Theo truyền thông Hàn Quốc, Tòa án Tối cao sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào tháng tới trong vụ án lạm dụng ma túy liên quan đến nam diễn viên Yoo Ah In. Ảnh đế của Hàn Quốc đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến việc sử dụng thuốc gây nghiện thường xuyên.

(Ảnh: Netflix)

Theo các nguồn tin pháp lý, Tòa án Tối cao, do Thẩm phán Ma Yong-joo chủ trì, đã lên lịch tuyên án Yoo Ah In vào lúc 10:10 sáng ngày 3 tháng 7. Trước đó, trong buổi tuyên án của tòa án cấp dưới, Yoo Ah In được tuyên án một năm tù vào tháng 9 năm 2023 và bị bắt giữ. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm vào tháng 2 năm 2024 đã hoãn bản án, cho anh hưởng án treo hai năm.

Yoo Ah In bị cáo buộc sử dụng bốn loại thuốc gây nghiện y tế gồm propofol, midazolam, ketamine và remimazolam. Tổng cộng số lần nam diễn viên này đã sử dụng là 181 lần từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 3 năm 2022. Yoo Ah In cũng bị cáo buộc đã lấy được hơn 1.100 viên thuốc ngủ thông qua 44 đơn thuốc bất hợp pháp sử dụng tên của người khác từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 8 năm 2023.

Ngoài ra, các công tố viên cho biết Yoo Ah In đã hút cần sa tại Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2023 với những người khác, bao gồm một người quen họ Choi, và cũng xúi giục những người khác làm như vậy.

Phán quyết sắp tới của Tòa án Tối cao sẽ đánh dấu hồi kết của một cuộc chiến pháp lý cấp cao đã thu hút sự chú ý của cả Hàn Quốc do địa vị người nổi tiếng của Yoo Ah In và mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng ma túy của nam diễn viên.