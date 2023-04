Toàn cảnh đám cưới 150 tỷ của tài tử hạng A - ái nữ trùm sòng bạc: Xa hoa nhưng gia đình suýt không dự, vắng bóng dàn khách mời showbiz

Sáng ngày 18/4, truyền thông Trung Quốc đổ dồn sự quan tâm vào hôn lễ tại Bali (Indonesia) của nam diễn viên Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên - ái nữ của trùm sòng bạc Macau (Trung Quốc). Đây có thể được xem là sự kiện được người hâm mộ ngóng chờ nhất Cbiz trong ngày.

Vì muốn giữ tính riêng tư nên hôn lễ được cặp đôi bảo mật ở mức cao, không có sự tác nghiệp của truyền thông. Theo Sohu, mỹ nam Sở Kiều truyện và vợ đã mời cảnh sát Indonesia, thuê 120 nhân viên bảo vệ đến để canh gác, bảo đảm an ninh nghiêm ngặt. Toàn bộ ảnh đều do đích thân cô dâu - chú rể đăng tải trên MXH. Điều đáng tiếc là không có sự xuất hiện của khách mời nổi tiếng trong hôn lễ từ những hình ảnh do truyền thông đăng tải.

Hà Siêu Liên - Đậu Kiêu vừa xuất hiện đã "gây sốc visual". Nàng là ái nữ đẹp nhất trùm sòng bạc Macau, còn chàng là mỹ nam điển trai của Cbiz

Chia sẻ niềm vui với người hâm mộ, ngay từ sáng sớm, Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu đã tung chùm ảnh trong hôn lễ truyền thống, khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa với độ lộng lẫy của "tân lang - tân nương". Cặp đôi xuất hiện trên chiếc xe hoa đặc biệt, nở nụ cười hạnh phúc, biến hôn lễ truyền thống thành cảnh phim hết sức lãng mạn tại Bali. Nguồn tin cho biết ái nữ của vua sòng bạc Hà Hồng Sân đã diện váy cưới thêu tay trị giá hơn 1 triệu HKD (3 tỷ đồng) và trang sức trị giá hơn 10 triệu HKD (hơn 30 tỷ đồng).

Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu diện trang phục truyền thống của tân lang, tân nương xuất hiện trên chiếc xe hoa đẹp lung linh

Cô dâu - chú rể diện trang phục đắt tiền, lộ diện giữa khung cảnh tuyệt đẹp ở đảo Bali

Điều khiến cư dân mạng bất ngờ nhất sáng nay chính là bà ba Trần Uyển Trân - mẹ ruột Hà Siêu Liên và gia đình Đậu Kiêu cũng đã có mặt trong khi trước đó truyền thông Trung Quốc đều đưa tin gia đình cặp đôi sẽ vắng mặt, chỉ tham dự hôn lễ ở quê nhà.

Mẹ Hà Siêu Liên nắm chặt tay con gái và con rể, đập tan tin đồn không thích người đàn ông mà ái nữ lựa chọn

Cậu của Hà Siêu Liên thay thế vị trí trùm sòng bạc Macau đã qua đời 2 năm trước

Cặp đôi còn tung thêm một số ảnh mặc váy cưới hiện đại, khiến dân tình không khỏi xuýt xoa

Ngay sau khi bộ ảnh trong hôn lễ truyền thống được công bố, vô vàn lời chúc đã được gửi đến cặp đôi trai tài gái sắc với hy vọng cả hai sẽ sớm có thêm tin vui, bên nhau trọn đời như những lời tâm tình ngọt ngào dành cho nhau trên MXH.

Cùng thời điểm, những bức ảnh về địa điểm tổ chức đám cưới chính cũng được truyền thông đăng tải. Loạt ảnh ngập tràn hoa tươi khiến dân tình ngỡ ngàng vì nhìn chẳng khác khung cảnh trong truyện cổ tích.

Không gian hôn lễ của cặp đôi tràn ngập các loại hoa tươi và mang tới cảm giác ấm áp, lãng mạn

Khung cảnh khiến netizen choáng ngợp vì ngỡ như lạc vào rừng hoa siêu đẹp

Hàng ghế tiếp đón khách mời được sắp xếp kỹ càng trước hôn lễ

Mãi đến 8 tiếng sau đó, ảnh trong đám cưới chính của cả hai mới được Hà Siêu Liên tung ra. Quả không hổ danh là ái nữ đẹp nhất của gia tộc trùm sòng bạc Macau, Hà Siêu Liên diện váy cưới xinh như công chúa, đầu đội vương miện, khiến netizen phải trầm trồ trước visual của người mẫu. Vì bố đã qua đời, mỹ nhân gia tộc họ Hà được cậu nắm tay đưa vào lễ đường, trao cho chú rể. Hà Siêu Liên không giấu được niềm hạnh phúc khi cuối cùng đã bước sang trang mới cùng người cô yêu gắn bó suốt 4 năm qua.

Hà Siêu Liên được cậu nắm tay dắt vào lễ đường

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên ngập tràn hạnh phúc, nắm chặt tay nhau đi giữa khung cảnh đầy hoa, khiến netizen liên tưởng đến hoàng tử - công chúa trong truyện cổ tích

Sau khi trao nhẫn và đọc lời thề ước, Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên đã chính thức thành vợ chồng

Khoảnh khắc "khóa môi" của cô dâu - chú rể đang "gây bão" MXH Trung Quốc

Hà Siêu Liên quả không hổ danh là ái nữ đẹp nhất gia tộc của trùm sòng bạc Macau

Hà Siêu Liên cùng mẹ chụp ảnh cùng dàn phù dâu. Trước đó, có thông tin ca sĩ Đặng Tử Kỳ sẽ là phù dâu chính trong hôn lễ của bạn thân. Thế nhưng trước giờ hôn lễ diễn ra, nữ ca sĩ gửi lời chúc mừng Hà Siêu Liên trên Weibo, ẩn ý chuyện không thể tham dự đám cưới

Chị và em trai Hà Siêu Liên cuối cùng đã lộ diện, không giống như tin đồn trước đó gia đình 2 bên không dự đám cưới ở Bali

Được biết, Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu chi tới 50 triệu HKD (149,6 tỷ đồng) để tạo nên một lễ cưới khó quên. Khung cảnh như truyện cổ tích hôm nay cũng do chú rể đích thân chỉ đạo. Toàn bộ chi phí đi lại và ở tại khách sạn 5 sao của khách mời đều do phía cô dâu - chú rể chi trả.