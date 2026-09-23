Tình trẻ kém 11 tuổi của Diệp Lâm Anh phản ứng khi bị nói như con trai dắt mẹ đi sự kiện

Mới đây, Phạm Kiên chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh tháp tùng Diệp Lâm Anh đi dự một sự kiện. Trong clip, nam người mẫu chủ động cầm ô, che chắn cho bạn gái trong lúc cả hai di chuyển dưới trời mưa. Diệp Lâm Anh diện trang phục ngắn, khoe vóc dáng nổi bật, còn Phạm Kiên mặc sơ mi trắng, liên tục đi sát bên để hỗ trợ cô.

Khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả nhận xét cả hai trông đẹp đôi, có sự ăn ý và cho rằng Phạm Kiên khá chu đáo khi luôn để ý, chăm sóc bạn gái trong những khoảnh khắc đời thường.

Phạm Kiên hộ tống bạn gái đi sự kiện

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận tích cực, một bộ phận cư dân mạng lại đưa ra nhận xét kém duyên về ngoại hình của hai người. Đáng chú ý, có ý kiến cho rằng Phạm Kiên nhìn giống "con trai dắt mẹ đi sự kiện", từ đó tiếp tục mổ xẻ khoảng cách tuổi tác cũng như chuyện tình cảm của cặp đôi.

Trước những bình luận này, Phạm Kiên không tranh luận hay đáp trả gay gắt. Nam người mẫu chỉ lần lượt sử dụng các sticker hài hước để phản hồi những bình luận nhận xét về mình và Diệp Lâm Anh. Cách đáp trả nhẹ nhàng của anh cũng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Phản ứng của Phạm Kiên trước những bình luận chê bai về ngoại hình

Nam người mẫu dùng sticker để đáp trả những bình luận nói cả hai như mẹ con

Phạm Kiên sinh năm 2000, kém Diệp Lâm Anh 11 tuổi. Trước đó, Phạm Kiên từng gây chú ý khi giành ngôi Quán quân The Next Gentleman mùa đầu tiên và là học trò của Hương Giang. Phạm Kiên theo học ngành Diễn viên sân khấu Kịch - Điện ảnh tại trường Đại học Sân khấu. Phạm Kiên hiện hoạt động với tư cách người mẫu, diễn viên. Tình trẻ kém Diệp Lâm Anh 11 tuổi, sở hữu sắc vóc nổi bật. Anh cao hơn 1m8, có vóc dáng vạm vỡ, gương mặt góc cạnh.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Diệp Lâm Anh ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên bạn trai sinh năm 2000. Trong các chuyến du lịch, Phạm Kiên thường xuyên đồng hành cùng nữ nghệ sĩ, từ lặn ngắm san hô, đi du thuyền đến khám phá những bãi biển. Mỗi lần xuất hiện chung, cả hai đều gây chú ý bởi những cử chỉ tự nhiên, tình tứ dành cho nhau.

Dù cách nhau 11 tuổi, Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên vẫn được nhiều khán giả nhận xét khá đẹp đôi. Cả hai cùng sở hữu ngoại hình nổi bật, vóc dáng cân đối nên khoảng cách tuổi tác không tạo cảm giác quá khác biệt khi đứng cạnh nhau.

Không chỉ gắn bó trong những chuyến đi, Phạm Kiên còn ngày càng thân thiết với hai con của bạn gái. Trước đó, Diệp Lâm Anh từng chia sẻ hình ảnh nam người mẫu cặm cụi tô vẽ, làm đồ thủ công cùng các con tại nhà. Những khoảnh khắc giản dị, gần gũi này cho thấy Phạm Kiên khá tự nhiên khi tương tác với các nhóc tỳ, đồng thời khiến mối quan hệ của anh và Diệp Lâm Anh nhận được nhiều sự chú ý.

Trước đó, nhân dịp sinh nhật bạn gái, nam người mẫu từng bí mật chuẩn bị cả một vườn hoa hồng để tạo bất ngờ cho cô.

Món quà không đơn giản chỉ là một bó hoa mà được chuẩn bị thành không gian ngập tràn hoa hồng, cho thấy sự đầu tư và tâm huyết của Phạm Kiên dành cho người yêu. Khoảnh khắc Diệp Lâm Anh xuất hiện giữa khu vườn đặc biệt này cũng nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.