Nhiều nghiên cứu y khoa hiện đại đã chỉ ra rằng chế độ ăn uống hàng ngày đóng vai trò then chốt trong việc "kích hoạt" hoặc ngăn chặn các tế bào ác tính. Mỗi món ăn chúng ta đưa vào cơ thể không chỉ là nguồn năng lượng, mà còn có thể vô tình trở thành nguồn tiếp tế trực tiếp cho sự hình thành ung thư nếu chúng ta quá nuông chiều vị giác.

Đáng báo động là có những hương vị vô cùng quen thuộc, thậm chí là sở thích khó bỏ của nhiều người, lại chính là "món khoái khẩu" giúp tế bào ác tính sinh sôi mạnh mẽ. Việc lạm dụng chúng vô tình tạo ra môi trường chuyển hóa lý tưởng cho bệnh tật, âm thầm đẩy cơ thể vào vòng nguy hiểm mà ít ai ngờ tới cho đến khi quá muộn. Nổi bật là 3 kiểu hương vị mà tế bào ung thư rất thích dưới đây:

1. Vị ngậy của dầu mỡ

Gà rán, khoai tây chiên, thịt nướng... tuy ngon miệng nhưng lại là loại thực phẩm mà tế bào ung thư cực kỳ “ưa chuộng”. Theo một nghiên cứu công bố tháng 5/2024 trên PNAS bởi nhóm của Viện sĩ Tống Nhĩ Vĩ (Đại học Tôn Dật Tiên, Trung Quốc), chế độ ăn nhiều chất béo có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú và ung thư hắc tố.

Cơ chế được giải thích là chất béo dư thừa làm rối loạn hệ vi sinh đường ruột, sinh ra leucine - một axit amin thúc đẩy tế bào ức chế miễn dịch, khiến hệ miễn dịch yếu đi, tạo điều kiện cho viêm nhiễm và tế bào ung thư phát triển.

2. Vị ngọt đậm của đường

Trà sữa, nước ngọt, bánh kẹo là những món dễ “nghiện” nhưng lại ẩn chứa nguy cơ ung thư đáng kể. Một nghiên cứu năm 2020 trên hơn 100.000 người cho thấy người tiêu thụ nhiều đường có nguy cơ mắc ung thư, đặc biệt là ung thư vú, cao hơn đáng kể. Trong khi đó, nghiên cứu từ Đại học Harvard đăng trên Current Developments in Nutrition (2022) cũng cho thấy phụ nữ uống hơn một ly đồ uống có đường mỗi ngày tăng nguy cơ ung thư gan tới 78% so với người ít uống.

Lý do là lượng đường dư làm tăng tình trạng kháng insulin, stress oxy hóa và rối loạn nội tiết - các yếu tố thúc đẩy viêm, suy giảm miễn dịch và hình thành tế bào ung thư.

3. Vị mặn đậm

Các món dưa muối, cá khô, thịt xông khói tuy hấp dẫn nhưng lại là mối nguy tiềm tàng cho hệ tiêu hóa.Theo “Hướng dẫn quản lý rủi ro ung thư dạ dày” của Hiệp hội Ung thư Trung Quốc 2023, tiêu thụ nhiều muối có thể tổn thương niêm mạc dạ dày, làm tăng nguy cơ đột biến gen gây ung thư. Một phân tích tổng hợp từ 26 nghiên cứu toàn cầu cho thấy nhóm ăn mặn có nguy cơ ung thư dạ dày cao hơn 25% so với nhóm ăn nhạt. Người châu Á, do thói quen ăn mặn, càng đối mặt rủi ro cao hơn.

WHO và “Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Trung Quốc 2022” khuyến cáo lượng muối tiêu thụ mỗi ngày không nên vượt quá 5g. Tuy nhiên, thực tế, phần lớn người dân đều ăn nhiều gần gấp đôi con số này.

Các chuyên gia từ Hiệp hội Ung thư Trung Quốc nhấn mạnh điều chỉnh chế độ ăn là cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm nguy cơ ung thư. Trong đó tập trung vào 7 khuyến nghị khi ăn uống bao gồm:

- Tăng cường ngũ cốc nguyên hạt.

- Ưu tiên chất béo tốt.

- Chọn protein chất lượng.

- Ăn nhiều rau củ, trái cây.

- Uống đủ nước và uống thêm trà xanh.

- Hạn chế rượu bia.

- Giảm món chiên - nướng - rán.

Nguồn và ảnh: Jincheng, Aboluowang, Eat This