Fanpage aFamily
BÀI GỐC Dù bao nhiêu mùa khai giảng trôi qua, bức ảnh này vẫn là huyền thoại: Cậu bé trong ảnh giờ "dậy thì thành công" lắm rồi!

Dù bao nhiêu mùa khai giảng trôi qua, bức ảnh này vẫn là huyền thoại: Cậu bé trong ảnh giờ "dậy thì thành công" lắm rồi!

Cậu bé từng khiến dân mạng bật cười năm nào giờ cũng đã lớn, bước vào những năm tháng của tuổi thiếu niên.

1 Chia sẻ

Toàn cảnh lễ khai giảng tại THPT Việt Đức - ngôi trường đang được chú ý nhất MXH hôm nay

Nhật Linh - Ảnh x Clip: Đức Anh,
Chia sẻ

Không khí khai giảng tại THPT Việt Đức (Hà Nội) sáng 5/9 ngập tràn sắc màu tuổi học trò.

Sáng 5/9/2026, lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức đồng loạt trên cả nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, mở màn cho một năm học mới với nhiều kỳ vọng.

Hòa chung không khí tưng bừng của ngày khai trường, học sinh Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, tự tin. Trong những bộ áo dài, đồng phục chỉn chu, các nam thanh nữ tú Việt Đức đã cùng lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày đầu tiên của năm học mới.

Không khí lễ khai giảng 2026 tại THPT Việt Đức , ngôi trường đầy sắc màu tuổi học trò - Ảnh 1.
Không khí lễ khai giảng 2026 tại THPT Việt Đức , ngôi trường đầy sắc màu tuổi học trò - Ảnh 2.
Không khí lễ khai giảng 2026 tại THPT Việt Đức , ngôi trường đầy sắc màu tuổi học trò - Ảnh 3.

Sân trường THPT Việt Đức tràn ngập không khí tươi vui trong ngày đầu năm học mới

Không khí lễ khai giảng 2026 tại THPT Việt Đức , ngôi trường đầy sắc màu tuổi học trò - Ảnh 4.
Không khí lễ khai giảng 2026 tại THPT Việt Đức , ngôi trường đầy sắc màu tuổi học trò - Ảnh 5.
Không khí lễ khai giảng 2026 tại THPT Việt Đức , ngôi trường đầy sắc màu tuổi học trò - Ảnh 6.

Sân khấu lễ khai giảng thêm rực rỡ với nhiều tiết mục văn nghệ do học sinh THPT Việt Đức biểu diễn

Từ sân trường, lớp học đến những khung hình bên bạn bè, mỗi nụ cười đều góp phần tạo nên sắc màu tươi trẻ của ngày khai giảng. Với học sinh THPT, đây cũng là một dấu mốc đặc biệt khi các bạn đang ở những năm tháng cuối của tuổi học trò, từng bước chuẩn bị hành trang cho những chặng đường trưởng thành phía trước.

Không khí lễ khai giảng 2026 tại THPT Việt Đức , ngôi trường đầy sắc màu tuổi học trò - Ảnh 7.

Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) - nhà giáo Nguyễn Bội Quỳnh đánh tiếng trống khai trường

Không khí lễ khai giảng 2026 tại THPT Việt Đức , ngôi trường đầy sắc màu tuổi học trò - Ảnh 8.
Không khí lễ khai giảng 2026 tại THPT Việt Đức , ngôi trường đầy sắc màu tuổi học trò - Ảnh 9.
Không khí lễ khai giảng 2026 tại THPT Việt Đức , ngôi trường đầy sắc màu tuổi học trò - Ảnh 10.

Một mùa khai giảng nữa lại đến, thanh xuân của những cô cậu học trò Việt Đức lại có thêm một trang mới

Không khí lễ khai giảng 2026 tại THPT Việt Đức , ngôi trường đầy sắc màu tuổi học trò - Ảnh 11.
Không khí lễ khai giảng 2026 tại THPT Việt Đức , ngôi trường đầy sắc màu tuổi học trò - Ảnh 12.

Nữ sinh Việt Đức khoe visual tươi tắn trong ngày đầu tiên của năm học

Theo Sức khoẻ cộng đồng Copy link 05/09/2026 11:17 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://suckhoe24h.suckhoecongdongonline.vn/toan-canh-le-khai-giang-tai-thpt-viet-duc-ngoi-truong-dang-duoc-chu-y-nhat-mxh-hom-nay
Dù bao nhiêu mùa khai giảng trôi qua, bức ảnh này vẫn là huyền thoại: Cậu bé trong ảnh giờ "dậy thì thành công" lắm rồi!
Chia sẻ