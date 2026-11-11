Tình trạng của vợ chồng Lee Byung Hun sau vụ ngoại tình 100 tỷ

Sáng 9/11, tờ Osen cho hay, Lee Byung Hun và bà xã - nữ diễn viên Lee Min Jung (phim Vườn Sao Băng) vừa tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc trong bầu không khí vô cùng lãng mạn. Trên trang cá nhân, đích thân nữ minh tinh họ Lee cũng đã chia sẻ tới người hâm mộ khoảnh khắc sánh đôi tình tứ bên ông xã trong buổi hẹn hò mới đây.

Dưới màn đêm tĩnh lặng, cặp đôi đình đám sóng bước sát vai nhau trên con đường lát gạch, tận hưởng tiết trời dịu mát của mùa thu. Lee Byung Hun diện trang phục tối màu, thân mật khoác vai người bạn đời. Lee Min Jung để xõa mái tóc dài tự nhiên và diện trang phục màu đen đồng điệu với ông xã. Khung cảnh những tán cây phong lá đỏ cùng ánh đèn vàng lung linh chiếu rọi càng góp phần giúp cho hình ảnh hẹn hò của vợ chồng Lee Byung Hun thêm phần lãng mạn. Không cần váy áo lộng lẫy hay ánh đèn hào nhoáng của thảm đỏ, bóng lưng cặp đôi hạng A lặng lẽ đi bên nhau dưới tán lá mùa thu cũng đã mang đến 1 cảm giác ngọt ngào, ấm áp, chẳng khác gì thước phim ngôn tình lãng mạn.

Lee Byung Hun - Lee Min Jung vừa tận hưởng buổi hẹn hò đi chơi vô cùng lãng mạn, ngọt ngào dưới tiết trời se se lạnh. Ảnh: IGNV

Hình ảnh mới đây của Lee Byung Hun - Lee Min Jung đã gây chú ý lớn trên các diễn đàn trực tuyến, âu cũng là bởi tài tử họ Lee từng vướng vào vụ bê bối ngoại tình 100 tỷ trong quá khứ. Còn nhớ cuộc hôn nhân của Lee Byung Hun - Lee Min Jung từng gặp sóng gió lớn khi nam diễn viên bị tố ngoại tình với Dahee (nhóm GLAM) và người mẫu Lee Ji Yeon trong lúc vợ mang thai vào năm 2014. Thậm chí, Dahee còn cùng Lee Ji Yeon tống tiền tài tử đình đám với số tiền 5 tỷ won (100 tỷ đồng) bằng chính clip do họ quay lén được trong lần 3 người gặp gỡ. Lee Min Jung đau khổ bỏ về nhà ngoại giữa bê bối ngoại tình của ông xã Lee Byung Hun. Phải 1 thời gian sau đó, cô mới tha thứ cho người chồng “lắm tài nhiều tật” và đồng hành cùng nam diễn viên vượt qua sóng gió.

Lee Byung Hun ngoại tình với 2 sao nữ hồi năm 2014. Ảnh: Nate

Sau scandal “tòm tem” 2 mỹ nhân trẻ đẹp, Lee Byung Hun nhiều lần công khai xin lỗi vợ trước truyền thông và công chúng. Trong lần xuất hiện tại sân bay hồi đầu năm 2015, nam tài tử tỏ thái độ hối hận: “Là người của công chúng và với vai trò là trụ cột gia đình, tôi chân thành xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng. Mọi chuyện khởi nguồn từ tôi nên hãy để 1 mình tôi nhận lấy những lời chỉ trích. Tôi biết nhiều người đã bị tổn thương và cảm thấy thất vọng vì tôi. Tôi hứa sẽ hối cải, tự kiểm điểm và sống tốt hơn”.

Không dừng lại ở đó, Lee Byung Hun còn thể hiện thái độ cứng rắn với tiểu tam bằng những hành động pháp lý. Nam tài tử đã khởi kiện Dahee và người mẫu Lee Ji Yeon vì hành vi tống tiền. 2 người đẹp sau đó đã nhận sự trừng phạt của pháp luật bằng những bản án treo.

Tài tử họ Lee cũng đã được Lee Min Jung tha thứ, cùng bà xã vun đắp lại tổ ấm nhỏ. Lee Min Jung hạ sinh con trai đầu lòng vào năm 2015. Sau đó 8 năm, cô và ông xã Lee Byung Hun vỡ òa chào đón tiểu công chúa chào đời.

Lee Byung Hun liên tục xin lỗi vợ ở sân bay và họp báo sau bê bối ngoại tình. Ảnh: Naver

Lee Min Jung tha thứ cho Lee Byung Hun, cùng anh vun đắp lại tổ ấm. Ảnh: X

Được biết, Lee Min Jung và Lee Byung Hun lần đầu gặp nhau vào năm 2006 khi cùng hợp tác đóng quảng cáo. Khi ấy, Lee Byung Hun là tài tử quyền lực hàng đầu, là “ông hoàng” giàu có, danh tiếng đã vượt xa khỏi lãnh thổ Hàn Quốc từ lâu. Trong khi đó, Lee Min Jung mới là cô diễn viên chưa mấy tên tuổi. Thế nhưng, trái tim họ đã rung động vì nhau và bắt đầu hẹn hò trong bí mật.

Tuy nhiên, chuyện tình này chẳng kéo dài được lâu. Ở thời điểm đó, những lịch trình bận rộn cùng khoảng cách đã đẩy họ ra xa. Cặp đôi đành chia tay vì Lee Byung Hun không muốn làm vật cản trên con đường sự nghiệp của bạn gái.

Tuy nhiên, dường như định mệnh của họ là thuộc về nhau. Lee Byung Hun là tài tử đào hoa bậc nhất, từng công khai hẹn hò Song Hye Kyo cùng 1 người phụ nữ tên Kwon Mi Yeon, vướng tin đồn với loạt mỹ nhân đình đám Kim Tae Hee, Choi Ji Woo, Yoon Eun Hye, Han Hyo Joo, Kim Min Hee… nhưng chưa bao giờ anh hết nhớ về Lee Min Jung.

Năm 2011, cặp đôi tình cờ gặp lại nhau tại 1 lễ trao giải. Tại đây, nam tài đã chủ động tương tác với mỹ nhân Vườn Sao Băng. Tình cũ không rủ cũng đến, trong thời gian sau đó, Lee Byung Hun tới Mỹ quay phim G.I. Joe 2 và anh tiết lộ mình luôn nhớ về Lee Min Jung, thậm chí mơ thấy cô trong lúc ngủ. Năm 2012, cặp đôi chính thức tái hợp và công khai hẹn hò. 1 năm sau đó, 2 ngôi sao quyết định kết hôn, tổ chức đám cưới hoành tráng, quy tụ dàn khách mời toàn những ngôi sao hàng đầu Kbiz.