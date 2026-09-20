Bất ngờ với sự khéo léo của ái nữ nhà Diệp Lâm Anh

Mới đây, Diệp Lâm Anh đăng một đoạn clip ngắn ghi lại chuyến đi lặn cùng con gái. Trong hình ảnh được mẹ chia sẻ, Boorin xuất hiện với chiếc đuôi cá và monofin, tập làm quen với việc di chuyển dưới nước giữa biển.

Diệp Lâm Anh gọi con gái là "nàng tiên cá 8 tuổi của mẹ Cún" và không giấu được sự hào hứng khi kể về trải nghiệm đầu tiên của con.

Nguồn: Diệp Lâm Anh

Boorin 8 tuổi đã mạnh dạn đeo đuôi cá, lặn giữa biển cùng mẹ

Theo chia sẻ của Diệp Lâm Anh, đây là chuyến đi lặn đầu tiên của Boorin. Điều khiến cô bất ngờ là con gái đã khá dạn dĩ khi thử đeo monofin và đuôi cá để lặn giữa biển.

"Boorin giỏi quá", nữ diễn viên viết, đồng thời cho biết cô còn dự định chia sẻ thêm clip con gái trải nghiệm scuba diving trong thời gian tới.

Hình ảnh Boorin mặc bộ đồ bơi, đội khăn và bơi dưới nước khiến cô bé trông chẳng khác nào một nàng tiên cá nhí. Ở tuổi 8, việc được mẹ đưa đi trải nghiệm những hoạt động mới cũng giúp Boorin có thêm một kỷ niệm đặc biệt trong những chuyến đi cùng gia đình.

Đây không phải lần đầu Diệp Lâm Anh đưa các con tham gia những hoạt động ngoài trời. Trước đây, cô từng cho hai con đi du lịch nhiều nơi và trải nghiệm nhiều hoạt động khác nhau. Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ mong muốn các con trở nên dạn dĩ, tự tin và có nhiều kỷ niệm tuổi thơ.

Nguồn: Diệp Lâm Anh

Mẹ Cún cũng mê lặn biển, nay có thêm "nàng tiên cá" đồng hành

Diệp Lâm Anh vốn đã có niềm yêu thích với các hoạt động dưới nước. Năm nay, cô nhiều lần chia sẻ hình ảnh tập freediving và hóa thân thành nàng tiên cá giữa biển. Nữ diễn viên từng trải nghiệm sử dụng monofin, cho biết bộ môn này đòi hỏi khả năng kiểm soát hơi thở, thể lực và sự linh hoạt của cơ thể.

Vì vậy, việc cô đưa con gái cùng thử trải nghiệm dưới nước cũng khá tự nhiên. Thay vì chỉ đứng trên bờ quan sát, hai mẹ con có thêm một hoạt động để cùng thực hiện và lưu lại kỷ niệm.

Nguồn: Diệp Lâm Anh

Qua đoạn clip ngắn, có thể thấy Boorin khá hào hứng với trải nghiệm mới. Còn Diệp Lâm Anh rõ ràng đang rất tự hào khi cô con gái nhỏ dám thử sức ngay trong chuyến lặn đầu tiên.

Nếu đúng như lời mẹ Cún hé lộ, thời gian tới mọi người còn có thể được xem thêm hình ảnh Boorin thử scuba diving. Từ một cô bé 8 tuổi lần đầu làm quen với đuôi cá giữa biển, "nàng tiên cá nhí" nhà Diệp Lâm Anh đang có thêm một trải nghiệm tuổi thơ rất đáng nhớ.