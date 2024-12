Sau bao ngày trông ngóng, ngày 14/12, cặp đôi Trí Thịt Boà (Trí Phan, SN 1997) và bạn gái tiểu thư Hà My (SN 1997) đã chính thức tổ chức lễ cưới riêng tư với gia đình và bạn bè. Nhiều người hâm mộ vô cùng bất ngờ bởi cả 2 giữ kín thông tin ngày tổ chức ngày cưới, cho đến khi kết hôn thì mới "đánh úp" bằng loạt ảnh siêu xinh.

Tiểu thư Hà My và Trí Thịt Boà xả loạt ảnh cưới.

Cô dâu và chú rể vô cùng xúc động trong ngày lễ trọng đại này.

Đám cưới hào môn đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc của cộng đồng mạng. Cả hai tổ chức tại TP.HCM, trong không gian sang trọng ngập tràn hoa trắng, cho thấy độ đầu tư cả về kinh tế lẫn độ tinh tế của dâu rể.

Cô dâu Hà My gây ấn tượng khi diện váy trắng, visual sáng bừng, như xé truyện bước ra. Ở phía ngược lại, Trí Thịt Boà lại ghi điểm với phong thái bình tĩnh cùng ánh nhìn "soft xỉu" khi luôn hướng về cô dâu của mình.

Đặc biệt trong khoảnh khắc thấy chú rể Trí Thịt Boà vừa bước ra, Hà My đã không kìm được cảm xúc và bật khóc nức nở.

Cô dâu Hà My khóc nức nở trong khoảnh khắc thấy chú rể Trí Thịt Boà.

Visual cô dâu như trong truyện bước ra của Hà My!

Cặp đôi tổ chức đám cưới riêng tư bên gia đình. Không gian tiệc cưới đậm chất hào môn

Trước đó vào tháng 7, cặp đôi cũng đã tổ chức lễ ăn hỏi riêng tư bên bạn bè và gia đình. Hải My và Trí Thịt Boà bắt đầu công khai yêu nhau trên mạng xã hội từ tháng 1/2022. Cả hai thường xuyên xuất hiện chung trên những video cá nhân, không ngại khoe cảnh tình tứ cho dân tình.

Để chuẩn bị cho ngày về chung nhà, cặp đôi gây ngưỡng mộ khi quyết định mua penthouse 13 tỷ. Khoản tiền mua nhà bao gồm mượn từ gia đình 2 bên, tiền cả 2 tích góp từ lâu và có vay thêm ngân hàng.

Một số không gian bên trong đám cưới.

Cận cảnh layout trang điểm của cô dâu Hà My.

Nói đến quyết định "về chung một nhà", Trí từng chia sẻ: "Một ngày đẹp trời thức dậy và Trí muốn cầu hôn thôi. Mình cũng không biết nói sao nữa nhưng ngày đó cảm thấy rất là vui và tự nhiên thấy rằng "tới lúc rồi".

Trong khi đó, Hà My từng tiết lộ về gu chọn chồng của mình: "Mình rất may mắn khi sống trong một gia đình hạnh phúc. Sau này, khi đã quen rất lâu rồi, đính hôn rồi My mới nhận thấy tính Trí khá giống tính ba mình. Cả hai đều rất vui tính, "nhây" mà rất quan tâm đến vợ con. Nên mình thấy anh rất giống với bố mình".

Trước đó, cả hai từng tiết lộ sau buổi lễ thân mật vào tháng 12 này, cặp đôi sẽ còn tổ chức một buổi lễ để bạn bè chung vui vào tháng Giêng năm 2025. Một lần nữa, chúc mừng hạnh phúc của Trí Thịt Boà và Hà My!

Hội bạn xả loạt ảnh trong đám cưới Hà My và Trí Thịt Boà.

Nguồn: @hamyyvg, @saigonspringroll