Mới đây, thông tin Lý Công Chiều là một trong số những nạn nhân bị thương nặng trong vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện ngày 27/12/2025 tại tỉnh Lào Cai khiến cư dân mạng bàng hoàng. Được biết, nam người mẫu đã được chuyển tuyến về bệnh viện Việt Đức. Lý Công Chiều bị chấn thương ngực kín, vết thương tầng sinh môn và đang được điều trị tích cực.

Sau khi danh tính 9 người bị thương được công bố, thông tin tình trạng sức khỏe của Lý Công Chiều nhận được sự quan tâm đông đảo. Một người bạn Lý Công Chiều đã lên tiếng chia sẻ về tình trạng hiện tại của anh. Người này cho biết Lý Công Chiều hiện tại sức khỏe đã ổn định nhưng chưa được vào thăm.

Anh chia sẻ: "Anh Chiều đã phẫu thuật thành công, đã qua cơn nguy kịch và đang theo dõi hồi phục rồi ạ. Hiện nay chỉ có người nhà gặp được thôi, bệnh viện chưa cho thăm gặp nên em cũng chưa trực tiếp có mặt trong viện được, tình hình thế nào em sẽ cập nhật thêm ạ".

Lý Công Chiều là 1 trong 9 nạn nhân trong vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện ngày 27/12/2025 tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: FBNV

Lý Công Chiều bị chấn thương ngực kín, vết thương tầng sinh môn và đang được điều trị tích cực ở bệnh viện Việt Đức. Ảnh FBNV

Tối 27/12, Công an tỉnh Lào Cai đã công bố kết quả điều tra ban đầu về nguyên nhân vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện khiến 9 người tử vong và 9 người khác bị thương. Trong số các nạn nhân bị thương có người mẫu Lý Công Chiều.

Theo thông tin sơ bộ, chiếc xe khách 24 chỗ mang biển kiểm soát 29B-614.06 khi di chuyển xuống dốc tại Km 35 Quốc lộ 32, đoạn nối với tỉnh lộ 174 thuộc xã Phình Hồ (Lào Cai), đã xuất hiện dấu hiệu mất phanh dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Vụ việc gây chấn động và để lại nỗi đau xót lớn trong dư luận. Trên mạng xã hội, đông đảo người dân bày tỏ sự tiếc thương, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và cầu mong những người bị thương sớm vượt qua cơn nguy kịch.

9 nạn nhân khác trong vụ tai nạn bị thương đã được đưa đi điều trị tại các cơ sở y tế. Ảnh: Báo Lào Cai

Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 2 đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%. Do đó, khi đi qua đỉnh dốc và xuống đoạn dốc dài thì xe lao nhanh do hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực, sau đó trôi tự do đâm vào hộ lan và lật ngược.

Hậu quả, 8 người chết tại hiện trường, riêng lái xe Đ.Đ.T (65 tuổi, ở Hà Nội) chết trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện. 9 người bị thương sau được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Theo thông tin từ UBND xã Phình Hồ, đến khoảng 21h30 tối 27/12, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao, đưa về gia đình để lo hậu sự. Tỉnh Lào Cai hỗ trợ 50 triệu đồng/người đối với các trường hợp tử vong và 5 triệu đồng/người đối với các nạn nhân bị thương.

Theo thông tin từ UBND xã Phình Hồ, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao, đưa về gia đình để lo hậu sự. Ảnh: Báo Lào Cai

Lý Công Chiều từng gây chú ý khi tham gia chương trình The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ vào năm 2021. Ảnh: Quý Ông Hoàn Mỹ