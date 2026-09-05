Dù bao nhiêu mùa khai giảng trôi qua, bức ảnh này vẫn là huyền thoại: Cậu bé trong ảnh giờ "dậy thì thành công" lắm rồi!

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi mùa khai giảng, bức ảnh một cậu bé tiểu học với gương mặt chẳng mấy hào hứng trong ngày đầu năm học lại được dân mạng “đào” lên và chia sẻ rôm rả.

Không cần chú thích dài dòng, chỉ nhìn biểu cảm ấy thôi cũng đủ khiến nhiều người bật cười: Trong khi xung quanh là những gương mặt háo hức, phấn khởi, cậu bé lại xuất hiện với vẻ bơ phờ, quần áo có phần xộc xệch, chẳng khác nào một người vừa trải qua một “cuộc chiến” trước khi kịp bước vào lễ khai giảng.

Nhân vật trong bức ảnh ấy không ai khác chính là Bi Béo - con trai Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Xuân Bắc. Hình ảnh được ghi lại trong lễ khai giảng năm 2018, khi cậu còn là một cậu nhóc tiểu học.

Hình ảnh được ghi lại trong lễ khai giảng năm 2018, khi cậu còn là một cậu nhóc tiểu học.

Sự đối lập giữa không khí ngày khai giảng và biểu cảm “không liên quan” của Bi Béo khiến bức ảnh nhanh chóng được chú ý. Từ đó, cứ mỗi tháng 9, hình ảnh này lại xuất hiện trên mạng xã hội theo một cách rất quen thuộc.

Nhiều năm đã trôi qua, những mùa khai giảng mới cũng lần lượt đến. Cậu bé từng khiến dân mạng bật cười năm nào giờ cũng đã lớn, bước vào những năm tháng của tuổi thiếu niên.

Những hình ảnh đi khai giảng hài hước khác của Bi Béo

Bi Béo bắt đầu nổi lên sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế với bố Xuân Bắc? Sau đó, cậu bạn tham gia nhiều chương trình khác như Táo Quân, Ai Là Triệu Phú?,... đều gây được tiếng vang nhờ tính cách hóm hỉnh, tài đối đáp thông minh và ngoại hình dễ thương đặc trưng. Cậu từng nhiều lần khiến bố Xuân Bắc "đứng hình" bởi những câu hỏi hay cách lập luận rất riêng. Có lẽ cũng vì thế mà nhiều người mặc định cậu bé này sinh ra để trở thành một "cây hài" nhí.

Được biết, hiện nay Bi Béo đã là học sinh cấp 3. Cậu giờ đã trở thành một thiếu niên chững chạc hơn, tự tin hơn nhưng vẫn giữ nguyên nét hài hước rất riêng.

Cậu bé từng khiến dân mạng bật cười năm nào giờ cũng đã lớn, bước vào những năm tháng của tuổi thiếu niên.

Trong cuộc sống, Bi Béo cũng được bố Xuân Bắc dạy theo hướng khá cởi mở. Thay vì bao bọc con trong mọi việc, nam nghệ sĩ muốn các con biết tự lập, tự suy nghĩ và chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Anh từng chia sẻ quan điểm rằng trẻ cần được va chạm với những khó khăn phù hợp để học cách giải quyết vấn đề, thay vì chuyện gì bố mẹ cũng làm thay. Với Xuân Bắc, những việc tưởng như rất nhỏ trong cuộc sống cũng có thể trở thành bài học để con trưởng thành.

Bên cạnh đó, anh cũng chú trọng dạy các con biết yêu thương, biết quan tâm đến người khác và có trách nhiệm với gia đình. Bố có thể nghiêm khắc khi con mắc lỗi, nhưng cũng sẵn sàng trò chuyện, lắng nghe và thậm chí xin lỗi con nếu chính mình sai.

Nhiều khán giả hi vọng rằng các con sẽ nối nghiệp Xuân Bắc nhưng anh từng thổ lộ không đưa ra các định hướng cụ thể để các con theo, mà để trẻ chọn lựa nghề nghiệp phù hợp: "Tôi nghĩ quan trọng là mình giúp con trang bị những gì tốt nhất, còn ước mơ của con cũng như mình hồi nhỏ thôi, có thể thay đổi theo những thời điểm khác nhau. Như hồi bé, tôi từng ước mơ làm phi công do mong muốn trẻ con là lên trên máy bay nhổ nước bọt xuống xem như thế nào".