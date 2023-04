Tính xấu của Hoàng tử William

Hoàng tử William được cho là khó tính, dễ nổi nóng. Ảnh:

Trong cuốn tiểu sử Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed , tác giả Robert Jobson tiết lộ nhận xét của một nhân vật cấp cao trong Hoàng gia Anh về người thừa kế ngai vàng, Hoàng tử William.

Vị quan chức cho biết Thân vương xứ Wales là người khó tính, thiếu kiên nhẫn hơn cha ruột, Vua Charles. Theo ông Jobson, không phải lúc nào cũng dễ làm việc với William.

“Anh ấy là người có định hướng rõ ràng. Điều đó có thể khiến anh ấy dễ mất kiên nhẫn. Nó cũng có thể khiến William trở nên nóng nảy khi thảo luận với Vua Charles. Ông chủ (Vua Charles) cũng nóng tính nhưng không kéo dài. Ông có thể bị bực bội và bùng nổ nhưng quên đi ngay lập tức. Với William, cơn giận dữ không dễ bị bỏ qua”, ông Jobson viết trong sách.

Chuyên gia hoàng gia nói thêm Vua Charles đôi khi bị sốc trước tính khí hung hăng của các con trai, nó khiến ông liên tưởng đến vợ cũ, Công nương Diana.

“Ông ấy biết cả hai đều là những người có ý chí mạnh mẽ, thậm chí là bướng bỉnh. Xung đột nổ ra sẽ rất khó kiểm soát và có thể tác động bất lợi đến hình ảnh hoàng gia. Đôi khi, mức độ hiếu chiến giữa các con trai khiến Vua Charles không tiếp thu được”, trích cuốn sách mới.

Trên thực tế, Hoàng tử Harry có nhắc đến nhiều vụ mâu thuẫn với anh trai trong cuốn hồi ký Spare .

Công tước xứ Sussex từng cùng cha và anh trai ngồi lại nói chuyện sau tang lễ của Hoàng tế Philip vào tháng 4/2021 với mục đích hàn gắn mối quan hệ rạn nứt trong gia đình. Tuy nhiên, thay vì làm rõ được vấn đề, hai anh em bắt đầu nổi nóng khiến cha phải can thiệp. Theo Harry, Vua Charles cầu xin các con trai đừng khiến những năm cuối đời của ông trở nên khốn khổ.

Vua Charles đau đầu vì tính hiếu chiến của hai con trai.

Dù cho rằng tính cách nóng nảy của các con trai thừa hưởng từ mẹ, Vua Charles đôi lần không thể kiểm soát được cảm xúc trước ống kính máy quay.

Tháng 9/2022, sau sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II, Vua Charles ký Tuyên bố tấn phong, chính thức trở thành quốc vương của Vương quốc Anh và Khối Thịnh vượng chung, trong sự kiện được phát sóng trực tiếp. Trước sự chứng kiến của công chúng toàn cầu, ông giận dữ ra hiệu cho các phụ tá dọn dẹp bàn làm việc đang ngổn ngang bút và mực để ông đặt giấy tờ lên trên.

Tuy nhiên, cơn giận chỉ diễn ra trong chốc lát. Theo Page Six , bút mực trên bàn là quà tặng của Hoàng tử William và Harry dành cho cha.

Vài ngày sau đó, Vua Charles tiếp tục mất bình tĩnh vì cây bút mực mà ông sử dụng gặp vấn đề trong chuyến đi đến Lâu đài Hillsborough ở Bắc Ireland. Ông bực bội vì mực bị rò rỉ. Cuối cùng, Hoàng hậu Camilla phải thay chồng ký vào cuối sổ.

Vua Charles giận dữ trên sóng truyền hình trực tiếp vì không có chỗ bỏ Tuyên bố tấn phong.

Vài ngày sau, ông tiếp tục bị ghi lại cảnh nổi cơn tam bành vì bút bị rò rỉ mực.