Tỉnh nghèo và rộng nhất Việt Nam vì sao bất ngờ lọt top mua nhiều ô tô nhất?

Theo số liệu thống kê năm 2021, lượng ô tô cả nước tiêu thụ là 287.637 xe. Trong đó, tính riêng 3 năm liên tục (2019 - 2021), tỉnh Nghệ An đều nằm ở top những tỉnh thành tiêu thụ nhiều ôtô nhất cả nước.

Trong năm 2021, số lượng ô tô cá nhân từ 9 chỗ ngồi trở xuống do người dân tại tỉnh Nghệ An mua và đăng kiểm lần đầu là 14.628 xe, xếp vị trí thứ 4 cả nước. 2 tỉnh cạnh Nghệ An là Hà Tĩnh có 8.262 xe, xếp thứ 8 và tỉnh Thanh Hóa là 10.963 xe, xếp thứ 6.



Theo thống kê, lượng xe ở Nghệ An chỉ có số ít là xe sang, còn lại là xe phổ thông giá trung bình.

Với hơn 14 nghìn xe đăng ký mới trong năm 2021, trung bình mỗi tháng tại tỉnh Nghệ An có hơn 1.000 chiếc ôtô dưới 10 chỗ ngồi đăng ký mới.

"Nhất là những ngày giáp Tết Nhâm dần vừa qua, mỗi ngày có mấy trăm người đến đăng ký xe, có ngày cao điểm cả nghìn người đến đăng ký mới. Ra Tết, lượng đăng ký giảm dần", một cán bộ thuộc phòng CSGT đăng ký Công an tỉnh Nghệ An nói và cho biết, tính riêng 2 tháng đầu năm 2022, tại tỉnh Nghệ An đã đăng ký mới khoảng 2.000 chiếc ô tô.

Về nguyên nhân người dân tỉnh Nghệ An mua nhiều ô tô, theo các chuyên gia, nhiều năm trở lại đây, kinh tế phát triển năng động, đa dạng, người dân có nhiều cơ hội phát triển kinh tế, thu nhập tăng lên từ nhiều nguồn như: tiền công, tiền lương, tiền bán đất, tiền từ xuất khẩu lao động, sản xuất kinh doanh...

Ngoài ra, nhiều con em Nghệ An thành đạt ở trong và ngoài nước, đi xuất khẩu lao động gửi tiền về cho gia đình.

Theo thống kê của Sở LĐ - TB&XH tỉnh Nghệ An, năm 2021 lượng kiều hối gửi về địa phương ước tính khoảng 500 triệu USD, giảm khoảng 50 triệu USD bởi kinh tế toàn cầu ảnh hưởng do đại dịch.

Mặt khác, giá xe ô tô ngày càng rẻ, trở nên tiệm cận thu nhập với một bộ phận không nhỏ người dân. Theo khảo sát, người dân Nghệ An cũng chủ yếu mua các dòng xe phổ thông dao động từ 300 - 600 triệu đồng.