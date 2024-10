Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ một người đàn ông được phát hiện tử vong trong quán karaoke bỏ hoang trên địa bàn phường An Phú, TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin báo Pháp luật TP.HCM có được từ quá trình điều tra, lực lượng công an đã phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân tại sân thượng của quán karaoke, từ đây có thể nhìn thấy nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Rất có thể đây là vị trí cuối cùng nạn nhân có mặt trước khi tử vong, là tình tiết quan trọng giúp tìm ra nguyên nhân cái chết của nạn nhân tại quán karaoke An Phú.

Karaoke An Phú và thông báo tìm người của gia đình ông L. Ảnh: MXH

Trước đó, ngày 17/10, Công an tỉnh Bình Dương thông báo thi thể được tìm thấy tại karaoke An Phú được xác định là ông L.Q.L. (SN 1986, Quốc tịch: Trung Quốc).

Người thân của ông L. có thông báo gửi cơ quan chức năng tìm người thân thất lạc với nội dung thông báo ông này bị trầm cảm nặng, đầu óc không tỉnh táo, bỏ nhà đi từ ngày 14/9/2024 không về, kèm một số thông tin, hình ảnh nhận dạng trùng khớp với thi thể trong quán karaoke.

Báo VOV dẫn thông tin từ cơ quan công an nhận định, khả năng cao nạn nhân đã không may trượt chân và rơi xuống hố ga bên trong quán karaoke, dẫn đến tử vong. Do một thời gian dài không ai phát hiện vụ việc nên quá trình phân hủy đã khiến thi thể bị hư hỏng phần đầu và bàn tay.

Báo Giao thông cho hay sự việc được phát hiện bởi 1 Youtuber. Ngày 15/10, người này tới quán để quay video khám phá trải nghiệm thì phát hiện nhiều bộ phận thi thể người ở phía sau quán nên hoảng sợ bỏ chạy về quê ở An Giang. Tới trưa 16/10, sau khi "hoàn hồn" thì anh này gọi điện lên trình báo Công an phường An Phú.

Nơi phát hiện thi thể người đàn ông. Ảnh: Báo Giao thông

Đáng chú ý, quán karaoke An Phú cũng chính là nơi xảy ra vụ cháy làm 32 người chết hơn 2 năm trước (ngày 6/9/2022). Sau vụ cháy kinh hoàng đó, quán karaoke hiện đang bị bỏ hoang.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, Công an tỉnh Bình Dương khẳng định, số người thiệt mạng là 32 và công an cũng đã khám nghiệm, kiểm tra rất kỹ hiện trường, không có thi thể sót lại.