Tới Song Luân nằm chụp cũng dính drama: Concept y chang ảnh đế Yoo Ah In, khác nhau mỗi cái đồng hồ

Việc các sản phẩm sáng tạo bị tố vay mượn ý tưởng đã trở thành đề tài muôn thuở để dân tình bàn luận, bóc mẽ. Từ thời trang, phim ảnh đến âm nhạc, ranh giới của sao chép và lấy cảm hứng được cho là rất mong manh, khó phân định. Tuy nhiên những cuộc va chạm này lại thường xuất hiện một điểm chung chính là bản gốc đa phần sẽ là phiên bản được ủng hộ và đánh giá đặc sắc hơn hẳn. Mới đây, tình huống tương tự đã rơi vào Song Luân cùng ê-kíp của tạp chí Men's Folio Vietnam, với ấn phẩm số tháng 4,5/2025 mà Anh Trai này là nhân vật chính.

Theo đó, cư dân mạng Việt Nam đã phát hiện sự giống nhau không thể chối cãi giữa bức hình của Song Luân và ảnh đế Yoo Ah In. Bộ ảnh của Yoo Ah In có từ cách đây khá lâu, được chụp cho tạp chí Harper's Bazaar China tháng 12/2020.

Hai bức hình "song sinh" đang làm dấy lên nghi vấn sao chép ý tưởng giữa 2 tờ tạp chí thời trang mà Yoo Ah In và Song Luân là nhân vật chính.

Trong ảnh, cùng với góc chụp cận, 2 nam diễn viên cùng tạo dáng ngả đầu trên mặt phẳng với chiếc bập bênh đá được đặt trên đầu. Ở phía đối diện, một bàn tay đưa ra và chạm vào món đạo cụ như tăng thêm sức nặng tinh thần cho người bên dưới. Xứng danh ảnh đế xứ Hàn, Yoo Ah In với đôi mắt trống rỗng đã thể hiện thành công biểu cảm vô hồn, đầy thu hút cho bức ảnh của mình.

Trong khi đó, bức hình do Song Luân thể hiện được dân tình đánh giá là "bản parody" không thành công. Một số người xem đánh giá sản phẩm này dù giống đến gần 98% vẫn kém thu hút hơn do có nhiều chi tiết làm xao nhãng ánh nhìn, chẳng hạn như chiếc áo họa tiết rực rỡ của nhân vật chính hay bàn tay đeo đồng hồ có cái chạm khá hời hợt. Từ đó khiến Song Luân không thể nổi bật như phiên bản năm 2020 của Yoo Ah In.

Netizen Việt gần như hoàn toàn lựa chọn Yoo Ah In khi 2 bức ảnh trên được đặt cạnh nhau.

Bộ ảnh của Song Luân trên tạp chí Men's Folio Vietnam với sự đồng hành của 2 thương hiệu Hublot và Fendi. Bộ hình này được lead bởi creative director Thái Khang Phạm.

Bộ ảnh của Yoo Ah In trên bản điện tử của tạp chí Harper's Bazaar China ra mắt tháng 12/2020 được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Cho Gi Seok.

Một concept tương tự cũng được nhiếp ảnh gia Cho Gi Seok sử dụng khi chụp cùng người mẫu Jihyun Park trên tạp chí Vogue Korea cùng thời điểm (tháng 12/2020).