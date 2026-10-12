Bà xã Lee Byung Hun hiếm hoi đăng ảnh con, vóc dáng quý tử 12 tuổi gây bão

Mới đây, nữ diễn viên Lee Min Jung đã chia sẻ khoảnh khắc ấm áp về cuộc sống thường nhật của 2 con cô, với anh trai 11 tuổi và em gái 3 tuổi. 2 anh em dắt tay nhau đi trên đường, còn mẹ đi phía sau và ghi lại khoảnh khắc này. Bà xã Lee Byung Hun gọi đó là "phong thái anh trai".

Hình ảnh 2 anh em cách nhau 8 tuổi đặc biệt thu hút mọi ánh nhìn. Quý tử lớn nhà Lee Byung Hun - Lee Min Jung năm nay 11 tuổi nhưng có vóc dáng khá phổng phao, cao lớn so với độ tuổi. Cậu bé nắm chặt tay em gái đi trên đường, cho thấy sự chững chạc, đáng tin cậy và vững vàng, khiến cho bố mẹ rất yên tâm.

Hình ảnh 2 con của Lee Byung Hun - Lee Min Jung gây bão mạng xã hội. Ảnh: Instagram

Lee Min Jung chủ động không công khai gương mặt con để giữ sự riêng tư. Tuy nhiên, những hình ảnh hiếm hoi về cậu bé Lee Joon Hoo đã khiến khán giả phải xuýt xoa. Bởi lẽ, bố mẹ của nhóc tì đình đám này đều là những ngôi sao hàng đầu sở hữu vẻ ngoài xuất sắc thuộc hàng cực phẩm. Chính vì vậy, bé Joon Hoo thừa hưởng những nét đẹp, từng khiến mạng xã hội viral vì có gương mặt bụ bẫm, đáng yêu.

Vẻ ngoài của con trai Lee Byung Hun thậm chí còn được tài tử Nấc Thang Lên Thiên Đường Kwon Sang Woo khen không ngớt. Theo đó khi cùng Lee Min Jung xuất hiện trong một chương trình radio để quảng bá cho bộ phim chung, Kwon Sang Woo đã phải thốt lên rằng, con trai Lee Byung Hun rất xinh trai: "Thằng bé trông giống hệt tiền bối Lee Byung Hun, vô cùng điển trai và nam tính".

Bức ảnh hiếm hoi về quý tử nhà vợ chồng tài tử quyền lực lúc nhỏ. Ảnh: X

Trong khi đó nam diễn viên Yoo Se Yoon thì gửi lời xin lỗi Lee Byung Hun khi cho rằng, Lee Joon Hoo trông đẹp trai hơn nhiều so với bố: "Tôi xin lỗi anh nhé Lee Byung Hun, nhưng tôi nghĩ con trai anh đẹp trai hơn đó". Bản thân Lee Byung Hun cũng rất tự hào khi con trai có vẻ ngoài giống mình.

Có bố mẹ đều là những nam thần và mỹ nhân hàng đầu làng giải trí xứ Hàn, nên con trai Lee Byung Hun - Lee Min Jung sở hữu ngoại hình nổi bật cũng là điều dễ hiểu. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, trong tương lai nếu muốn bước chân vào ngành giải trí thì chắc chắn con trai Lee Byung Hun sẽ là một ứng viên vô cùng tiềm năng.

Hình ảnh hiện tại của bé Joon Hoo. Ảnh: X

Ảnh: X

Ở tuổi 11, bé khá cao. Ảnh: X

Lee Byung Hun - Lee Min Jung chính thức hẹn hò vào năm 2006. Nhưng sau đó họ đã chia tay ở thời điểm mỹ nhân họ Lee chưa tạo dựng được tên tuổi. Vào năm 2012, cặp đôi tái hợp sau khi tình cờ gặp lại nhau ở 1 lễ trao giải. Tới tháng 8/2013, 2 ngôi sao tổ chức hôn lễ thế kỷ và chính thức về chung 1 nhà.

Cuộc hôn nhân của Lee Byung Hun - Lee Min Jung từng gặp sóng gió lớn khi nam diễn viên bị tố ngoại tình trong lúc vợ mang thai vào năm 2014. Sau đó, tài tử họ Lee được người bạn đời tha thứ, cùng bà xã vun đắp lại tổ ấm nhỏ. Lee Min Jung hạ sinh con trai đầu lòng vào năm 2015. Sau đó 8 năm, cô và ông xã Lee Byung Hun vỡ òa chào đón tiểu công chúa chào đời.

Vợ chồng Lee Byung Hun - Lee Min Jung vượt sóng gió để tiếp tục bên nhau. Ảnh: X

Nguồn: Xportsnews