Nếu nhắc đến những phú bà nổi tiếng vì cuộc sống xa hoa bậc nhất Hong Kong, Deborah Hung chắc chắn là cái tên khó bỏ qua. Người phụ nữ gốc Mexico này thường xuất hiện bên siêu xe Rolls-Royce màu hồng, chuyên cơ riêng, các tuần lễ thời trang đắt đỏ hay những bữa tiệc dành cho giới siêu giàu ở Monaco, Cannes, Paris…

Deborah Hung hiện là doanh nhân, cựu người mẫu và cũng là vợ của tỷ phú Stephen Hung - nhân vật từng gây chú ý khi đặt mua hàng chục chiếc Rolls-Royce cho dự án khách sạn siêu sang ở Macau.

Deborah Hung và chồng tỷ phú.

Nhưng giữa cuộc sống phủ đầy hàng hiệu và những bữa tiệc thượng lưu, Deborah Hung còn có một thú chơi rất “nhà giàu”: sưu tầm kim cương trắng cỡ lớn.

Không mê đá màu sặc sỡ, không quá quan tâm các thiết kế cầu kỳ, thứ Deborah Hung đặc biệt yêu thích lại là những viên kim cương trắng thật to và thật nổi bật. Trong nhiều bài phỏng vấn, cô gần như không giấu niềm đam mê với loại đá quý này.

“Tôi yêu kim cương trắng. Tôi không quá thích kim cương màu hay đá quý nhiều màu sắc”, Deborah từng chia sẻ.

Trung bình hình ảnh của Deborah Hung trên mạng xã hội, từ đời thường, cho đến khi tham dự các sự kiện, ở đâu cũng thấy đang đeo kim cương trắng.

Bởi, kim cương không đơn thuần là phụ kiện thời trang mà còn giống như một dạng “quyền lực thị giác”. “Kể cả khi mặc áo thun và đeo một chiếc nhẫn kim cương, tôi lập tức cảm thấy hoàn toàn khác. Đó là sức mạnh của đá quý” , cô chia sẻ.

Bộ sưu tập của cô gồm nhiều món trang sức đặt làm riêng như nhẫn cưới, nhẫn đính hôn, đồng hồ nạm kim cương, vòng cổ dùng trên thảm đỏ hay các mẫu vương miện đính đá quý. Trong một cuộc trò chuyện với Tatler, cô nói thẳng mình muốn sở hữu một chiếc choker kim cương hiếm hoặc “một chiếc nhẫn kim cương 30 carat”.

Việc giới siêu giàu đặc biệt yêu thích kim cương trắng thực ra không phải điều quá hiếm. Trong ngành trang sức cao cấp, kim cương trắng từ lâu đã được xem là biểu tượng của kiểu giàu sang bền vững, sang trọng mà không sợ lỗi thời theo xu hướng.

Khác với vàng thường mang cảm giác tích trữ truyền thống, hay kim cương màu dễ gắn với trào lưu từng giai đoạn, kim cương trắng chất lượng cao luôn được xem là lựa chọn “đẳng cấp an toàn” của giới nhà giàu. Những viên có độ tinh khiết gần như hoàn hảo, màu trắng trong hiếm gặp thường có giá cực đắt vì số lượng rất ít trên thị trường. Với nhiều người giàu, chúng không chỉ là trang sức mà còn giống một dạng tài sản giá trị cao có thể đeo trực tiếp trên người.

Ở nhiều nơi nổi tiếng với văn hóa xa xỉ như Hong Kong, Macau hay Dubai, kim cương cỡ lớn còn là biểu tượng rõ ràng của địa vị xã hội. Nếu vàng đại diện cho sự sung túc theo kiểu truyền thống, thì kim cương lớn lại mang ý nghĩa thể hiện quyền lực và đẳng cấp cá nhân. Đặc biệt với các phú bà trong giới siêu giàu, kích thước viên đá gần như trở thành một “ngôn ngữ ngầm”: càng hiếm, càng lớn, càng dễ khẳng định vị thế.

Vợ chồng nhà tỷ phú chơi thân với giới showbiz.

Phong cách đó cũng phản chiếu rõ trong cuộc sống thường ngày của cô và chồng tỷ phú Stephen Hung.

Người phụ nữ gốc Mexico này hiện sống tại Hong Kong cùng chồng là tỷ phú Stephen Hung - doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản và khách sạn hạng sang.

Deborah Hung là gương mặt quen thuộc tại các tuần lễ thời trang ở Paris, Milan hay New York. Cô thường ngồi hàng ghế đầu trong các show của Dior, Versace, Elie Saab hay Giambattista Valli, đồng thời có mối quan hệ thân thiết với nhiều nhân vật đình đám trong giới thời trang và giải trí.

Trên mạng xã hội, Deborah gần như biến cuộc sống thường ngày thành “showroom xa xỉ” đúng nghĩa. Từ quần áo, túi xách, giày dép cho tới đồ bơi hay phụ kiện du lịch, hầu hết đều đến từ các thương hiệu đắt đỏ như Chanel, Dior hay Louis Vuitton.

Cô chụp hình cùng J Balvin - "Ông hoàng nhạc Reggaeton" và là một trong những nghệ sĩ âm nhạc Latin vĩ đại nhất mọi thời đại

Deborah Hung và chồng có mối quan hệ thân thiết hoặc làm bạn bè, từng gặp nhiều ngôi sao showbiz như Lisa

Lịch trình của Deborah cũng phủ kín những chuyến đi xa hoa bằng chuyên cơ riêng tới Paris, Dubai, Monaco, St. Tropez hay Thụy Sĩ. Còn tại Hong Kong, cô thường xuất hiện cùng chiếc Rolls-Royce Phantom màu hồng nổi tiếng mang biển số “DEBORAH” - một trong những hình ảnh gắn liền với tên tuổi của phú bà này.

Không chỉ sống giữa hàng hiệu và siêu xe, Deborah Hung còn có quan hệ rộng trong giới thượng lưu quốc tế. Cô từng chụp ảnh cùng David Beckham, Salma Hayek, Hoàng thân Albert II của Monaco hay nhiều nhà thiết kế nổi tiếng như Christian Louboutin và Domenico Dolce.

Ngay cả thú cưng của Deborah cũng được chăm sóc theo phong cách “rich kid”. Hai chú chó Chihuahua của cô thường xuất hiện trong các buổi tiệc sinh nhật, dã ngoại sang trọng và thậm chí còn mặc trang phục Louis Vuitton.

Deborah Hung có cuộc sống siêu giàu sang.

Tất cả những chi tiết đó khiến Deborah Hung trở thành hình mẫu phú bà kiểu mới mà truyền thông châu Á rất yêu thích: Sống xa hoa công khai, thích những món đồ nổi bật và không ngần ngại biến sự giàu có thành dấu ấn cá nhân.

Ảnh: IGNV.