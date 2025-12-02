Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Lan Ngọc - Isaac đẹp phát sáng, 1 cặp sao Việt hôn nhau trước hàng trăm người

Tối 2/12, buổi họp báo công chiếu Hoàng Tử Quỷ đã chính thức diễn ra ở TP.HCM, thu hút sự quan tâm của công chúng. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên Lương Thế Thành, Thanh Trực, Hoàng Linh Chi, Rima Thanh Vy, Bình Tinh... Sự kiện đón chào bạn bè, đồng nghiệp, giới báo chí và dàn sao hot Vbiz như Ninh Dương Lan Ngọc, ISAAC, Lương Thế Thành - Thuý Diễm, Thu Trang - Tiến Luật, Lê Phương, Lâm Thanh Mỹ...

Ekip phim Hoàng Tử Quỷ

Thảm đỏ quy tụ nhiều sao hot Vbiz, ai nấy cũng xúng xính váy áo tới khoe sắc

Nổi bật nhất nhì đại tiệc toàn sao là Ninh Dương Lan Ngọc trong bộ áo dài hồng phấn nhẹ nhàng, khoe trọn vẻ nữ tính và yêu kiều. "Ngọc nữ màn ảnh Việt" xinh xuất sắc, đằm thắm và luôn nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính và người hâm mộ. Sự hiện diện của cô góp phần giúp bầu không khí trở nên tự nhiên và tươi sáng hơn.

Ninh Dương Lan Ngọc thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc kiêu sa, nữ tính

Ninh Dương Lan Ngọc mặc áo dài thôi cũng xinh ngút ngàn

ISAAC cũng là mỹ nam nhận được nhiều sự chú ý ở chương trình ra mắt tác phẩm phim. Nam ca sĩ gây xao xuyến với ngoại hình bảnh bao, lịch lãm với bộ suit đen từ đầu tới chân. Ở tuổi 37, ISAAC như "ăn thịt đường tăng", vẫn điển trai như ngày nào khiến hội chị em hú hét không ngừng.

ISAAC trẻ mãi không già dù đã hoạt động trong showbiz 15 năm

Ngoài ra, một cặp đôi gây náo loạn không kém là vợ chồng Lương Thế Thành - Thuý Diễm. Nhà trai ăn diện như một chú rể, trong khi nhà gái hút hàng chục camera nhờ visual ngày càng mặn mà và lên hương, khí chất trang nhã và thanh tao hút mắt. Khoảnh khắc cặp đôi ôm trầm lấy nhau, ấu yếm trước quan khách khiến dân tình không khỏi thích thú.

Lương Thế Thành hôn Thúy Diễm trên thảm đỏ Hoàng Tử Quỷ (Nguồn: daoraotin)

Một số hình ảnh khác ở thảm đỏ:

Lương Thế Thành

Kiều Trinh

Trương Quỳnh Anh

Mai Thanh Huyền

Vân Trang

Anh Đức - Anh Phạm

Lê Phương

Lâm Thanh Mỹ

Thuý Diễm

NSX Hoàng Quân - Đạo diễn Trần Hữu Tấn