễn Văn Hoàng để trục lợi bảo hiểm.

Thông tin bà Ty Na sát hại 2 con ruột là chưa chính xác. Hiện nay, công an đang mở rộng điều tra để xác định cụ thể về cái chết của người con trai út của bà Ty Na là cháu Nguyễn Văn Hiếu (mất năm 2021).

Về thông tin lan truyền rằng bà Ty Na có ý định sát hại đứa con thứ 3 là không chính xác. Theo bà Nguyễn Thị Bích Tâm – cô ruột của cháu Hoàng, năm 2023, sau khi cháu Hoàng mất, bà nhận thấy nhiều sự bất thường, 2 đứa cháu của bà cùng bị cho là chết do ngã vào xô nước nên đã trình báo công an.

Bà Nguyễn Thị Bích Tâm - cô ruột 2 cháu bé bị tử vong chia sẻ về sự việc

Sau đó, Công an huyện Thăng Bình điều tra, thông báo cháu chết do ngạt nước. Từ đó đến nay gia đình không có yêu cầu điều tra lại sự việc. Việc lật lại hồ sơ là do Công an tỉnh Quảng Nam chủ động rà soát, điều tra.

Về phần Tô Thị Ty Na, gia đình cho biết từ nhỏ lớn lên tính tình nông nổi, khiến gia đình phải phiền lòng. Năm 20 tuổi, Ty Na từng lãnh án 40 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi cưới chồng, Ty Na sinh được 4 người con, đứa đầu năm nay học lớp 11, đứa con gái thứ hai học lớp 9. Đứa út là Nguyễn Văn Hiếu mất năm 2021 (lúc đó 3 tuổi), kế út là cháu Nguyễn Văn Hoàng mất năm 2023. Chồng bà Na mất năm 2019 do bệnh hiểm nghèo. Điều đáng nói là 2 đứa con của bà Na đều bị cho là mất do ngã vào xô nước (2 xô nước khác nhau).

Sau khi chồng mất, Ty Na bán nhà, bán xe tiêu sạch tiền. Hai con trai mất, bà Ty Na nhận được hơn 4 tỉ đồng tiền bảo hiểm. Gia đình bà Ty Na kể rằng bị can này ham mê cờ bạc, ít quan tâm tới con cái, thậm chí đám giỗ con trai cũng không về thắp hương.

Gần Tết vừa qua, khi biết phía nhà nội cho 2 con mình mảnh đất, Ty Na dụ dỗ bán rẻ được hơn 400 triệu đồng tiêu xài. Đầu năm 2025, Ty Na còn đi xin làm bảo mẫu chăm nuôi trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi. Dù vậy, ở được 1 tuần chủ nhà lo sợ nên cho nghỉ việc.

Về diễn biến vụ việc, mới nhất, vào tối 6-4, Công an tỉnh Quảng Nam đã thực nghiệm lại hiện trường vụ án, hàng ngàn người dân ở thị trấn Hà Lam kéo đến theo dõi.