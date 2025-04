Toàn cảnh vây bắt nhóm tội phạm buôn ma túy nổ súng khiến sỹ quan cảnh sát hy sinh

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh với quy mô lớn và một chuyên án được xác lập để triệt phá đường dây này. Khoảng 20h20 ngày 17/4, tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (phường Bãi Cháy , TP. Hạ Long), tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì đã bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, ở TP Hạ Long) khi đối tượng đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin.

Ngay sau đó, các mũi trinh sát tiếp tục triển khai vây bắt các đối tượng liên quan trong đường dây, trong đó có Bùi Đình Khánh (sinh năm 1994, trú tại Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) và một nhóm đối tượng từ tỉnh Phú Thọ di chuyển đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy với Đằng.

Trong quá trình truy bắt tại khu vực gần trạm thu phí Đại Yên, tổ công tác phát hiện và bắt giữ Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ). Tuy nhiên, các đối tượng còn lại trên xe đã chống trả quyết liệt, sử dụng súng AK bắn vào lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng bọn. Trong loạt đạn tấn công bất ngờ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải bị thương. Dù được đồng đội khẩn trương đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu, song Thiếu tá Khải đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Lãnh đạo Bộ Công an phối hợp lãnh đạo tỉnh và Công an Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo chuyên án trong đêm 17/4.

Sau khi chống trả quyết liệt, các đối tượng còn lại sử dụng ô tô bỏ chạy về phía Trạm thu phí Đại Yên, TP Hạ Long. Tại đây các đối tượng đã lao thẳng xe “thông chốt” trạm thu phí và tiếp tục nổ súng chống trả lực lượng chức năng.

Biết không chống cự được lâu, các đối tượng đã bỏ lại xe ô tô hòng chạy thoát thân. Nhóm đầu tiên là nhóm của đối tượng Hoàng Văn Đông, sinh năm 1994, và Hà Quang Sơn, sinh năm 1994 cùng trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Hai tên này đã bắt taxi tại khu vực bệnh viện sản nhi Quảng Ninh đi đến khu vực TP Đông Triều. Để tránh bị truy vết, hai đối tượng yêu cầu xuống xe tại khu vực giáp ranh tỉnh Hải Dương, rồi tiếp tục bắt xe taxi đi lên Bắc Ninh.

Đối tượng Sơn và Đông bị bắt sau khi trốn chạy lên tỉnh Bắc Ninh.

Đến khoảng 4h30 ngày 18/4, tại tổ chốt chặn của Công an tỉnh Bắc Ninh khu vực chân Cầu Đại Phúc (phường Vân Dương, TP Bắc Ninh) đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ thành công 2 đối tượng Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông cùng 2 đối tượng nữ khác cùng đi.

Còn riêng Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) cũng bắt taxi tại khu vực bệnh viện Sản Nhi, nhưng đối tượng này rất tinh ranh , chỉ yêu cầu tài xế taxi chở mình lên khu vực phường Minh Thành, TX Quảng Yên sau đó xuống xe và tiếp tục bắt xe khác sang Hải Dương. Tại Hải Dương, Khánh tiếp tục đi nhờ xe container lên khu vực cầu Thanh Trì, TP Hà Nội, sau đó tiếp tục bắt taxi lên Phú Thọ.

Đối tượng Bùi Đình khánh bị bắt khi đang lẩn trốn tại Thanh Hóa.

Suốt quá trình trốn chạy , Khánh liên tục thay đổi các loại phương tiện để hòng tránh sự truy vết của Công an. Tại Phú Thọ, Khánh vào shop thời trang và mua mới toàn bộ áo quần, dép sau đó lại bắt taxi ngược về Hà Nội.

Chiều 18/4, Công an tỉnh Quảng Ninh khám xét nhà nghi phạm Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) và phát hiện thêm 9 bánh heroin, nâng tổng số lượng bị thu giữ lên 25 bánh heroin.

Theo lời khai ban đầu, sau khi về Hà Nội, Khánh lang thang uống nước một lúc rồi tiếp tục bắt xe khách từ khu bến xe Nước Ngầm để đi ngược vào phía Nam. Nhưng đến 22h, ngày 18/4, khi đến khu vực đường tránh, địa phận phố Lễ Môn, phường Đông Hải, TP Thanh Hoá thì Khánh bị Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Đông Hải, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá bắt giữ.

Như vậy, chỉ sau chưa đầy 24 giờ gây án, toàn bộ các đối tượng liên quan đến chuyên án buôn bán ma túy tại Quảng Ninh đã bị bắt. Chuyên án đã thu giữ 3 xe ô tô, 2 khẩu súng và 1 lựu đạn. Đây là nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm và manh động. Dưới vỏ bọc là những doanh nhân thành đạt, lịch sự lễ phép nhưng ẩn chứa đằng sau là một đường dây ma túy quy mô lớn.

Sự hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải là biểu tượng của lòng dũng cảm, sự tận tụy và tinh thần không khoan nhượng với tội phạm. Hình ảnh của anh sẽ mãi là ngọn lửa thiêng liêng, thắp sáng cho các thế hệ công an tiếp nối.