MC giàu nhất showbiz sở hữu khối tài sản 188 nghìn tỷ đồng và hơn 70 căn nhà: Cho con học trường hoàng gia, tặng Rolls-Royce từ năm 15 tuổi

Từ “nhất tỷ” truyền hình đến biểu tượng quyền lực showbiz

Lý Tương sinh năm 1967, tốt nghiệp Đại học Truyền thông Trung Quốc – nơi đào tạo nhiều nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực báo chí và truyền hình nước này. Ngay từ khi còn là sinh viên, cô đã sớm tham gia thực tập tại các đơn vị truyền thông và thể hiện năng lực nổi bật trong lĩnh vực dẫn chương trình.

Vào thập niên 1990, khi thu nhập trung bình của người lao động Trung Quốc chỉ dao động vài trăm NDT mỗi tháng, Lý Tương đã có mức lương lên tới 1.000 NDT/tháng (hown 3,7 triệu đồng) - con số rất đáng mơ ước vào thời điểm đó.

Sau khi tốt nghiệp, cô gia nhập Đài Truyền hình Hồ Nam và nhanh chóng trở thành “nhất tỷ” của đài. Với phong cách dẫn dắt linh hoạt, khả năng làm chủ sân khấu và tương tác khéo léo với khách mời, Lý Tương góp phần đưa chương trình “Happy Camp” trở thành hiện tượng truyền hình với tỷ suất người xem cao kỷ lục. Thời kỳ đỉnh cao, cô được cho là nổi tiếng và có sức ảnh hưởng vượt qua cả Hà Cảnh - MC “quốc dân” của Trung Quốc hiện nay.

Lý Tương thời mới vào nghề

Khi sự nghiệp MC đang ở giai đoạn rực rỡ, Lý Tương không lựa chọn dừng lại. Cô bắt đầu lấn sân sang các lĩnh vực khác như điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, đồng thời tự thành lập công ty giải trí chuyên đầu tư sản xuất phim ảnh và chương trình truyền hình.

Nhờ khả năng nắm bắt xu hướng và tư duy kinh doanh nhạy bén, Lý Tương nhanh chóng xây dựng được vị thế vững chắc trong giới giải trí, trở thành một trong những nữ doanh nhân thành công hiếm hoi xuất thân từ nghề MC.

Năm 2013, cô giữ chức Phó giám đốc Đài Truyền hình vệ tinh Thâm Quyến. Đến năm 2016, Lý Tương tiếp tục gây chú ý khi gia nhập Qihoo 360 Security Technology Inc. với vai trò Phó chủ tịch kiêm Giám đốc nội dung, phụ trách mảng phim ảnh, truyền hình và kinh doanh nội dung số. Điều này cho thấy sự chuyển hướng rõ rệt của cô từ người dẫn chương trình sang nhà quản lý và chiến lược nội dung.

“Bàn tay vàng” trong đầu tư, sở hữu hơn 70 căn nhà

Không chỉ thành công trong lĩnh vực truyền thông – giải trí, Lý Tương còn nổi tiếng với khả năng đầu tư bất động sản cực kỳ mát tay. Ngay từ thời sinh viên, cô đã sớm quan tâm đến lĩnh vực này và bắt đầu đầu tư trước khi Bắc Kinh áp dụng các chính sách hạn chế mua nhà.

Theo truyền thông Trung Quốc, đến nay Lý Tương sở hữu hơn 70 bất động sản tại Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Ngoài ra, cô cũng là một trong những người nổi tiếng sớm tham gia thương mại điện tử khi lĩnh vực này còn rất mới tại Trung Quốc. Ở thời kỳ đỉnh cao, Lý Tương từng kiếm được hàng chục triệu NDT mỗi ngày thông qua các buổi livestream bán hàng.

Giới truyền thông đánh giá, thành công của Lý Tương đến từ khả năng “đón đầu làn sóng” thị trường, cùng tầm nhìn chiến lược dài hạn và quyết đoán trong đầu tư.

Lý Tương không ngại công khai cuộc sống giàu sang của mình. Cô từng chia sẻ, chỉ riêng một bữa sáng cũng có thể tiêu tốn tới 7.000 NDT (hơn 26 triệu đồng), trong khi chi phí ăn uống hàng tháng của gia đình lên tới 600.000 NDT (khoảng 2,2 tỷ đồng, với thực phẩm đều là hàng nhập khẩu cao cấp.

Tuy nhiên, với khối tài sản ước tính khoảng 50 tỷ NDT (khoảng 188 nghìn tỷ đồng), những khoản chi tiêu này được xem là “không đáng kể” so với tiềm lực tài chính của nữ MC.

Lý Tương hiện tại (trái) và cô con gái Vương Thi Linh

Chiều chuộng con gái theo phong cách thượng lưu

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lý Tương lựa chọn làm mẹ đơn thân và dành trọn tình yêu lẫn vật chất cho con gái duy nhất - Vương Thi Linh. Ngay từ khi chào đời, cô bé đã sống trong điều kiện xa hoa, được nuôi dạy theo phong cách thượng lưu và thường xuyên tiếp xúc với giới nghệ sĩ, doanh nhân nổi tiếng.

Lý Tương từng thẳng thắn cho biết, cô luôn để con sử dụng những món đồ tốt nhất và đắt nhất. Có thời điểm, chi phí mua sắm quần áo và vật dụng cá nhân cho con gái lên tới hơn 600.000 NDT mỗi tháng. Khi lớn hơn, Vương Thi Linh nhiều lần gây chú ý khi xuất hiện trong các bộ trang phục và phụ kiện xa xỉ từ những thương hiệu hàng đầu thế giới.

Không chỉ đầu tư về vật chất, Lý Tương còn chú trọng giáo dục cho con. Cô cho Vương Thi Linh theo học tại trường Benenden ở Anh - ngôi trường quý tộc từng đào tạo Công chúa Anne của Hoàng gia Anh và Công chúa Benedikte của Đan Mạch, với học phí hơn 13.000 bảng Anh (hơn 450 triệu đồng) mỗi kỳ.

Cuối năm 2024, dư luận Trung Quốc được 1 phen xôn xao khi Lý Tương chia sẻ việc tặng con gái chiếc Rolls-Royce khi cô bé mới 15 tuổi, đồng thời cho biết tại London, 16 tuổi đã có thể thi bằng lái xe. Đến đầu năm 2025, Lý Tương tiếp tục đặt mua tặng con gái thêm một chiếc xe Avita 012 của Huawei có giá niêm yết là 700.000 NDT (khoảng 2,4 tỷ đồng). Đáng nói, đây còn là mẫu xe giới hạn chỉ có 700 chiếc trên toàn thế giới.

Hiện tại, Lý Tương đã không còn tham gia nhiều hoạt động showbiz. Nữ MC chỉ thường xuyên di chuyển giữa Anh và Trung Quốc, cùng con gái tham dự những bữa tiệc thượng lưu. Ngoài ra, Lý Tương còn chi hơn 21 triệu USD để mua một căn hộ cao cấp tại thủ đô nước Anh. Mỗi lần xuất hiện, cái tên Lý Tương vẫn luôn là đề tài hot khiến công chúng Trung Quốc quan tâm và tranh luận.

(Theo Baijiahao, Sohu)