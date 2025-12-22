Tối ngày 21/12, Tinh Quang Đại Thưởng - đêm hội lớn nhất nhì năm 2025 của nền tảng Tencent, đồng thời cũng là một trong những sự kiện giải trí được mong đợi nhất của làng giải trí Hoa ngữ dịp cuối năm đã diễn ra. Tuy nhiên, không được như kỳ vọng, Tinh Quang Đại Thưởng năm nay lọt thẳng vào top tìm kiếm trên mạng xã hội vì bị cư dân mạng chê cười là vừa nghèo nàn lại vừa "đậm mùi phèn". Đặc biệt, khi so sánh với sự kiện cuối năm của nền tảng lớn khác như Đêm Hội Gào Thét của iQiyi thì bị "out trình" hoàn toàn.

Trước tiên, đập vào mắt là khung cảnh sự kiện cực kỳ sơ sài, nhìn thôi đã thấy ngán ngẩm. Sốc nhất là phần thảm đỏ được chắp nối bằng các chất liệu khác nhau, có những phần mép bị vểnh lên bất thường, khiến các sao nữ khó khăn trong việc di chuyển. Đây cũng là lý do khăn voan của nữ diễn viên Châu Dã bị mắc lại khi đang sải bước cùng đoàn phim Cẩm Nguyệt Như Ca, khiến cô suýt thì "vồ ếch" đầy tẽn tò ngay trước mắt bao người.

Không chỉ Châu Dã, Mạnh Tử Nghĩa cũng là nạn nhân của chiếc thảm đỏ tạm bợ này. Khi đang tay trong tay với bạn diễn Lý Quân Duệ bước đi trên thảm đỏ, người đẹp Cửu Trọng Tử bỗng dưng khựng lại một cách khó hiểu. Netizen suy đoán rằng chiếc váy cô đang mặc đã bị vướng vào phần mép thảm đỏ "lồi lõm", bởi lẽ, Lý Quân Duệ đã nhanh chóng di chuyển về phía sau chỉnh lại váy áo cho Mạnh Tử Nghĩa, sau đó cả hai mới tiếp tục tiến bước.

Phần thảm đỏ chắp nối, chất liệu không đồng nhất tại Tinh Quang Đại Thưởng (Ảnh: Sohu).

Đây là lý do khiến Châu Dã suýt "vồ ếch" khi đang di chuyển (Ảnh: Sina).

Mạnh Tử Nghĩa thì phải ngờ bạn diễn chỉnh lại vạt váy để tránh gặp sự cố (Ảnh: Sina).

Netizen cho rằng phần mép thảm bị vểnh lên bất thường này đã khiến các mỹ nhân bị vướng váy (Ảnh: Sohu).

Khu vực sân khấu để check in cũng khiến netizen cực kỳ thất vọng vì vừa nhỏ hẹp lại còn sơ sài hết nấc. Có lẽ vì không tìm được nhà tài trợ nên ban tổ chức Tinh Quang Đại Thưởng đã phải tự biết tên mình hơn 20 lần trên backdrop sự kiện cho đỡ trống trải. Phân đoạn dàn diễn viên ký tên lưu niệm trên backdrop cũng được cắt bỏ khỏi sự kiện cuối năm.

Nhiều cư dân mạng đánh giá rằng, đây là lần đầu tiên thấy một background sân khấu "nhôm nhựa" đến vậy, trông chẳng khác nào một hội chợ cỡ nhỏ vậy. Khó mà tưởng tượng đây là sự kiện quan trọng do nền tảng nghìn tỷ Tencent tổ chức.

Thông thường, phần sân khấu check in sẽ được dựng hoành tráng với 3 backdrop lớn, in đầy tên nhà tài trợ để các nghệ sĩ tạo dáng chụp ảnh và ký tên lưu niệm. Tuy nhiên, tại Tinh Quang Đại Thưởng, có 1 mặt backdrop trơ trọi, nhỏ hẹp, tên ban tổ chức được in đi in lại 20 lần cho đỡ trống vắng (Ảnh: Sina).

Về dàn khách mời, có rất nhiều nam thần, mỹ nhân đã đến với Tinh Quang Đại Thưởng như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa, Trương Lăng Hách, Lưu Vũ Ninh, Điền Hi Vi, Trương Khang Lạc, Từ Chấn Hiên, Cúc Tịnh Y, Châu Dã, Thừa Lỗi...

Trong đó, Triệu Lộ Tư - nữ diễn viên có phim hot nhất năm nay của Tencent là người áp trục thảm đỏ (đi cuối cùng) với váy áo sang chảnh, đeo bộ trang sức đắt đỏ, có 1-0-2 trên thế giới của nhãn hiệu đình đám Bulgari. Tuy nhiên, công chúng cho rằng Tinh Quang Đại Thưởng vẫn có phần "thua chị kém em" vì chẳng có ngôi sao "đỉnh lưu" nào tham dự cả.

Triệu Lộ Tư rất xinh đẹp nhưng netizen cho rằng địa vị của cô chưa đủ "sức nặng" để đi áp trục thảm đỏ quan trọng như vậy (Ảnh: Sina).

Thêm vào đó, phía hậu trường thảm đỏ, ban tổ chức đã thêm vào phân đoạn để bác sĩ trung y bắt mạch cho các nghệ sĩ. Tuy nhiên, điều gây ngỡ ngàng là khi đang khám cho Lương Tĩnh Khang, bác sĩ đột nhiên công khai nói về vấn đề thận hư, cần bổ thận ngay trên sóng livestream, khiến ai nấy đều thấy xấu hổ thay cho nam diễn viên 9X.

Nhiều người suy đoán, ban tổ chức chương trình đã cố tình dùng vấn đề tế nhị của nghệ sĩ để thu hút sự chú ý và rõ ràng, đây là một chiêu trò không hề đẹp chút nào.

Nam diễn viên 9X chỉ muốn độn thổ khi bị bác sĩ khuyên nên bổ thận trên sóng livstream (Ảnh: Sohu).

Bên cạnh những vấn đề của ban tổ chức, nhiều nghệ sĩ cũng gây bàn tán khi "chơi chiêu" để chiếm spotlight. Trong đó phải kể đến Tần Lam và Vương Dương. Cặp đôi màn ảnh này đã tái hiện phân cảnh trong phim Cô Ấy Không Muốn Thua, gây chú ý khi để Vương Dương quỳ gối xỏ giày cho Tần Lam ngay trên thảm đỏ.

Hay như Tống Thiến và Tào Tuấn thì khiến dân tình đặt dấu chấm hỏi to đùng với concept lạc quẻ hết nấc. Trong khi Tào Tuấn cưỡi chú ngựa giả lùn tịt lên sân khấu với nụ cười hớn hở thì đàn chị Tống Thiến lại diện trắng cúp ngực xoè bồng nhưng mang hiệu ứng "phản chủ" và trưng bộ mặt "như mất sổ gạo". Dân tình đến giờ vẫn tò mò không biết rốt cuộc trạng thái của cựu thành viên nhóm f(x) hôm qua không được tốt hay là cặp đôi cố tình tạo hiệu ứng trái ngược về tâm trạng.

Tần Lam và Vương Dương bày trò trên thảm đỏ để thu hút sự chú ý (Ảnh: Sohu).

Còn đây là sự kết hợp gây sốc giữa Tống Thiến và Tào Tuấn (Ảnh: Sina).

Nguồn: Sohu