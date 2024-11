Kết quả trao giải không đồng nhất, mỗi MC lại đọc tên 1 người chiến thắng

Tối 23/11, đêm vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2024 đã chính thức diễn ra, quy tụ rất nhiều các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung đình đám trên nền tảng TikTok. Tuy nhiên, khi vinh danh đến hạng mục Entertainment Creator Of The Year (Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm), một sự cố đã xảy ra khiến tất cả những người trong khán phòng tham dự đều hoang mang.

Cụ thể, Lương Thế Thành và Thúy Diễm là hai khách mời xướng tên người nhận giải, cặp đôi đọc trong giấy kết quả và cùng thông báo người chiến thắng hạng mục là Lê Tuấn Khang. Tuy nhiên, khi Lê Tuấn Khang đang bước lên sân khấu, MC Hoàng Oanh lại đọc tên và nêu ra các thành tích của Khiết Đan.

Khoảnh khắc sự cố khi trao giải cho Lê Tuấn Khang đang viral khắp cõi mạng (Nguồn: @nhieuchuyyen)

Khi Lê Tuấn Khang được đọc tên, màn hình led hiện thông tin người chiến thắng là Khiết Đan

Không những vậy, màn hình led phía sau cũng chiếu thông tin Khiết Đan là người chiến thắng hạng mục. Hay khi Lê Tuấn Khang chuẩn bị phát biểu sau khi nhận cúp vinh danh, MC Quang Bảo cũng vẫn theo mạch dẫn dắt trước đó và nêu tên Khiết Đan.

Sau khi Lê Tuấn Khang hoàn thành bài phát biểu, hai khách mời công bố giải thưởng tiếp tục quay lại sân khấu và đọc tên Khiết Đan, đồng chiến thắng hạng mục Entertainment Creator Of The Year. Lúc này, 2 MC là Hoàng Oanh và Quang Bảo cũng thông báo thêm BTC quyết định trao 2 giải cho hạng mục vinh danh này.

Điều này khiến không ít người tham dự bày tỏ sự thắc mắc, khó hiểu vì không biết có nhầm lẫn gì trong kết quả giải thưởng hay không. Bởi phong bì mà Lương Thế Thành và Thúy Diễm đọc một tên nhưng kịch bản chương trình mà MC cầm lại là một tên khác. Và việc công bố 2 người cùng được vinh danh cũng được netizen cho rằng giống như phát sinh thêm.

Sau đó Khiết Đan cũng được xướng tên lên nhận đồng chiến thắng hạng mục

"Khẩu chiến" ồn ào, MC Hoàng Oanh bị công kích, BTC có phản ứng ra sao?

Sau khi đêm vinh danh kết thúc, màn vinh danh khó hiểu này trở nên viral trên MXH. Dù chưa rõ đúng sai nhưng nhiều ý kiến trái chiều nổ ra khiến các nhân vật liên quan phải hứng chịu "bão" chỉ trích từ dư luận.

Theo đó, MC Hoàng Oanh trở thành cái tên bị cộng đồng mạng "réo" nhiều nhất do không ít người cho rằng nữ MC đã không cẩn trọng, đọc nhầm tên người nhận giải. Dân tình cũng cho rằng vị trí đứng của 2 MC không cách xa sân khấu nên việc đọc sai tên hoặc không biết chính xác các cá nhân nhận giải là một điều thiếu sót.

Tuy nhiên trái lại với những ý kiến trên, đa phần cư dân mạng lại đổ dồn nghi vấn về sai sót của ban tổ chức trong khâu làm việc, đưa ra kết quả không đồng nhất. Bởi lẽ, hạng mục Entertainment Creator Of The Year được tính theo số lượng bình chọn của khán giả. Trên cổng bình chọn hiển thị kết quả, số vote của Khiến Đan nhiều hơn so với Lê Tuấn Khang. Do đó, nhiều người cũng đinh ninh cho rằng Khiết Đan sẽ là người được xướng tên đầu tiên trong hạng mục vinh danh này.

Theo kết quả trên cổng bình chọn, Khiết Đan có nhiều lượt vote hơn Lê Tuấn Khang

Song, điều khiến nhiều người khó hiểu là kết quả trong phong bì công bố tên và kịch bản của các MC lại có sự khác nhau, dẫn đến tình huống khiến tất cả mọi người đều “đứng hình” vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngoài ra, một số ý kiến cũng cho rằng nếu như từ đầu, hạng mục sẽ vinh danh 2 người chiến thắng thì trong phong bì kết quả cũng đã phải có tên cả 2 nhà sáng tạo nội dung.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Là sao nhỉ, kết quả 2 người cùng đọc là Lê Tuấn Khang thì không thể nhầm lẫn. Vậy tại sao MC vẫn đọc tên Khiết Đan?”.

- “Hoang mang quá, có vẻ tất cả mọi người ở đó cũng không ai hiểu chuyện gì. MC đọc nhầm tên nhìn Lê Tuấn Khang tội quá luôn”.

- “Thật sự, không biết nhầm lẫn của BTC hay do MC nhưng điều này khiến cả 2 bạn kia đều tổn thương".

- “Phong bì ghi tên Lê Tuấn Khang nhưng kịch bản MC lại là Khiết Đan. Màn hình phía sau cũng toàn hình Khiết Đan mà, là sao nhỉ?”.

Trước những màn tranh luận bùng nổ từ cộng đồng mạng, MC Hoàng Oanh hiện phải tạm thời tắt bình luận trên trang TikTok. Tuy nhiên, trang cá nhân của nữ MC trên Facebook cũng đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích, phẫn nộ vì sự cố không rõ ràng trên.

MC Hoàng Oanh đang nhận nhiều chỉ trích vì sự cố liên quan đến kết quả trong đêm vinh danh

Về phía Khiết Đan và Lê Tuấn Khang, hai nhà sáng tạo nội dung cũng phải nhận khá nhiều bình luận trái chiều từ người hâm mộ của hai bên. Không ít fan quá khích tràn vào TikTok của Khiết Đan, để lại bình luận so sánh, cho rằng anh chàng không xứng đáng. Và ngược lại, Lê Tuấn Khang cũng nhận những comment tương tự trên trang cá nhân của mình.

Đáng chú ý, dù tranh cãi ngày càng lớn nhưng phía BTC TikTok Awards Việt Nam 2024 vẫn chưa lên tiếng rõ ràng về sự việc này.

Hiện tại, chúng tôi đã liên hệ với MC Hoàng Oanh và đại diện phía BTC của TikTok Awards Việt Nam 2024 để tìm hiểu chi tiết về sự việc nhưng đều chưa nhận được phản hồi.

Lê Tuấn Khang và Khiết Đan là ai?

Cho những ai chưa biết, hai nhà sáng tạo nội dung được vinh danh trong hạng mục đều sở hữu lượng người theo dõi khủng trên nền tảng.

Lê Tuấn Khang (SN 2002, Sóc Trăng) đang có 4 triệu người theo dõi trên TikTok. Chàng trai được nhiều người biết đến là “thanh niên chăn vịt”, bỏ phố về quê sinh sống và bén duyên với công việc sáng tạo nội dung. Lê Tuấn Khang nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả nhờ những đoạn clip hài hước, vui vẻ, dân giã về cuộc sống ở miền Tây.

Lê Tuấn Khang

Bên cạnh đó, ngoại hình hiền lành, tích cách chân chất, thật thà của Lê Tuấn Khang cũng chính là điểm cộng khiến anh chàng được netizen mến mộ. Thời gian gần đây, nam TikToker còn thử sức với diễn xuất và được đạo diễn Lý Hải cũng như nghệ sĩ Trấn Thành khen ngợi.

Còn Khiết Đan (Nguyễn Hoài Bảo, SN 2001) cũng nổi rần rần không kém khi có 3,9 triệu người theo dõi trên TikTok. Anh chàng hút view nhờ những đoạn clip diễn xuất vui vẻ, hài hước, nội dung sáng tạo không trùng lặp. Không những vậy, Khiết Đan còn được nhận xét rất chịu khó hóa thân, thay đổi tạo hình nhân vật và cho ra mắt nhiều series đầu tư trên TikTok.

Ngoài ra, Khiết Đan còn được nhiều người biết đến nhờ sở hữu hội bạn thân chất lượng, toàn các gương mặt trẻ triển vọng như Tín Nguyễn, Gon Pink, Dương Quốc Mỹ,...

Khiết Đan