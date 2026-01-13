Mỹ nam "Mưa đỏ" hóa thân thành trung tá trong phim giờ vàng VTV "Không giới hạn"

Chiều 12/1, tại họp báo ra mắt phim truyền hình Không giới hạn , Steven Nguyễn trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong bộ quân phục chỉnh tề. Nam diễn viên mang đến hình ảnh rắn rỏi, nam tính cùng phong thái điềm đạm, tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen từ khán giả yêu phim giờ vàng.

Steven Nguyễn mặc quân phục tới sự kiện ra mắt phim "Không giới hạn"

Trong Không giới hạn , Steven Nguyễn đảm nhận vai Trung tá Đào Minh Kiên - Phó trưởng Phòng Cháy nổ và Sụp đổ công trình, thuộc Cục Cứu hộ, Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu). Nhân vật của anh đại diện cho hình ảnh người lính thời bình, luôn đối diện hiểm nguy trong những nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp, đòi hỏi tinh thần thép và sự hy sinh thầm lặng.

Không giới hạn là bộ phim khai thác đề tài giàu tính nhân văn, phản ánh chân thực áp lực và trách nhiệm của lực lượng bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Dự án quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt như NSND Quốc Trị, Tô Dũng, Minh Trang, Anh Tuấn… và đặc biệt đánh dấu lần đầu Steven Nguyễn góp mặt trong một bộ phim truyền hình giờ vàng VTV.

Chia sẻ với báo chí, Steven Nguyễn cho biết đây là vai diễn mang tính bước ngoặt với anh, mở ra một chặng đường mới trong sự nghiệp diễn xuất. Nam diễn viên kể, khi đi casting, anh từng nghĩ Không giới hạn là phim tình cảm. Chỉ đến khi biết đây là dự án về những chiến sĩ cứu hộ, cứu nạn, anh mới hiểu rõ tính chất đặc thù của vai diễn và “không có lý do gì để từ chối”.

Trước đó, khi tham gia Mưa đỏ , Steven mong muốn được hóa thân vào một vai chính diện, bộ đội “phe ta”, nhưng lại được giao vai phản diện. Lần này, như lời MC Thảo Vân nhận xét vui tại họp báo, anh đã đảm nhận một vai “chính diện kinh khủng”.

Chia sẻ với truyền thông, Steven Nguyễn cho biết cảm giác vừa hào hứng vừa tự hào khi khoác lên mình bộ quân phục. Quá trình tham gia phim giúp anh hiểu sâu hơn về sự nguy hiểm, áp lực và những hy sinh thầm lặng của lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, ngoài đời nam diễn viên từng trải qua hai năm nghĩa vụ quân sự, vì vậy anh có sẵn kỷ luật, tác phong và tinh thần của người lính để đưa vào vai diễn một cách tự nhiên.

Phim Không giới hạn dự kiến lên sóng lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 15/1/2026.

Steven Nguyễn tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TP.HCM, tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên tại Đại học Sân khấu & Điện ảnh TP.HCM. Trước khi trở thành hiện tượng với vai Quang trong Mưa đỏ , anh đã tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình.

Sau thành công của Mưa đỏ , tên tuổi Steven Nguyễn ngày càng được biết đến rộng rãi, không chỉ nhờ ngoại hình nam tính mà còn bởi sự tiến bộ rõ rệt trong diễn xuất. Từ một gương mặt ít được chú ý, anh có màn “lột xác” ngoạn mục, được khán giả yêu mến.