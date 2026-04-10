Nam shipper này họ Phương (tên họ đã được thay đổi), 27 tuổi, sống và làm nghề giao đồ ăn tại một thành phố lớn ở Trung Quốc được hơn 3 năm.

Trong đám bạn bè/đồng nghiệp cùng làm shipper ở khu trọ, anh Phương nổi tiếng là "tham công tiếc việc". Nghề shipper vốn đã vất vả, anh Phương lại là lao động chính trong gia đình nghèo ở quê, gánh khoản nợ lớn nên rất chăm chỉ. Anh ra khỏi nhà từ sáng sớm và trở về vào nửa đêm. Nếu có đơn ban đêm, anh sẵn sàng chạy ra ngoài để kiếm thêm.

Ảnh minh họa

Anh Phương gần như không có ngày nghỉ, cũng không dám mua sắm hay ăn uống thoải mái. Ngay cả tiền cắt tóc hàng tháng anh cũng cố gắng tiết kiệm. Tuy nhiên, chàng trai trẻ độc thân này không thể ngờ, cũng chính từ kiểu tiết kiệm này khiến anh vô tình mắc HIV lúc nào chẳng hay.

Mọi chuyện bắt đầu khi anh nhận ra trí nhớ của mình có vấn đề. Ban đầu chỉ là những chuyện rất nhỏ như không nhớ hôm qua ăn gì, rồi đến mức vừa để đồ xong quay đi quay lại đã tìm cuống lên. Công việc shipper ngày nào cũng thế, nhưng anh bắt đầu cản thấy cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi rã rời như thể mình già thêm 40 tuổi. Tiếp đến là những cơm sốt âm ỉ giống như cảm cúm nhưng kéo dài mãi không dứt.

Anh Phương từng nghĩ đơn giản: chắc do thức khuya nhiều, làm việc quá sức. "Nghề shipper mà, ai chẳng vậy, mình lại sắp 30 tuổi rồi". Thế nhưng, cơn sốt ngày càng nặng, uống thuốc cả tháng không thấy đỡ. Anh cảm giác mọi sức lực của mình cứ dần bị rút cạn, chẳng muốn ra ngoài đi làm. Lúc này, anh mới chịu đi khám. Anh sốc nặng khi bác sĩ thông báo mình dương tính với HIV.

Nam shipper nhiễm HIV sau một lần đi... cắt tóc

Anh Phương cầm tờ giấy ghi kết quả chẩn đoán, đứng bật dậy khỏi ghế rồi lại lặng lẽ ngồi xuống trong im lặng trong khi mắt vấn dán vào chữ HIV. Rồi anh lắc đầu, gần như phản xạ:

"Tôi không thể nhiễm HIV được". Sau đó anh nhìn thẳng vào bác sĩ, nói: "Tôi đã hơn 3 năm không quan hệ tình dục sao lại nhiễm HIV được? Tôi còn phải đi làm, phải nuôi gia đình, phải trả nợ cho bố mẹ nữa". Nói chưa dứt câu, giọng nam shipper đã nghẹn lại, nước mắt ào ra như mưa trên khuôn mặt xanh xao, sạm đen vì sương gió.

Ảnh minh họa

Trong suy nghĩ của nam shipper này, HIV là thứ gì đó rất xa. Anh không quan hệ bừa bãi, không tiêm chích. Cuộc sống chỉ quanh quẩn chạy đơn, ăn vội, ngủ vội. Nên anh cho rằng bệnh viện đã nhầm lẫn.

Bác sĩ ngồi trước mặt anh là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi. Bà không vội phản bác, cũng không ngắt lời. Chờ anh Phương bình tĩnh lại, bà bắt đầu hỏi lại vài chi tiết trong cuộc sống hàng ngày của anh với hy vọng tìm ra nguyên nhân chính xác.

Anh Phương liên tục lắc đầu, nói cuộc sống của mình gần như ngày nào cũng vậy, vừa nói anh vừa vò đầu bứt tóc. Đột nhiên anh dừng lại, nhớ ra một chuyện quan trọng liên quan đến cắt tóc.

Anh kể, gần 2 tháng trước, mình có đi cắt tóc miễn phí ở một "khu ổ chuột" trong lúc đi giao hàng. Bình thường, 1-2 tháng anh sẽ đi cắt tóc ở tiệm nhỏ gần khu trọ, nhưng hôm đó thấy chiếc biển quảng cáo miễn phí, dành cho mọi đối tượng làm anh bị thu hút. Khi anh đến, thấy chỉ có 3 người, có vẻ là nhân viên học việc của một tiệm tóc nào đó nhưng xung quanh rất nhiều người xếp hàng chờ. Trong đó có cả người vô gia cư, shipper, những người lao động nhìn rất lam lũ. Anh được cắt tóc và cạo râu miễn phí, làm xong còn tặng họ 1 chai nước rồi tiếp tục đi làm việc.

Nhưng điều quan trọng, là kể từ sau lần cắt tóc đó, cơ thể anh mới khác thường. Bác sĩ hỏi kỹ hơn thì phát hiện trước đó 2 ngày, anh bị va chạm nhỏ khi đang giao đồ ăn, dẫn đến bị trầy xước ở nhiều nơi, gồm cả da đầu và cằm. Trong khi đó, thợ cắt tóc miễn phí dùng chung dụng cụ như tông đơ, dao cạo... mà chỉ lau qua với 1 chiếc khăn.

Khi nghe đến đây, bác sĩ dừng lại. Một chuỗi logic bắt đầu hiện ra rõ ràng: vết thương hở, dụng cụ sắc nhọn, khả năng dính máu… Chưa hết, thể trạng của nam shipper lúc đó cũng không tốt. Thức khuya kéo dài, làm việc quá sức, ăn uống thất thường khiến hệ miễn dịch suy giảm. Khi "hàng rào bảo vệ" yếu đi, nguy cơ nhiễm bệnh sẽ cao hơn nếu có tác nhân xâm nhập.

Ảnh minh họa

Nghe xong, anh Phương im lặng rất lâu mới cảm ơn bác sĩ rồi chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Vị nữ bác sĩ cũng không kìm được lòng, khẽ thở dài buột miệng nói 1 câu, như không hề muốn anh nghe thấy: "Giá như hôm ấy anh đừng đi cắt tóc". Bởi cắt tóc, cạo râu khi có vết thương hở là nguồn cơn khiến anh nhiễm HIV từ một người nào đó cũng đi cắt tóc miễn phí ngày hôm đó.

Nam shipper cảm thấy vô cùng oan ức, nhưng anh có tức giận hay hối hận thì cũng chẳng còn kịp nữa!

Nguồn và ảnh: Baidu Health, China News