Ngày 3/2, một thành viên trong gia đình lên tiếng chia sẻ thêm về vụ việc trong chương trình News Fighter của đài MBN.

"Khoảng 98% hành vi bắt nạt đến từ A, trong khi ba cá nhân còn lại chỉ là những người góp phần đẩy nạn nhân đến bờ vực. Tất cả chúng tôi đều biết A chính là người đã bắt nạt Yoanna".

"Cô ấy thường xuyên gọi điện cho gia đình trong nước mắt, kể về những điều mình phải chịu đựng. Chúng tôi cũng biết cô ấy đã phải đến bệnh viện vì chuyện này. Mọi việc bắt đầu khi A đến trễ và bị cắt khỏi chương trình. Họ đã đưa Oh Yoanna - lúc đó mới vào làm được ba tháng - thế vị trí. Đó chính là khởi nguồn cho chuỗi bất hạnh của cô ấy”.

Oh Yoanna - MC dự báo thời tiết của đài MBC tự tử. Cô để lại bản di chúc xác nhận từng bị hai tiền bối trong nhóm phát thanh viên bắt nạt.

"A tự nhận mình là đàn chị, khẳng định rằng những gì cô ta làm đều vì lợi ích của Oh Yoanna. Thực chất đó chỉ là những lời lẽ xúc phạm được ngụy trang dưới vỏ bọc của sự tận tâm hướng dẫn. Cô ta liên tục thao túng tâm lý Oh Yoanna, nói rằng: ‘Đó là lỗi của em’, ‘Chị thực sự rất quý em, chị làm vậy chỉ vì muốn tốt cho em’”.

"Họ đồng loạt rời khỏi nhóm trò chuyện chung và lập nhóm riêng để bàn tán, nói xấu cô ấy một cách cay nghiệt. Tuy nhiên, một trong những người trong nhóm đó đã tiết lộ sự việc với Oh Yoanna”.

Kim Ga Young, MC dự báo thời tiết của đài MBC, đang vướng vào cáo buộc bắt nạt đàn em. Một nhân viên nội bộ của MBC đã lên tiếng xác nhận.

Ngày 31/1, kênh YouTube Garo Sero Research Institute công bố đoạn ghi âm cuộc gọi với một người trong nội bộ MBC.

Trước đó, gia đình của cố MC Oh Yoanna từng tuyên bố trên kênh này rằng “Park Ha Myung và Choi Ah Ri công khai bắt nạt Yoanna, trong khi Lee Hyun Seung và Kim Ga Young thực hiện hành vi này một cách kín đáo”.

Liên quan đến vụ việc, nhân viên nội bộ giấu tên cho biết: “Việc hủy hoại lòng tự trọng của một ai đó không chỉ đơn thuần là xúc phạm hay nói những lời cay nghiệt trước mặt họ. Có những người giả vờ tử tế, thân thiện nhưng lại ngấm ngầm cô lập cô ấy chỉ vì cô ấy xuất hiện trên chương trình ‘You Quiz’”.

Nhân viên này cũng tiết lộ Oh Yoanna và Geum Chae Rim bị các tiền bối cô lập vì họ là nhân viên mới. “Nếu Park Ha Myung là người trực tiếp bắt nạt Oh Yoanna, Choi Ah Ri thậm chí còn tệ hơn trong việc tấn công Geum Chae Rim” - người này nói thêm.

Ngoài ra, Kim Ga Young còn bị tố cố tình gây chia rẽ giữa Oh Yoanna và MC Jang Sung Kyu. Nhân viên nội bộ khẳng định:

"Kim Ga Young dẫn chương trình sáng cùng Jang Sung Kyu. Cô ấy biết rằng Oh Yoanna và Jang Sung Kyu thân thiết vì họ thường xuyên tập thể dục cùng nhau. Sau khi phát hiện ra điều này, Kim Ga Young đã nói với Jang Sung Kyu: ‘Anh à, cô ta là kẻ nói dối, không có tư cách gì cả’, cố gắng khiến đồng nghiệp hiểu sai về Yoanna. Nghe vậy, Jang Sung Kyu đã trực tiếp đối chất với Oh Yoanna: ‘Tôi nghe nói cô hay nói dối lắm’, khiến cô ấy vô cùng sốc. Khi cô hỏi: ‘Ai đã nói vậy?’, anh ta trả lời: ‘Kim Ga Young’”.

Sau khi những cáo buộc cụ thể liên quan đến Kim Ga Young xuất hiện, cộng đồng mạng đã tràn vào phần bình luận để chỉ trích cô. “Cô ta muốn tạo dựng hình ảnh tốt đẹp nhưng thực chất lại là kẻ thao túng, đầy tham vọng, thật đáng sợ”, “Như thể đang chứng kiến phiên bản đời thực của The Glory ”, “Thật rùng mình khi thấy cô ta đẩy Jang Sung Kyu vào tình thế khó xử”.

Vụ việc của Oh Yoanna tiếp tục dư luận Hàn Quốc quan tâm.

Trước làn sóng phản đối, Kim Ga Young - một trong những người bị cáo buộc - đã rút khỏi chuyên mục trên chương trình Good Morning FM with Tei của đài MBC FM4U. Về việc cô có tiếp tục tham gia chương trình giải trí ăn khách Kick a Goal của SBS hay không, nhà đài cho biết: “Chúng tôi đang chờ kết quả điều tra”.

Oh Yoanna, sinh năm 1996, qua đời ở tuổi 28 vào ngày 28/9/2024. Khi ấy, nguyên nhân cụ thể về cái chết của cô không được tiết lộ. Sau đó, gia đình tìm thấy thư tuyệt mệnh dài 17 trang trong điện thoại của cô, mô tả chi tiết việc cô bị bắt nạt tại nơi làm việc. Theo Maeil Newspaper , bức thư này đề cập đến việc cô bị hai MC dự báo thời tiết chèn ép. Trong thư, cô cho biết mình thường xuyên bị đổ lỗi một cách vô lý và bị chỉ trích chỉ vì cố gắng sửa chữa thông tin dự báo thời tiết không chính xác. Cô từng bị quở trách với lời lẽ: “Nhân viên mới mà dám sửa lỗi của tiền bối à?”.

Ngày 23/1, gia đình Oh Yoanna đã đệ đơn kiện lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul, yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi quấy rối tại nơi làm việc. Đáp lại, MBC đã thành lập ủy ban điều tra độc lập do chuyên gia bên ngoài đứng đầu để làm rõ sự thật. Đồng thời, cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra sơ bộ sau khi nhận được đơn tố cáo thông qua Hệ thống Kiến nghị Quốc gia.