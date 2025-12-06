Thảm đỏ hot nhất Cbiz: "Tiểu Lưu Diệc Phi" đẹp điên đảo lấn át Bạch Lộc, "Mỹ nhân ngư" gặp sự cố hú vía

Sao bao ngày chờ đợi, Đêm hội gào thét Iqiyi 2025 - sự kiện giải trí hot nhất dịp cuối năm ở Cbiz - đã chính thức diễn ra tại Macau (Trung Quốc). Thảm đỏ năm nay quy tụ nhiều trai xinh gái đẹp đang được yêu thích, sở hữu lượng fan đông đảo ở showbiz Trung Quốc như Vương Sở Nhiên, Bạch Lộc, Lâm Duẫn, Điền Hi Vi, Chương Nhược Nam, Trương Lăng Hách, Thừa Lỗi, Ngao Thụy Bằng, Vương An Vũ...

Trong đó, màn lên đồ khoe visual "chặt chém" nhau của dàn mỹ nhân được khán giả đặc biệt chú ý. Giữa những cái tên đình đám, Bạch Lộc nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông. Tuy nhiên, ở lần đi sự kiện này, nữ diễn viên gây thất vọng khi chọn trang phục như cộng thêm vài tuổi cho cô. Vương Sở Nhiên và Điền Hi Vi lại phá đảo cam thường, bùng nổ nhan sắc ngọt ngào, khiến người xem khó rời mắt. Sự kiện cũng chứng kiến khoảnh khắc thót tim khi "mỹ nhân ngư" Lâm Duẫn té nhào trên thảm đỏ. May mắn cô không gặp chấn thương hay sự cố lộ hàng nào trước ống kính.

Dương Mịch chốt sổ thảm đỏ được quan tâm nhất Cbiz ngày 6/12

Tiểu hoa đán 85 hàng đầu mặc bộ váy vàng nền nã, sang trọng

Bạch Lộc đổ bộ thảm đỏ Đêm hội gào thét Iqiyi

Tạo hình thảm đỏ của Bạch Lộc hôm nay gây thất vọng lớn. Cô trông kém nổi bật, như bị cộng thêm tuổi vì diện váy đen già dặn

Điền Hi Vi hóa "cô báo đốm" siêu ngọt ngào trên thảm đỏ Đêm hội gào thét Iqiyi

Vẻ đẹp tươi trẻ, tràn đầy sức sống của "búp bê Cbiz" giúp cô hút mọi ánh nhìn

Vương Sở Nhiên đẹp điên đảo trên thảm đỏ sự kiện

Nhan sắc tuyệt mỹ, không góc chết của "tiểu Lưu Diệc Phi" khiến dân tình càng nhìn càng say đắm

Người đẹp diện đầm trắng thêu hoa cúp ngực thanh lịch, khoe bờ vai trần gợi cảm và phần váy xẻ tà để lộ đôi chân dài lấp ló quyến rũ

Bộ ba diễn viên Vương Hạc Nhuận, Thừa Lỗi, Lâm Duẫn

Lâm Duẫn ngã trên thảm đỏ

"Mỹ nhân ngư" gặp phải sự cố té ngã thót tim ngay trên sóng trực tiếp. Theo nguồn tin, Lâm Duẫn vấp ngã trong lúc đi thảm đỏ vì bộ váy bó chân khó di chuyển cộng thêm dây giày cao gót bị tuột

Nhan sắc hoàn mỹ, đẹp không tỳ vết của Lâm Duẫn tại sự kiện chiều nay

"Tình đầu quốc dân" Chương Nhược Nam mặt rất xinh, nhưng vẫn bị chê lên đồ đi sự kiện quá an toàn và nhạt nhòa

Lý Nhất Đồng diện đầm ren trắng kín cổng cao tường thanh lịch

Chúc Tự Đan mặc váy xanh khác biệt giữa rừng mỹ nhân

Cặp đôi trai xinh Châu Kha Vũ - gái đẹp Triệu Tình sánh đôi trên thảm đỏ

Dàn nam thần có visual như tạc tượng gồm Trương Lăng Hách...

... Hầu Minh Hạo...

... Ngạo Thụy Bằng...

... Vương An Vũ...