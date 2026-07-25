Sáng 25/7, chỉ sau 1 ngày ồn ào nổ ra trên mạng xã hội, Thư Đan Nguyễn chính thức lên tiếng trên trang cá nhân.

Thư Đan Nguyễn lên tiếng về ồn ào.

Cô cho biết chưa từng có ý định xây dựng hình ảnh "độc thân". Theo Thư Đan, trong suốt nhiều năm qua, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đều biết cô đã lập gia đình, đồng thời nhiều khán giả theo dõi từ sớm cũng từng thấy cô chia sẻ về chồng và con. Việc hạn chế đăng tải hình ảnh gia đình trong thời gian gần đây, theo nữ TikToker, chỉ nhằm bảo vệ sự bình yên và quyền riêng tư của người thân.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân, Thư Đan cho biết sau nhiều nỗ lực để vun vén, cả hai quyết định dừng lại, trong đó điều cô quan tâm nhất hiện nay là sự bình yên và quá trình trưởng thành của con gái.

Cuối bài đăng, Thư Đan cho biết đây là lần đầu và cũng là lần cuối cô lên tiếng về ồn ào cuộc hôn nhân này. Đồng thời mong câu chuyện dừng lại để con gái được lớn lên trong sự bình yên và bản thân có thể tiếp tục làm nghề một cách nghiêm túc.

Bài đăng của Thư Đan Nguyễn trên mạng xã hội vào sáng 25/7.

Trích lược một số chia sẻ của Thư Đan Nguyễn: “Trước hết, Thư muốn gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những ồn ào trong thời gian qua. Đây là điều Thư chưa từng mong muốn xảy ra. Thư từng có một gia đình mà mình vô cùng trân trọng. Điều quý giá nhất mà cuộc hôn nhân ấy mang lại chính là con gái của Thư. Trong suốt những năm qua, Thư đã cố gắng hết sức để làm tròn vai trò của một người vợ và một người mẹ. Có những điều Thư làm được, cũng có những điều chưa trọn vẹn, nhưng tình yêu và trách nhiệm dành cho con chưa bao giờ thay đổi. Không ai bước vào hôn nhân với mong muốn sẽ có ngày phải chia tay. Sau rất nhiều nỗ lực để gìn giữ, Thư và anh đã đi đến quyết định không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau. Đó là một quyết định khó khăn và đau lòng đối với cả hai. Điều khiến Thư trăn trở nhất sau tất cả vẫn là con gái của mình. Thư hiểu rằng đang có rất nhiều thông tin và suy đoán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Thư sẽ không phản hồi hay tranh luận về từng nội dung. Một cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm không thể được phản ánh đầy đủ chỉ qua một vài chia sẻ hay một góc nhìn. Thư tin rằng việc tiếp tục công khai những chi tiết riêng tư sẽ không mang lại điều tốt đẹp cho bất kỳ ai, đặc biệt là con. Có một điều Thư muốn được nói rõ. Trong suốt 10 năm qua, gia đình, bạn bè và những đồng nghiệp thân thiết đều biết Thư đã lập gia đình. Nhiều khán giả đã theo dõi Thư từ những ngày đầu cũng từng thấy Thư chia sẻ về chồng, về con và những kỷ niệm của gia đình nhỏ. Việc Thư hạn chế đăng tải hình ảnh gia đình trên mạng xã hội chưa bao giờ xuất phát từ mong muốn xây dựng hình ảnh độc thân hay che giấu sự tồn tại của chồng và con. Đó đơn giản là lựa chọn của một người mẹ mong muốn bảo vệ sự bình yên và quyền riêng tư của gia đình mình trước những áp lực của mạng xã hội. Hiện tại, Thư là người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng con gái. Hơn ai hết, điều Thư quan tâm nhất lúc này là sự bình yên và quá trình trưởng thành của con. Vì vậy, Thư xin phép sẽ không chia sẻ thêm về cuộc hôn nhân hay quá trình ly hôn. Không phải vì né tránh, mà vì Thư không muốn con lớn lên với cảm giác rằng việc ba mẹ không còn đồng hành cùng nhau sẽ khiến con phải chịu thêm những tổn thương hay thiệt thòi từ những tranh cãi của người lớn. Điều Thư mong nhất là con vẫn được lớn lên trong tình yêu thương, sự tôn trọng dành cho cả ba và mẹ”.

Cô để chế độ “giới hạn ai có thể bình luận về bài viết này”.

Trước đó khoảng một ngày, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng dài của B.A. - người tự nhận là chồng của TikToker Nguyễn Đan Thư (thường gọi là Thư Đan Nguyễn, sở hữu hơn 1,1 triệu người theo dõi trên TikTok). Trong bài viết được đăng công khai trên Facebook, B.A tag thẳng tên vợ cũ và cho rằng cô đã kết hôn, có con nhưng thời gian gần đây lại xây dựng hình ảnh "độc thân", hạn chế nhắc đến chồng trên mạng xã hội.

B.A nói rằng Thư Đan xây dựng hình ảnh độc thân để giữ hình tượng trong showbiz.

Bên cạnh đó, B.A cũng đề cập đến quá trình ly hôn của cả hai, cho biết vẫn còn giữ nhiều thông tin và bằng chứng liên quan đến cuộc hôn nhân nhưng chưa công khai vì không muốn ảnh hưởng đến con gái. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều và khiến không ít người bất ngờ khi biết Thư Đan đã lập gia đình.

Chia sẻ với chúng tôi, B.A cho biết hai người đã ký vào đơn ly hôn, tuy nhiên hiện vẫn đang trong quá trình giải quyết tranh chấp và chưa có kết quả cuối cùng. Theo anh, cả hai đã đồng hành gần 10 năm kể từ khi yêu nhau đến khi kết hôn. Hiện con gái đang do Thư Đan trực tiếp chăm sóc.

Sau ồn ào, fanpage có tích xanh của Thư Đan Nguyễn đã hạn chế bình luận. Hiện tại, dưới các bài đăng đều hiển thị thông báo: "Chỉ những người đã theo dõi Trang này hơn 24 giờ mới có thể bình luận". Trên kênh TikTok, phần bình luận trong nhiều video của Thư Đan cũng ở trạng thái bị hạn chế.

Cô hạn chế bình luận.

Trên thực tế, nhiều năm trước khi Thư Đan Nguyễn được biết đến với vai trò hot girl, làm kinh doanh cô công khai chồng - con lên mạng xã hội. Song, khoảng vài năm trở lại đây, cô gần như không còn chia sẻ nhiều về chồng con trên các nền tảng mạng xã hội.

Thư Đan Nguyễn và chồng cũ.

Thư Đan Nguyễn (SN 1999, tại TP.HCM) không phải là cái tên xa lạ với cộng đồng beauty Việt Nam. Cô nàng nổi tiếng với nhan sắc, và các nội dung về makeup, thời trang trên mạng xã hội. Thời gian gần đây lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất - trong dự án Báu Vật Trời Cho.