Toàn cảnh Chung kết Miss Grand International 2022: Đoàn Thiên Ân dừng chân đáng tiếc, vương miện chính thức thuộc về người đẹp Brazil

Tối 25/10, đêm Chung kết Miss Grand International 2022 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022) đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Sentul (SICC) Jakarta, Indonesia.

Mở màn đêm Chung kết Miss Grand International 2022 là tiết mục đồng diễn của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Thùy Tiên cùng dàn thí sinh. Trong phần đồng diễn này, Thùy Tiên đã có phần trình diễn vô cùng ấn tượng trong bộ đồ cực kỳ nổi bật màu vàng lấp lánh ngay chính giữa sân khấu.

Thùy Tiên và màn đồng diễn bên các thí sinh trong đêm Chung kết Miss Grand International 2022

Thùy Tiên và màn đồng diễn trong đêm Chung kết

Theo sau phần đồng diễn chính là màn hô tên truyền thống tới từ các thí sinh. Đây là một phần không thể thiếu trong cuộc thi Miss Grand International mỗi năm.

Ở phần này, Đoàn Thiên Ân đã có phần hô tên không thể ‘cháy’ hơn với hai tiếng Việt Nam vang khắp sân khấu đêm Chung kết. Không chỉ Đoàn Thiên Ân, mà tất cả các thí sinh đều được nhận xét có phần hô tên mở màn cực chất. Về phần đại diện Thái Lan Engfa Waraha, có lẽ mic đã gặp chút vấn đề nên phần hô tên của nàng hậu không được vang và to như mọi người.

Đoàn Thiên Ân giành 2 giải thưởng phụ là 'Best National Costume' và Country's Power Of The Year'.

Đại diện Thái Lan cũng nhận được giải thưởng 'Best National Costume'

Tiếp theo đó, MC đã nhanh chóng công bố Top 4 thí sinh đạt giải ‘Best National Costume’ gồm: Việt Nam, Thái Lan, Anh và Peru. Bên cạnh đó, MC cũng công bố giải thưởng ‘Best Social Media’ thuộc về đại diện Czech Republic.

Kế đến, MC cũng công bố Top 20 bước tiếp trong đêm Chung kết gồm: Việt Nam, Honduras, Indonesia, Cambodia, Nigeria, Đan Mạch, Anh, Philippines, Thái Lan, Tây Ban Nha, Czech Republic, Dominican Republic, Mexico, Paraguay, Colombia, Peru, Curacao, Puerto Rico, Venezuela, Brazil. Trong đó, Đoàn Thiên Ân cũng nhận giải thưởng ‘Country's Power Of The Year’.

Thiên Ân trong phần trình diễn trang phục Sportswear của Top 20

Sau phần trình diễn trang phục Sportswear, MC đã công bố tiếp giải thưởng phụ cũng như gọi tên những người đẹp xuất sắc bước vào Top 10. Giải thưởng phụ ‘Miss popular vote’ chính thức thuộc về đại diện tới từ: Mauritius.

Kế tiếp MC đã công bố những người đẹp bước chân vào Top 10 gồm: Czech Republic, Puerto Rico, Thái Lan, Tây Ban Nha, Indonesia, Brazil, Colombia, Venezuela, Cambodia. Đáng tiếc, Đoàn Thiên Ân đã chính thức dừng chân ở Top 20 trong đêm Chung kết Miss Grand International 2022.

Thùy Tiên có phần final walk vô cùng xúc động

Thùy Tiên hy vọng tên mình sẽ mãi được ghi nhớ trong trái tim mọi người

Chia sẻ trong bài phát biểu cuối, Thùy Tiên nói rằng, tuy nhiệm kỳ ngắn, nhưng cô hy vọng tên của mình sẽ mãi nằm trong tim mọi người. Nàng hậu cho biết, khi trở thành Miss Grand International cô đã học được rất nhiều điều.

Thùy Tiên cùng bài phát biểu cuối xúc động

Cô cũng đã tự tìm ra cho mình 3 điều cho bản thân. Đầu tiên, hãy là chính mình. Thứ 2 chính là bản lĩnh, biết nắm bắt cơ hội. Thứ 3 chính là những điều xung quanh. Thùy Tiên cũng gửi lời cảm ơn bằng tiếng Thái dành cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế vì đã chăm sóc cô trong suốt nhiệm kỳ.

Bà Phạm Kim Dung đã xuất sắc nhận giải thưởng 'The Golden Grand Award' hay còn gọi là 'Best National Director Of The Year' tại đêm Chung kết.

'Bà trùm Hoa hậu' Phạm Kim Dung nhận giải thưởng 'The Golden Grand Award'

Ngay sau đó, MC đã chính thức công bố các thí sinh xuất sắc bước vào Top 5 gồm: Brazil, Indonesia, Thái Lan, Czech Republic và Venezuela.

Top 5 được công bố

Kết quả chung cuộc, chiếc vương miện danh giá đã chính thức thuộc về Miss Grand Brazil. Các danh hiệu Á hậu 1, 2, 3 và 4 lần lượt thuộc về các thí sinh tới từ: Thái Lan, Indonesia, Venezuela và Czech Republic.

Vươmg miện danh giá đã chính thức thuộc về Miss Grand Brazil - Isabella Menin