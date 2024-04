Toàn cảnh mâu thuẫn của Quang Hải - Chu Thanh Huyền với studio ảnh cưới nổi tiếng vì "tưởng chụp free nhưng lại đòi tiền"

Ngay trước thềm tiệc cưới ở khách sạn vào ngày 6/4, Quang Hải và Chu Thanh Huyền bất ngờ vướng vào drama ảnh cưới với một studio ảnh cưới nổi tiếng. Đây chính là studio đã phụ trách chụp ảnh cho Quang Hải - Chu Thanh Huyền từ loạt ảnh cưới ngoại cảnh, pre-wedding, đám hỏi và tiệc cưới chính ở Đông Anh (Hà Nội).

“Sóng gió” bắt nguồn lúc chủ studio nhận 70 triệu đồng từ Quang Hải và xoá hết ảnh

Sự việc bắt đầu từ ngày 2/4, anh L. - chủ studio chụp ảnh cưới cho Quang Hải - Chu Thanh Huyền bất ngờ đăng ảnh màn hình giao dịch 70 triệu đồng. Nội dung chuyển khoản là “Nguyễn Quang Hải chuyển khoản”.

Kèm theo đó, anh L. cho biết: “Cuộc sống thật quá khó khăn, bắt người ta phải lựa chọn là lấy tiền hay dùng ảnh thì mình đã quyết tâm chạy theo đồng tiền. Mọi người đừng inbox hỏi vì sao xoá hết nữa nhé!”.

Cùng lúc đó, cư dân mạng phát hiện ra toàn bộ ảnh cưới của Quang Hải được anh L. đăng tải trước đó đều đã “bốc hơi” không dấu vết.

Phía dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận quan tâm về sự việc nhưng anh L. không có chia sẻ rõ ràng. Không lâu sau đó, anh L. cũng xóa bài đăng liên quan đến 70 triệu đồng.

Ngày 3/4, anh L. tiếp tục có động thái trên trang cá nhân. Cụ thể anh này thay ảnh bìa Facebook tổng hợp nhiều đám cưới của người nổi tiếng mà studio của mình từng chụp vì “3 năm rồi mới có người nhắc mình cập nhật profile”.

Lần này, anh L. lại thẳng thắn trả lời ý kiến từ cư dân mạng. Khi có người hỏi “không thấy ảnh cưới Quang Hải”, anh L. nói: “Tầm này rồi anh chỉ cần tiền thôi, không cần hình ảnh đâu em ơi. Thêm một cầu thủ vào profile cũng chẳng có nghĩa lý gì đâu, chủ động tìm đến book anh chứ anh có đi xin chụp đâu, đi mua hàng thì trả tiền, chứ làm gì có chuyện cho không ở đây hả em? Anh giảm giá quá nhiều rồi đó” .

Chu Thanh Huyền bảo "không quan tâm", đại diện truyền thông của Quang Hải nói rõ lý do ồn ào

Đến trưa 4/4, Chu Thanh Huyền lên livestream chốt đơn như thường lệ nhưng bình luận của netizen chỉ toàn nhắc đến ồn ào với studio ảnh cưới. Trước sự tò mò này, bà xã Quang Hải lần đầu tiên lên tiếng. Cô đề cập đến sự việc cùng với 3 KHÔNG: không biết, không quan tâm, không để ý.

"Mọi người ơi vụ đấy em không biết đâu. Mấy bạn cứ comment vụ ảnh đó, em không biết đâu. Thật đấy, em không quan tâm. Thật sự luôn, em không để ý thế đâu. Việc của 2 vợ chồng cứ làm tốt việc của mình, còn việc đấy ai nói gì thì nói, người ta cứ tự lên nói chứ bọn em có nói gì đâu. Người ta cứ tự lên thích nói chứ vợ chồng em đâu quan tâm" - Chu Thanh Huyền nói.

Ngay sau đó, quản lý truyền thông của sự kiện đám cưới Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã chia sẻ quan điểm từ phía cặp đôi. Người này cho biết 2 bên đã quyết định ngừng hợp tác, phía Quang Hải chuyển tiền và yêu cầu phía studio gỡ ảnh xuống:

"Khi tác nghiệp, anh ý (nhiếp ảnh gia L - PV) va chạm với phóng viên và mọi người nhiều quá nên bên mình quyết định ngừng hợp tác. Sau khi thông báo ngừng hợp tác, anh L bảo chi phí là 70 triệu đồng. Lúc đầu mình tưởng tài trợ 100%. Nhưng sau có yêu cầu trả tiền thì bên mình trả tiền và yêu cầu gỡ ảnh xuống. Anh ý cũng chấp nhận rồi. Nhưng đến lúc chuyển tiền xong thì anh ấy vậy đó".

Ngoài ra, phía Quang Hải khẳng định đã hỏi báo giá cho gói chụp ảnh nhưng phía studio không gửi. Hơn nữa, vào ngày cưới quan trọng nhất của cặp đôi ở Đông Anh hôm 28/3 vừa qua, người phụ trách chính (tức anh L.) đã vắng mặt mà không thông báo cũng không trả lời lý do.

Làm dịch vụ lên mạng nói bóng gió khách - tâm lý "chụp free" vì nổi tiếng: Ai đúng ai sai?

Sau khi xảy ra sự việc và động thái của các bên, cư dân mạng đã để lại nhiều ý kiến trái chiều.

Một phe cho rằng phía Quang Hải - Chu Thanh Huyền đã làm đúng, việc studio sử dụng hình ảnh của cặp đôi để đăng tải tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội để PR cho studio là sai. Ngoài ra hành động đăng ảnh chuyển khoản và nói bóng gió khách hàng cũng chưa hợp lý:

- Kể cả người không nổi tiếng không muốn hình ảnh của họ bị đăng công khai ở bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của họ thì bên bạn cũng phải đồng ý. Đằng này khi hình ảnh đó có giá trị, người ta kiếm được tiền từ hình ảnh thì đương nhiên bạn không được dùng miễn phí rồi.

- Nhận tiền xóa ảnh rồi thì thôi chứ lên status làm gì hả studio? Chuyện không có gì cho đến khi studio lên status khịa khách. Làm dịch vụ như vậy là dở rồi.

- Mặc định người nổi tiếng khác cho studio sử dụng hình ảnh là Quang Hải cũng phải cho? Quyền hình ảnh cá nhân người ta không thích thì không cho thôi.

- Mình không phải người nổi tiếng mà studio muốn đăng ảnh mình cũng phải xin phép. Đây là người nổi tiếng họ không muốn dùng ảnh miễn phí thôi.

Phía ngược lại, một bộ phận dân mạng lại khẳng định studio không sai. Những người này cho rằng dù Quang Hải là người nổi tiếng thì khi sử dụng dịch vụ cũng phải trả tiền, không nên có tâm lý "free". Bên cạnh đó phía studio cũng đã giảm giá cho Quang Hải và Chu Thanh Huyền. Một số bình luận bảo vệ ý kiến này:

- Sau studio phải hỏi rõ xem muốn mua hàng hiệu giá 0 đồng hay chịu mất tiền thì mới làm, không đến lúc xong hết rồi lại lật lọng.

- Ủa? Sao tui thấy chụp ảnh xong bên studio đăng là chuyện bình thường nhỉ?

- Thật ra nếu không muốn cho up hình ảnh thì đã nói ngay từ đầu rồi, không đợi studio up đầy ra rồi mới báo up ảnh thì không trả tiền.

- Ủng hộ studio nha. Dù gì cũng bỏ công sức mà người ta đã giảm giá rồi, chỉ lấy tiền công cho ekip thì bồi dưỡng một chút có sao? Mình là celeb, cửa trên thì thoáng một chút cho được tiếng tốt mà.

Hiện tại, dân tình vẫn đang tiếp tục bàn tán xôn xao về sự việc.