Tổ chức ăn nhậu giữa tâm dịch rồi kéo nhau đến chốt đấm thành viên tổ kiểm soát, bị phạt 215 triệu đồng

Ngày 25/5, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế đối với 6 trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19 xảy ra tại đầu Bờ Mới, thôn Nội, xã Nội Hoàng với tổng số tiền 215.000.000đ (Hai trăm mười năm triệu đồng).

4 trong 5 đối tượng bị xử phạt hành chính.

Cụ thể, xử phạt 5 đối tượng gồm: Thân Văn Tuân (SN 1989, xã Tiền Phong, Yên Dũng); Nguyễn Hải Vũ (SN 1984), Nguyễn Đức Duy (SN 1979), Đào Văn Pháp (SN 1989) và Lương Ngọc Toàn (SN 1988) đều trú tại TP Bắc Giang mỗi đối tượng 40.000.000đ với 2 hình thức.

Trong đó: 15.000.000đ đồng với hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người (tụ tập ăn cơm, uống rượu tại nhà ở của ông Lương Văn Tiến - thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) và 25.000.000 đồng về hành vi không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra, vào vùng có dịch thuộc nhóm A (tự ý đi qua chốt kiểm soát dịch phòng, chống Covid-19 tại đường Bờ mới, thuộc địa phận thôn Nội, xã Nội Hoàng).

Riêng đối tượng Lương Văn Tiến bị phạt 15.000.000đ với hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người (tụ tập ăn cơm, uống rượu tại nhà ở của ông Lương Văn Tiến - thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Đối tượng Lương Văn Tiến làm việc với cơ quan điều tra

Cơ quan CSĐT Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Lương Văn Tiến (SN 1984, HKTT thôn An Thịnh, xã Tiền Phong về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại điều 330 BLHS, đồng thời ra lệnh tạm giam đối với Lương Văn Tiến.

Trước đó, vào khoảng 13h30p, ngày 21/5, tại chốt kiểm dịch đầu Bờ Mới, thôn Nội, xã Nội Hoàng có một nhóm 6 đối tượng có ý định vượt chốt vào xã Nội Hoàng. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng kiểm soát dịch đã ngăn chặn, giải thích về các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời đề nghị nhóm người trên quay xe trở ra.

Không những không chấp hành quy định, 1 trong 6 đối tượng trên còn có hành vi chống đối, đấm vào một thành viên trong tổ kiểm soát. Sau đó, nhóm này vượt chốt tiến sâu vào xã Nội Hoàng.

Ngay lập tức, Công an xã Nội Hoàng phối hợp với Công an huyện và lực lượng cảnh sát cơ động tăng cường tiến hành truy bắt và đưa nhóm này về trụ sở UBND xã làm việc. Trong số này, Lương Văn Tiến chính là đối tượng hành hung thành viên tổ kiểm soát.