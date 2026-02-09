Động thái lạ giữa đêm của Phương Oanh

Phương Oanh là diễn viên tay ngang, ghi dấu ấn đậm nét với khán giả qua bộ phim Quỳnh búp bê. Sau những lùm xùm đời tư liên quan đến gia đình, nữ diễn viên gần như rút lui khỏi showbiz, giữ cuộc sống kín tiếng và suốt 4 tháng liền không cập nhật hình ảnh mới trên Facebook cá nhân.

Mới đây vào giữa đêm khuya, diễn viên sinh năm 1989 bất ngờ có động thái gây chú ý. Trên trang cá nhân sở hữu hơn 700.000 người theo dõi, Phương Oanh đăng tải một bức hình mang tính ẩn dụ về tình mẫu tử người mẹ đang dần chìm trong làn nước nhưng vẫn cố gắng bồng bế con mình lên cao. Ngay sau khi chia sẻ, hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm và nhận về nhiều tương tác từ khán giả.

Phương Oanh đăng tải hình ảnh ẩn ý giữa đêm trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Sau 4 tháng từ khi vướng vào biến cố gia đình, cô mới có động thái mới. Ảnh: FBNV

Về phía Phương Oanh, nữ diễn viên lựa chọn giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào kể từ khi những ồn ào liên quan đến gia đình nổ ra. Song song đó, các hoạt động quảng bá phim mà cô từng tham gia cũng tạm thời bị gián đoạn.

Ở thời điểm hiện tại, Phương Oanh duy trì nhịp sống khá kín tiếng và trầm lắng. Ngoài việc làm quảng cáo và chăm sóc gia đình, cô hầu như không xuất hiện tại các sự kiện giải trí, đồng thời hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư trên mạng xã hội. Trong những khoảnh khắc đời thường hiếm hoi được ghi lại, Phương Oanh vẫn giữ hình ảnh gọn gàng, chỉn chu, ưu tiên vai trò người mẹ thay vì hào quang của showbiz.

Sau khi kết hôn, Phương Oanh lựa chọn tập trung cho gia đình. Ảnh: FBNV

Phương Oanh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua hàng loạt vai diễn trong các bộ phim phát sóng khung giờ vàng. Nữ diễn viên từng để lại dấu ấn rõ nét trong nhiều tác phẩm như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận, Hương vị tình thân… Đến năm 2023, cô tạm gác lại sự nghiệp diễn xuất để dành thời gian cho gia đình.

Năm 2025, Phương Oanh gây chú ý khi trở lại màn ảnh với một vai diễn mới. Chia sẻ về dự án Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, nữ diễn viên thẳng thắn cho biết đây là vai diễn mang đến nhiều áp lực nhất trong sự nghiệp của cô. Khi phim lên sóng, diễn xuất của Phương Oanh tiếp tục nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Lối thể hiện cảm xúc tiết chế, chú trọng ánh mắt và nhịp diễn giúp nhân vật trở nên chân thật, đời thường và dễ tạo sự đồng cảm với người xem Việt.